Nové kamery GoPro se povedly, firma je ale v ekonomickém průšvihu. Ve hře je i bankrot

V druhé polovině dubna představilo GoPro špičkové modely kamer Mission 1, které míří mimo tradiční hranice běžných akčních kamer. Mají velký senzor a jeden z modelů rovněž bajonet pro běžné objektivy. I přesto, že se kamerám v recenzích daří, samotná firma nyní vykázala velmi špatná ekonomická čísla. Audit kromě toho ukázal, že firma nemusí mít v následujících měsících prostředky pro úhradu svých závazků.
Klesající tržby a narůstající ztráta
Tržby firmy v roce 2025 klesly na 651,5 milionů USD z 801 milionů USD v roce 2024. V roce 2023 ještě přitom přesahovaly miliardu dolarů. Za sešupem stojí především horší prodeje kamer a dalšího hardwaru, za předplatné a služby utržilo GoPro kolem 106 milionů USD.
Firma za rok 2025 vykázala čistou ztrátu 93,5 milionu USD a hotovost na konci roku činila 49,6 milionů. O rok dříve to bylo 102,8 milionu USD.
Problematické paměti
Obdobně jako v dalších segmentech jsou aktuálním nejpalčivějším problémem drahé paměťové čipy. GoPro uvádí, že ceny pamětí v posledním březnovém týdnu 2026 nečekaně vzrostly o 80 až 115 %. Dodavatelé v dubnu zároveň oznámili omezení výroby pamětí používaných v jejích produktech. Důvodem je samozřejmě zaměření na paměti využitelné pro AI. Společnost kvůli tomu snížila výhled prodejů některých modelů.
Pro výrobce spotřební elektroniky s nízkou marží, jako je právě GoPro jde o zásadní problém, který reálně ovlivňuje jejich existenci. GoPro nemá sílu a ekonomické možnosti velkých výrobců telefonů, zároveň prodává zařízení, která potřebují levnou a výkonnou paměť pro ukládání videa ve vysokém rozlišení.
Prodej nebo bankrot?
Představenstvo společnosti počítá s radikálním řešením, kdy je ve hře jak prodej firmy, tak fúze s jinou společností. GoPro zároveň hledá uplatnění svého hardwaru v obraně a kosmonautice, kde chce využít odolné kamery a existující obrazové technologie. Firma rovněž oznámila propouštění – celosvětově se má zbavit asi 23 % zaměstnanců. Samotná firma připouští i variantu bankrotu s kompletním ukončením činnosti. Pro značku, která kdysi definovala kategorii akčních kamer, by to byl nečekaně trpký konec.
Zdroj: TNW