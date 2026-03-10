Cnews.cz  »  Hardware  »  Nové dynamické generování snímků v DLSS 4.5 přichází. Objeví se ve hrách za přesně tři týdny

Hardware   Hry   Software

Nové dynamické generování snímků v DLSS 4.5 přichází. Objeví se ve hrách za přesně tři týdny

Jan Olšan
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Nvidia DLSS 4.5, generování snímků Autor: Nvidia
Nvidia DLSS 4.5, generování snímků
Během GDC 2026 Nvidia vydá dříve oznámený variabilní režim generování snímků v DLSS 4.5 a také novinky v RTX Remixu a GeForce Now.

Už v lednu oznámila Nvidia příchod DLSS 4.5 – nové verze AI upscalingu pro hry, jejíž součástí je nový AI model, ale také vylepšená verze generování snímků. Ta umí vkládat až pět umělých mezisnímků mezi dva reálné snímky hry (takže počet zobrazených snímků je šestinásobný). Možná zajímavější částí ale bylo přidání dynamického režimu, který umožňuje počet generovaných snímků měnit za chodu podle aktuálního výkonu GPU.

Dynamic Multi Frame Generation

Toto dynamické generování, oficiálně pojmenované Dynamic Multi Frame Generation, bylo v lednu při premiéře DLSS 4.5 na CES 2026 pouze oznámeno, ale ještě nebylo k dispozici. Nvidia přibližně sdělila, že by funkce měla být zpřístupněna během jara.

Nyní už reálnou dostupnost předběžně oznámila a dozvídáme se přesné datum: 31. 3., čili úterý za tři týdny a souběžně s grafickou konferencí GDC 2026. Tehdy tedy majitelé grafik Nvidia budou moci dynamické přepínání počtu vygenerovaných snímků vyzkoušet (pokud generování snímků chtějí a mají grafiku nejnovější generace, je totiž vyžadováno GPU architektury Blackwell / GeForce RTX 5000).

Variabilní generování snímků v DLSS 4.5

Variabilní generování snímků v DLSS 4.5 dorazí na konci března

Autor: Nvidia

Smyslem této technologie je generovat jenom tolik umělých mezisnímků, kolik je potřeba – například pro dosažení frekvence monitoru nebo jiné úrovně snímkové frekvence, kterou hráč vyžaduje. Nvidia uvádí jako příklad 240 FPS.

Při zapnutí dynamického generování se vkládá tolik snímků, kolik je třeba pro překročení této výstupní snímkové frekvence na monitoru, ale ne více – pokud je například režim „4×“ nebo „6×“ zbytečný, přepne se hra jenom na „3×“ nebo „2×“. To je přínosné proto, že generované snímky mají horší kvalitu a také stojí výkon navíc – zatímco zdánlivě zvyšují snímkovou frekvenci a plynulost, reálně počítaná snímková frekvence hry v režimech s více generovanými snímky klesá, což zhoršuje responzivnost a latenci.

Více jsme o DLSS 4.5 a novém dynamickém režimu psali v tomto článku:

Nvidia uvádí DLSS 4.5. Ještě víc generování „fake snímků“, ale i vylepšený upscaling s novou AI Přečtěte si také:

Nvidia uvádí DLSS 4.5. Ještě víc generování „fake snímků“, ale i vylepšený upscaling s novou AI

Toto dynamické generování snímků by patrně měly odemknout ovladače, které 31. března vyjdou. Je ale možné, že ne vždy bude podpora ve hrách automatická. Nvidia totiž sdělila, že při vydání bude dynamické generování snímků nabízet 200 až 250 her. Má to být většina titulů, které podporují standardní generování snímků, ale ne 100% všechny. Asi tak některé hry (byť to bude malé množství) mohou z určitých důvodů být s proměnlivým poměrem skutečných a vygenerovaných snímků nekompatibilní. Je však možné, že u některých to jejich vývojáři později opraví.

Novinky v RTX Remix a GeForce Now

Současně s těmito novinkami také Nvidia prezentovala nové možnosti v nástroji RTX Remix, který je určený pro tvorbu modifikací vylepšujících grafiku ve starých hrách. Nová verze tohoto nástroje přidává možnost do hry vkládat různé částicové efekty.

RTX Remix - Particle Effects

RTX Remix - Particle Effects

Autor: Nvidia

Praktické využití této novinky samozřejmě bude záviset až na vývojářích různých takových modifikací, nejde o něco, co by automaticky začalo fungovat po aktualizaci ovladačů.

dane

Novinky v GeForce Now (březen 2026)

Novinky v GeForce Now (březen 2026)

Autor: Nvidia

Chystají se také nějaké novinky pro GeForce Now, zejména pro VR headsety. Pro ty by nově mělo být dostupné streamování her s obnovovací frekvencí 90 Hz místo dosavadních 60 Hz, což by pro konzumenty VR obsahu, kde nízké frekvence mohou být nepříjemné, mělo být lépe snesitelné. Služba GeForce Now by také měla nově dostat podporu herního obchodu GOG, která doteď chyběla.

Zdroj: Nvidia

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

Témata:

Anketa

Stali jste se někdy terčem phishingového útoku?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Rostoucí cena operačních pamětí zásadně zdražuje počítače

Pálení žáhy zhoršuje nevhodná večeře. Vadí přejídání i kafe

Irsko se po pauze znovu otevírá pro výstavbu datových center

Česko je evropský premiant v digitalizaci online plateb

Sailfish OS na Sony Xperia 10 III: seznámení a instalace

Ve špičkových restauracích se dá díky festivalu najíst za půlku

Nedostatek vitaminu D se projeví únavou i špatnou náladou

Český startup ukazuje, že na AI modelech lze vydělávat

Vývojáři už kód nepíší, kočírují smečky AI agentů

Na arytmii přišel díky hodinkám. Lékaři radí zkoušet tep pravidelně

V IT a podnikových službách už v Česku pracuje 200 tisíc lidí

Co hradí pojišťovny u domácí péče

Útok AirSnitch dovoluje překonat izolaci klientů na Wi-Fi

Konflikt na Blízkém východě: informace pro turisty

Od hrozby popravy k SMS zprávě: historie daňového přiznání

Americká televize Newsmax se chystá do Česka

O2 chce kupovat další menší poskytovatele internetu

Český SAP posilují Štěpánka Ryšavá a Štěpán Kroupa

Řešení vysokých cen RAM a SSD hned tak nebude

Daňové slevy: Poradíme, čím si můžete snížit daň z příjmů

ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
VÍCE INFO