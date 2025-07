Nová vlna selhávání procesorů Intel Core 13. a 14. generace. Letní vedra otevřela staré rány

Jedním z největších témat loňského roku v počítačích se neplánovaně staly staré procesory Raptor Lake, u nichž byly objeveny kritické chyby způsobující, že CPU postupně odumírala kvůli nebezpečným excesům napájecího napětí. Zdá se, že letní vedra teď spustila návrat problémů. Tropické teploty způsobené globálním oteplením zřejmě u řady těchto procesorů odhalují doteď latentní nestabilitu a opět spouštějí vlnu selhání.

V čem byl problém u procesorů Raptor Lake?

Pro připomenutí – problém procesorů Raptor Lake vznikl primárně kvůli nedostatečně robustnímu a sofistikovanému řízení napětí. V honbě za vysokými frekvencemi používají v maximálních boostech poměrně vysoká napětí. A zároveň jejich maximální boost, vyžadující vysoké napětí, startuje velmi rychle kvůli požadavku na responzivnost systému. Intel ale má méně pokročilé řízení frekvence, napětí a proudů v čipu než AMD (novější generace Arrow Lake by měla mít nějaké pokroky). Souhrou různých okolností došlo k tomu, že řízení napětí v některých případech způsobovalo krátký skok napětí do nebezpečné výšky.

Důvodem zřejmě byla snaha kompenzovat případné poklesy napětí (V-droop), ale za jistých okolností patrně kompenzace byla příliš agresivní a vedla naopak k abnormálně vysokému napětí. Nešlo o působení během trvalé vysoké zátěže, ale typicky při krátkodobé nebo nepravidelné zátěži a v klidovém stavu počítače. Tehdy CPU většinou běží většinu času podtaktované, aby krátce zapnulo turbo kvůli probuzení nějakého procesu, služby nebo vstupu uživatele typu pohnutí myší. Tyto pulzy každopádně vedly k tomu, že se čip postupně poškozoval či řekněme zrychleně stárnul a opotřebovával. V určitém momentě dosáhne poškození takové míry, že už způsobuje časté pády programů a jinou nestabilitu, což je moment, kdy si nakonec uživatel problémů všimne.

Intel během léta a následujících měsíců opravil systém řízení spotřeby, aby už k tomuto (doufejme) nedocházelo. Pokud máte procesor Raptor Lake (Core 13. nebo 14. generace pro desktop), rozhodně mějte nainstalován nejnovější BIOS, jaký je dostupný pro vaši základní desku.





Tyto opravy ale už mohly jen zamezit dalšímu poškozování, není možné zvrátit již uskutečněné poškození, které mají do té doby používané procesory v různé míře naakumulované v sobě. Část zjevně nestabilních CPU byla reklamována, ale mnoho CPU, u kterých se neprojevily problémy dost výrazně, dál slouží v počítačích. Ale ne vždy bez problémů, jak ukazují nové zkušenosti.

Letní kolapsy Raptor Lake

Podle zjištění vývojářů prohlížeče Mozilla Firefox zdá se procesory Raptor Lake stále trpí nadprůměrně častým výskytem nestability a vyostřilo se to teď v létě. Vysoké denní teploty a zvýšená teplota okolí zvyšují i teplotu, která bude dosažena uvnitř procesoru, protože zvýšení teploty vzduchu použitého ke chlazení zvýší i teplotu chlazené součástky.

Zvýšené letní teploty jsou podle vývojáře Mozilly jménem Gabriele Svelto jasně vidět na hlášení o chybách, které Firefox odesílá při pádu. V těch během léta drasticky stoupl počet pádů hlášených z procesorů Raptor Lake a dokonce je na statistice údajně vidět korelace mezi jazykovým prostředím instalovaného prohlížeče a tím, v kterých zemích Evropy jsou zrovna hlášená těžká tropická vedra (údaje umožňující geolokaci v hlášení sice nejsou, ale „locale“ a jazyk prohlížeče mohou být náhradní vodítko pro zařazení uživatele do určité země). Poslední dva týdny sice venku zas tak vedro není a také silně pršelo, ale Svelto o problému informoval už 7. 7. Řeč je tedy o situaci během předchozích tropických dnů.





Intel Core-i9 13900K, jeden z často postižených CPU. Core i9 a i7 řady K s odemčeným násobičem jsou nejčastější oběti, jak ve 13., tak 14. generaci Autor: Ľubomír Samák

Nějaká absolutní čísla o počtu pádů nebo procentuální rozdíl proti zimě Svelto nesdělil. Ale Mozilla se kvůli četnosti problémů uchýlila k tomu, že služba Bugbot, která z obdržených hlášení o pádech tvoří automaticky tickety v bugzille, nyní začala filtrovat reporty a ignoruje ty z procesorů Raptor Lake. To implikuje, že jde o signifikantní „zasypání“.

Venkovní vedro je jen poslední kapka

Důvodem, proč se problémy Raptor Lake objevují častěji, není asi nějaké obnovené nebo zrychlené degradování, zřejmě jde stále o projev původního poškození čipů, ke kterému došlo před aplikováním loňských oprav. Nestabilita a poškození u Raptor Lake se projevují tím, že procesor potřebuje vyšší než normální napětí pro stabilní chod. Současně ale platí, že i úroveň napětí potřebná pro stabilitu závisí i na teplotě.

Zde asi dochází k tomu, že dotyčná CPU doteď fungovala na hraně stability a zvýšení teploty čipu posunulo už tak degradované minimální potřebné napětí o chlup výš, než je napětí, na kterém procesor automaticky běží. V hotspotech tak začne dojde k chybám a dříve nebo později kvůli tomu spadne běžící program nebo i operační systém.

V neprospěch procesorů Raptor Lake může trošku hrát i možné stárnutí teplovodivé pasty mezi chladičem a CPU, kvůli němu také po roce či dvou může být teplota horší než byla po sestavení PC. Toto ale v desktopech snad nebude tak problémové jako v noteboocích. Primárním faktorem asi bude růst teplot prostředí během léta.

Uživatelé, kteří tímto jsou postiženi, by neměli padání připisovat přímo Firefoxu. Aspoň zatím se zdá, že jde jednoduše o nový projev známého problému. Pády prohlížeče způsobené vysokými letními teplotami pouze odhalují už dříve vzniklé skryté poškození procesoru, tak trochu jako by šlo o diagnostický test na tuto poruchu. Primárním řešením je tedy asi reklamace procesoru. Intel naštěstí prodloužil záruku na pět let.

Pokud z nějakého důvodu nechcete nebo nemůžete reklamaci podstupovat, je částečným řešením zřejmě zvýšení napětí procesoru, které v některých případech může problémy zažehnat a procesor znovu zastabilizovat. Musíte ale dát pozor na to, aby toto zvýšení samo nevedlo k tomu, že napájecí napětí bude nebezpečně vysoké. Jeho alternativou může být snížení maximální frekvence nebo vypnutí Turbo Boostu. Pokud můžete zvýšit otáčky ventilátoru nebo jinak posílit chlazení, aby se teplota CPU snížila, také toto může pomoci.

Pokud byste zkoušeli zvyšovat napětí, pamatujte na to, že vyšší napětí samo o sobě vede ke zvýšení spotřeby a tím i teplot. Hlídejte proto, zda se nedostávají na extrémní úrovně – pokud ano, je třeba to nějak řešit zlepšeným chlazením.

Poznámka: Pro pořádek je třeba upozornit, že tento problém se netýká novějších procesorů řady Core Ultra. Také procesory Raptor Lake prodávané jako nové by už měly být v bezpečí, pokud je budete provozovat v desce s aktualizovaným BIOSem. Nebezpečí ale může hrozit při koupi z bazaru. Použité procesory mohou být postižené tímto skrytým nevratným poškozením.

Zdroje: Gabriele Svelto, Mozilla, Tom’s Hardware