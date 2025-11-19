Nová verze Zigbee 4.0 reaguje na konkurenci: bez centrálního hubu a s výrazně větším dosahem

Zigbee patří k nejčastějším standardům chytré domácnosti, na kterém běží vše od osvětlení, přes nízkoenergetické senzory až po fotovoltaické wallboxy. A i když v poslední době vyrostla konkurence v podobě protokolu Thread a standardu Matter, Zigbee je stále aktivně vyvíjeno.
Konfigurace bez brány
Standard Zigbee má na starosti skupina Connectivity Standards Alliance, která aktuálně zveřejnila novinky v nové verzi Zigbee 4.0. Z uživatelského pohledu je nejzajímavější možnost provozu bez centrálního hubu, kdy bude prvotní inicializace a konfigurace možná čistě prostřednictvím telefonu. Pro přímé spojení bude využito Bluetooth LE, přes které půjdou nastavit prvotní parametry.
Druhou zásadní novinkou je potom rozšíření pojmenované Suzi (Sub-GHz and Zigbee), které umožní zapojit do Zigbee i zařízení komunikující na frekvenci 800 MHz (a 900 MHz ve Spojených státech). Díky delším vlnám bude mít signál lepší dosah i prostupnost a hodit se tak bude pro instalace v rozsáhlejších prostorech.
I tady bude platit, že Zigbee zařízení tvoří mesh síť a jakýkoliv aktivně napájený prvek ze zásuvky zároveň slouží jako repeater zesilující signál. Zigbee tak získalo potenciál snadného pokrytí opravdu velkých oblastí.
Zigbee 4.0 rovněž vylepšilo energetickou náročnost, kdy tvůrci slibují efektivnější provoz především pro bateriově napájená zařízení. Typicky jsou to jednoúčelové senzory jako snímače zaplavení, okenní senzory nebo detektory pohybu.
Pro rozsáhlejší instalace ve firmách, ale i domácnostech potom nové Zigbee přidá i hromadnou inicializaci, při které bude možné prvotní konfiguraci provést najednou pro více zařízení. Nyní platí, že je nutné všechny prvky přidávat do sítě postupně.
Rozšíření Suzi má být certifikováno v první polovině příštího roku, který zároveň ukáže, zda standard Zigbee obstojí v konkurenci moderního Threadu a Matteru. Platformy jako Tuya a její oblíbené deriváty typu Lidl Home se pravděpodobně Zigbee nezbaví, nicméně například IKEA s novou generací chytré domácnosti přešla právě na Matter. Ten si mimo jiné dobře rozumí s ekosystémy velkých výrobců jako je Google Home, či Apple Home.
