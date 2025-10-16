Nova ovládne sportovní vysílání v Česku: kupuje O2 TV a přebírá Oneplay Sport

Konsolidace sportovního vysílání pod jednu střechu může přinést vyšší kvalitu obsahu, ale i méně konkurence a vyšší ceny. Převzetí Oneplay skupinou Nova je určitě jedním z milníků českého mediálního trhu, pro diváky ovšem nemusí být jen dobrou zprávou.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) schválila převod 100% podílu ve společnosti O2 TV na TV Nova, dceřinou společnost skupiny CME, jež patří rovněž pod mateřskou skupinu PPF.
TV Nova tak získá vysílací licence pro zmíněné sportovní kanály Oneplay Sport a Premier Sport, takže se výrazně rozšíří portfolio sportovního obsahu, které Nova již nyní provozuje prostřednictvím kanálů Nova Sport.
Balíčky na míru
Koupě platformy OnePlay (vzniklou spojením O2 TV a Voyo) skupinou TV Nova se jen logicky završila strategie skupiny PPF. Ta tak sjednotí sportovní i zábavní obsah do jednoho ekosystému: pod jednou značkou, s jednotným předplatným a v rámci jedné technologické platformy.
Z pohledu byznysu jde o tah zcela pochopitelný. Nova získává plnou kontrolu nad nejcennějšími sportovními právy v zemi – od Premier League, Ligy mistrů, NBA, NHL a například UFC až po český ligový fotbal. Posílí tak svoji vyjednávací sílu na trhu a může nabídnout divákům ucelenější nabídku.
Ale každá centralizace má svou odvrácenou stranu. Spojením Nova Sport a Oneplay Sport vznikne na českém trhu dominantní hráč, který bude kontrolovat většinu prémiového sportovního obsahu.
Konkurenční služby jako Telly nebo Skylink budou odkázány na dohody s Novou, která si za sublicence může účtovat výrazně víc než dosud. Pro diváka to může znamenat jediné – vyšší cenu za možnost sledovat sport. Současně zmizí možnost volby, jelikož místo více poskytovatelů s rozdílnými balíčky bude sport soustředěn na jedné placené platformě.
Sport pouze pro předplatitele
V důsledku bude sportovní obsah postupně mizet z klasického TV vysílání (viz stále omezenější nabídka sportu na veřejnoprávní České televizi). Fanoušci, kteří byli zvyklí na volně dostupné přenosy, se tak nevyhnou placenému předplatnému.
Méně atraktivní ligy a soutěže nebo různé menšinové sporty (atletika, cyklistika, plochá dráha) by tak mohly z obrazovek zcela zmizet, pokud je částečně neudrží ve vysílání Česká televize, které tak ale bude dál razantně klesat sledovanost kanálu ČT Sport.
Z pohledu trhu jde o jedno z nejdůležitějších přeskupení mediálních sil od privatizace Novy v 90. letech. Pro diváky to může sice znamenat přístup k těm nejlepším přenosům, ovšem za cenu, kterou si bude určovat jediný hráč.
zdroj: Médiář