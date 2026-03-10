Nové dynamické generování snímků v DLSS 4.5 přichází. Objeví se ve hrách za přesně tři týdny

Už v lednu oznámila Nvidia příchod DLSS 4.5 – nové verze AI upscalingu pro hry, jejíž součástí je nový AI model, ale také vylepšená verze generování snímků. Ta umí vkládat až pět umělých mezisnímků mezi dva reálné snímky hry (takže počet zobrazených snímků je šestinásobný). Možná zajímavější částí ale bylo přidání dynamického režimu, který umožňuje počet generovaných snímků měnit za chodu podle aktuálního výkonu GPU.
Dynamic Multi Frame Generation
Toto dynamické generování, oficiálně pojmenované Dynamic Multi Frame Generation, bylo v lednu při premiéře DLSS 4.5 na CES 2026 pouze oznámeno, ale ještě nebylo k dispozici. Nvidia přibližně sdělila, že by funkce měla být zpřístupněna během jara.
Nyní už reálnou dostupnost předběžně oznámila a dozvídáme se přesné datum: 31. 3., čili úterý za tři týdny a souběžně s grafickou konferencí GDC 2026. Tehdy tedy majitelé grafik Nvidia budou moci dynamické přepínání počtu vygenerovaných snímků vyzkoušet (pokud generování snímků chtějí a mají grafiku nejnovější generace, je totiž vyžadováno GPU architektury Blackwell / GeForce RTX 5000).
Smyslem této technologie je generovat jenom tolik umělých mezisnímků, kolik je potřeba – například pro dosažení frekvence monitoru nebo jiné úrovně snímkové frekvence, kterou hráč vyžaduje. Nvidia uvádí jako příklad 240 FPS.
Při zapnutí dynamického generování se vkládá tolik snímků, kolik je třeba pro překročení této výstupní snímkové frekvence na monitoru, ale ne více – pokud je například režim „4×“ nebo „6×“ zbytečný, přepne se hra jenom na „3×“ nebo „2×“. To je přínosné proto, že generované snímky mají horší kvalitu a také stojí výkon navíc – zatímco zdánlivě zvyšují snímkovou frekvenci a plynulost, reálně počítaná snímková frekvence hry v režimech s více generovanými snímky klesá, což zhoršuje responzivnost a latenci.
Toto dynamické generování snímků by patrně měly odemknout ovladače, které 31. března vyjdou. Je ale možné, že ne vždy bude podpora ve hrách automatická. Nvidia totiž sdělila, že při vydání bude dynamické generování snímků nabízet 200 až 250 her. Má to být většina titulů, které podporují standardní generování snímků, ale ne 100% všechny. Asi tak některé hry (byť to bude malé množství) mohou z určitých důvodů být s proměnlivým poměrem skutečných a vygenerovaných snímků nekompatibilní. Je však možné, že u některých to jejich vývojáři později opraví.
Novinky v RTX Remix a GeForce Now
Současně s těmito novinkami také Nvidia prezentovala nové možnosti v nástroji RTX Remix, který je určený pro tvorbu modifikací vylepšujících grafiku ve starých hrách. Nová verze tohoto nástroje přidává možnost do hry vkládat různé částicové efekty.
Praktické využití této novinky samozřejmě bude záviset až na vývojářích různých takových modifikací, nejde o něco, co by automaticky začalo fungovat po aktualizaci ovladačů.
Chystají se také nějaké novinky pro GeForce Now, zejména pro VR headsety. Pro ty by nově mělo být dostupné streamování her s obnovovací frekvencí 90 Hz místo dosavadních 60 Hz, což by pro konzumenty VR obsahu, kde nízké frekvence mohou být nepříjemné, mělo být lépe snesitelné. Služba GeForce Now by také měla nově dostat podporu herního obchodu GOG, která doteď chyběla.
