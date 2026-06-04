Cnews.cz  »  Hardware

Hardware

Nové kamery GoPro se povedly, firma je ale v ekonomickém průšvihu. Ve hře je i bankrot

Matěj Vlk
Dnes
1 nový názor

Sdílet

GoPro Mission 1 ILS
GoPro Mission 1 Pro
GoPro Mission 1 Pro
GoPro Mission 1 Pro ILS
GoPro Mission 1 Pro ILS
GoPro Mission 1
GoPro Mission 1
GoPro Mission 1
GoPro Mission 1 Pro
GoPro Mission 1 ILS
GoPro Mission 1 Pro
GoPro Mission 1 Pro
GoPro Mission 1 Pro ILS
GoPro Mission 1 Pro ILS
Všechny fotografie
GoPro prohlubuje čistou ztrátu a nemá na placení závazků. Za zhoršením ekonomické situace mohou především enormně drahé paměťové čipy a s tím spojený jejich nedostatek.

V druhé polovině dubna představilo GoPro špičkové modely kamer Mission 1, které míří mimo tradiční hranice běžných akčních kamer. Mají velký senzor a jeden z modelů rovněž bajonet pro běžné objektivy. I přesto, že se kamerám v recenzích daří, samotná firma nyní vykázala velmi špatná ekonomická čísla. Audit kromě toho ukázal, že firma nemusí mít v následujících měsících prostředky pro úhradu svých závazků.

Klesající tržby a narůstající ztráta

Tržby firmy v roce 2025 klesly na 651,5 milionů USD z 801 milionů USD v roce 2024. V roce 2023 ještě přitom přesahovaly miliardu dolarů. Za sešupem stojí především horší prodeje kamer a dalšího hardwaru, za předplatné a služby utržilo GoPro kolem 106 milionů USD.

Firma za rok 2025 vykázala čistou ztrátu 93,5 milionu USD a hotovost na konci roku činila 49,6 milionů. O rok dříve to bylo 102,8 milionu USD.

Problematické paměti

Obdobně jako v dalších segmentech jsou aktuálním nejpalčivějším problémem drahé paměťové čipy. GoPro uvádí, že ceny pamětí v posledním březnovém týdnu 2026 nečekaně vzrostly o 80 až 115 %. Dodavatelé v dubnu zároveň oznámili omezení výroby pamětí používaných v jejích produktech. Důvodem je samozřejmě zaměření na paměti využitelné pro AI. Společnost kvůli tomu snížila výhled prodejů některých modelů.

Zdroj: Youtube.com

Pro výrobce spotřební elektroniky s nízkou marží, jako je právě GoPro jde o zásadní problém, který reálně ovlivňuje jejich existenci. GoPro nemá sílu a ekonomické možnosti velkých výrobců telefonů, zároveň prodává zařízení, která potřebují levnou a výkonnou paměť pro ukládání videa ve vysokém rozlišení.

Cyber26

Prodej nebo bankrot?

Představenstvo společnosti počítá s radikálním řešením, kdy je ve hře jak prodej firmy, tak fúze s jinou společností. GoPro zároveň hledá uplatnění svého hardwaru v obraně a kosmonautice, kde chce využít odolné kamery a existující obrazové technologie. Firma rovněž oznámila propouštění – celosvětově se má zbavit asi 23 % zaměstnanců. Samotná firma připouští i variantu bankrotu s kompletním ukončením činnosti. Pro značku, která kdysi definovala kategorii akčních kamer, by to byl nečekaně trpký konec.

GoPro nás nudilo, teď kompletně mění pravidla. Kamery Mission 1 jsou nejzajímavější AV technikou v posledních letech Přečtěte si také:

GoPro nás nudilo, teď kompletně mění pravidla. Kamery Mission 1 jsou nejzajímavější AV technikou v posledních letech

Zdroj: TNW

Vstoupit do diskuse (1 názor)

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Je podle vás 16 GB RAM dostatek?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz
Bohužel na masovku to je drahý špás a pokud mají i při těchto cenách nízkou marži, tak potěš koště. To se divím, že vydrželi tak dlouho.
QproTest