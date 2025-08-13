Nová nejvýkonnější grafika Nvidie pro Čínu: „Sankční“ GeForce RTX 5090D V2 je horší, za stejnou cenu

Americké sankce na vývoz GPU do Číny kvůli obavám o strategickou bezpečnost jsou taková menší mýdlová opera vzhledem k různým utažením a pak zase uvolněním z rukou aktuální administrativy: Seriál teď dostal nový díl, Nvidia vydává už druhou verzi speciální grafiky, která v Číně nahrazuje GeForce RTX 5090. Ta se totiž dostala na seznam GPU k vývozu nepovolených, ale i první čínská náhrada vzniklá kvůli sankcím pak byla dána na index.
Jak už před časem prosáklo, Nvidia se nespokojila s tím, že by špičkou její herní nabídky v Číně byl jen model GeForce RTX 5080. Vydává teď odlišný model založený na největším čipu generace Blackwell GB102, který bude různými způsoby omezený tak, aby vyhovoval (alespoň zatím) sankcím. Tato grafika se jmenuje GeForce RTX 5090D V2, nicméně jde o osekanou verzi předchozí RTX 5090D, takže V2 zde neznamená nějaké zlepšení.
GeForce RTX 5090D V2
Kartě ovšem zůstal plný počet výpočetních jednotek z původní globální GeForce RTX 5090 – poskytuje 170 bloků SM s 21 760 shadery, 170 RT jádry a 680 tensor jádry. Oficiální takty jsou 2,01 GHz v základu a 2,41 GHz v boostu, ovšem karty jako obvykle mohou být z továrny přetaktované. Zůstává ovšem i vysoká spotřeba – TDP je 575 W.
Kde bylo ovšem říznuto, jsou paměti. Zatímco původní GeForce RTX 5090D měla stejné 512bitové paměti GDDR7 s kapacitou 32 GB jako běžný model RTX 5090, tato nová verze používá sběrnici s šířkou jen 384 bitů a kapacitou paměti 24 GB. Frekvence pamětí je 28,0 GHz efektivně, což dává propustnost 1344 GB/s. Bude zajímavé vidět, co to udělá s výkonem ve hrách. Je možné, že vzhledem k velmi vysoké propustnosti RTX 5090 nebude redukce o čtvrtinu až tak vadit.
Nvidia neukázala nějaké oficiální srovnání výkonu modelu RTX 5090D V2 proti původní RTX 5090D, pouze grafy porovnávající její výkon s GeForce RTX 4090D (jak asi čekáte, jsou opět zkreslené zahrnutím multisnímkového generování snímků, které zdánlivě zdvojnásobuje FPS, jak má Nvidia letos v oblibě).
Nvidia kartě ale také uměle omezí výkon v AI, což by mělo být realizováno na úrovni firmwaru a ovladačů, nejde přímo o nějakou úpravu hardwaru. Nvidia uvádí pro GeForce RTX 5090 teoretický výpočetní výkon 3352 TOPS v AI akceleraci s použitím datového typu FP4 a funkce sparsity. Čínská verze je omezená na výkon jen 2375 TOPS, tedy na nějakých 71 % výkonu. Možná větší význam pro omezení využitelnosti GPU pro umělou inteligenci je ale nakonec ta zmenšená paměť, ta totiž omezuje, jak velký (co do počtu parametrů) AI model lze provozovat.
Cena grafiky je 16 499 čínských jüanů za referenční modely (nereferenční verze budou patrně dražší). RTX 5090D V2 nemá logicky oficiální cenovku v dolarech. Ale zdá se, že se nijak nezohledňuje zmenšená paměť a za 24 GB kartu se bude v Číně platit víceméně jako plnohodnotnou 32GB, protože Nvidia nastavila úplně stejnou cenu už i původní GeForce RTX 5090D.
Podle webu VideoCardz ale reálná cena může být v obchodech vyšší, protože těchto highendových grafik v Číně není dost a tím dochází ke zvyšování cen v obchodech nad rámec doporučených částek, jak to bylo po vydání ostatních modelů GeForce RTX 5000 vidět i u nás.
Zdroje: Nvidia, VideoCardz