Nová vláda zruší koncesionářské poplatky. Jak ale nahradí financování ČT a ČRo, zatím sama neví

Dominik Dobrozenský
Dnes
11 nových názorů

Nová vláda České republiky Autor: Vláda České republiky
Nová vláda České republiky
Koncesionářské poplatky, které loni zatížily stovky tisíc domácností, chce nová vláda zrušit. Zatím ale sama neví, jakým způsobem chce financování veřejnoprávních médií financovat.

Koncesionářské poplatky byly ožehavým tématem letošního léta. Jejich zavedení znamenalo pro více než 600 tisíc domácností další extra výdaje i přesto, že například televizní či rozhlasové vysílání vůbec nevyužívali. Nově zvolená vláda (koaliční hnutí ANO, SPD a Motoristé) nyní plánuje tyto poplatky zrušit, i když sami zatím neví, jakým náhradním způsobem budou tuto veřejnou službu financovat.

Informace přišla z programového hlášení, které kabinet premiéra Andreje Babiše schválil na zasedání začátkem tohoto týdne. V něm stojí „Zajistíme transparentní kontrolu hospodaření České televize a Českého rozhlasu prostřednictvím NKÚ. Naší prioritou je zachování jejich nezávislosti. Zrušíme poplatky za veřejnoprávní média, čímž snížíme zátěž pro občany a firmy. Na základě analýz připravíme další legislativní změny, které povedou k aktualizaci definování veřejnoprávní služby, efektivnějšímu využívání zdrojů a odstranění duplicitních nákladů.“

Jste pro zrušení koncesionářských poplatků?

Zobraz výsledek

Vláda nyní plánuje připravit návrh zákona, který bude pracovat s několika řešeními. Tomio Okamura (SPD) by například od placení poplatků osvobodil seniory. Hlavní představitelé stran se zatím shodli jen na tom, že změna je prioritou a měla by proběhnout co nejdříve, ideálně do jednoho roku. I tak ale nepřijde dříve než od ledna příštího roku.

Školení Linux

Jak uvádí server Lupa.cz, na absenci jasného ekonomického modelu upozornil bývalý ministr kultury Martin Baxa (ODS), podle kterého budeme nyní v nejistotě, jak a z čeho budou vlastně Česká televize a Český rozhlas financovány.

zdroj: Vláda ČR, Lupa.cz

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Témata:

