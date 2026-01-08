Nová vláda zruší koncesionářské poplatky. Jak ale nahradí financování ČT a ČRo, zatím sama neví

Koncesionářské poplatky byly ožehavým tématem letošního léta. Jejich zavedení znamenalo pro více než 600 tisíc domácností další extra výdaje i přesto, že například televizní či rozhlasové vysílání vůbec nevyužívali. Nově zvolená vláda (koaliční hnutí ANO, SPD a Motoristé) nyní plánuje tyto poplatky zrušit, i když sami zatím neví, jakým náhradním způsobem budou tuto veřejnou službu financovat.
Informace přišla z programového hlášení, které kabinet premiéra Andreje Babiše schválil na zasedání začátkem tohoto týdne. V něm stojí „Zajistíme transparentní kontrolu hospodaření České televize a Českého rozhlasu prostřednictvím NKÚ. Naší prioritou je zachování jejich nezávislosti. Zrušíme poplatky za veřejnoprávní média, čímž snížíme zátěž pro občany a firmy. Na základě analýz připravíme další legislativní změny, které povedou k aktualizaci definování veřejnoprávní služby, efektivnějšímu využívání zdrojů a odstranění duplicitních nákladů.“
Vláda nyní plánuje připravit návrh zákona, který bude pracovat s několika řešeními. Tomio Okamura (SPD) by například od placení poplatků osvobodil seniory. Hlavní představitelé stran se zatím shodli jen na tom, že změna je prioritou a měla by proběhnout co nejdříve, ideálně do jednoho roku. I tak ale nepřijde dříve než od ledna příštího roku.
Jak uvádí server Lupa.cz, na absenci jasného ekonomického modelu upozornil bývalý ministr kultury Martin Baxa (ODS), podle kterého budeme nyní v nejistotě, jak a z čeho budou vlastně Česká televize a Český rozhlas financovány.