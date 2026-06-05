Nové hodinky Amazfit Balance 3 chtějí být prémiovým univerzálem pro sportovce. Nepotěší ale vyšší cena

Řada Balance má v portfoliu Amazfitu pozici univerzálního modelu střední třídy. Leží mezi čistě outdoorovými T-Rexy a levnými řadami Bip a Active. Nové Balance 3 se o něco posunují blíže sportovním modelům – nikoliv vzhledem, ale funkcemi a parametry.
Více tlačítek
Balance 3 mají kulaté pouzdro o průměru 51,4 mm, přičemž tloušťka se senzorem je 14,6 mm. Nerezová verze váží 62 g bez řemínku, titanová varianta má 55 g a používá titan jak na rámu, tak samotném pouzdru. Důležitou změnou jsou čtyři fyzická tlačítka, která hodinky posouvají blíž ke sportovním modelům, u kterých je jisté ovládání během tréninku důležitější. Hodí se to hlavně při běhu, jízdě na kole, a hlavně při ovládání v rukavicích. Displej s úhlopříčkou 1,5" a rozlišením 480 × 480 pixelů má výbornou jemnost obrazu – 323 ppi. Díky maximálnímu jasu 3 000 nitů je displej výborně čitelný i na přímém slunci. Chráněn je samozřejmě safírovým sklem.
Tři týdny na baterii
Baterie má kapacitu 658 mAh a běžná výdrž má dosahovat až na 21 dní. Při náročnějším používání hodinky včetně denního trackování vydrží až 10 dní. S aktivním Always-On displejem se výdrž sníží asi na týden. I to je ale výborná hodnota, na kterou se Apple Watch nebo modely s Wear OS prozatím nemohou dostat.
Hodinky zvládají offline mapy, plnohodnotnou navigaci včetně automatického přepočítání trasy. Výbava zahrnuje také 64GB úložiště, mikrofon, reproduktor a svítilnu s bílým i červeným světlem. Voděodolnost odpovídá 10 ATM. Tím jsou blíž outdoorovým modelům, byť si zachovávají serióznější civilní design.
Softwarovým základem je platforma Zepp OS 6. Nový systém HybridCharge spojuje ukazatele BioCharge, LifeLoad a Training Load do jednoho čísla. Aplikace má podrobněji ukazovat vztah mezi zátěží, regenerací, stresem a spánkem. Sportovní nabídka zahrnuje více než 180 režimů včetně rozpoznávání 25 silových cviků a připravených tréninkových programů. O měření důležitých metrik se stará senzor BioTracker 6.0 s konfigurací 5 PD + 2 LED. Hodinky měří srdeční tep, okysličení krve, stres, teplotu kůže a spánek včetně HRV.
Hodinky oproti předchozí generaci výrazně podraží. Zatímco Balance 2 jsou aktuálně k dostání za ceny kolem šesti tisíc a při uvedení byla cena nastavena na 7 590 Kč, britská cena Balance 3 je 370 liber. To v přepočtu znamená minimálně 10 tisíc. Hodinky se začnou prodávat během června v nerezové variantě, dražší titanová verze bude na trhu později.
Zdroj: GSMarena