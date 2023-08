Nové nejvýkonnější CPU: Threadripper Pro 7995WX má 96 jader, boostuje až na 5,15 GHz

Procesory AMD s architekturou Zen 4 teď představují výkonnostní špičku v serverech díky 96jádrovým Epycům 9004 „Genoa“ (a nyní také 128jádrové cloudové verzi „Bergamo“). Teď se tato technologie přelije i do highendového serveru a pracovních stanic. Vydání procesorů Ryzen Threadripper s architekturou Zen 4 už je asi blízko, protože na internet prosákl finální model v benchmarku Geekbench – a to rovnou ten výkonnější, který bude nabídce kralovat.

V databázi Geekbench se objevil záznam pro patrně nejvyšší model celé řady – Ryzen Threadripper Pro 7995WX. Toto značení v minulé generaci označovalo top model se všemi jádry aktivními a stejně je tomu i zde – jde o CPU s 96 jádry Zen 4 a 192 vlákny. Používá tedy dvanáct 5nm čipletů s jádry Zen 4. To je také detekováno Geekbenchem, podle kterého má procesor 12 × 32MB L3 cache (v součtu 384 MB).

Geekbench nedetekuje správně základní frekvenci – je uvedeno nereálných 7,97 GHz. Pokud nejde o úplnou halucinaci, ještě by to teoreticky mohlo znamenat, že CPU má základní takt 2,0 GHz, protože je to detekováno jako čtyřnásobek. Jádra linie Zen totiž realizují změnu frekvence násobičem s granularitou 25 MHz místo 100MHz skoků obvyklých u ostatních CPU.





Ryzen Threadripper Pro 7995WX v databázi Geekbench Autor: Geekbench browser

Maximální(?) boost ale detekovaný je, podle podrobného logu benchmarku běželo jádro při jednovláknovém testu na fixní frekvenci 5,15 GHz (nebo možná 5,20 GHz, protože v operačním systému vypadá detekovaná frekvence vždy o trošku nižší, zde to bylo okolo 5140 MHz). Toto nemusí být nutně úplné maximum, protože nevíme, jak jsou deska a BIOS vyladěné a zda jsou třeba správně použitá preferovaná jádra.

Ryzen Threadripper Pro 7995WX v databázi Geekbench Autor: Geekbench browser

Threadrippery Pro téměř určitě budou mít o něco nižší takty než spotřebitelské Ryzeny 7000 na platformě AM5 (které končí oficiálně na 5,7 GHz, neoficiálně na 5,85 GHz). Alespoň o kus nad 5,0 GHz se ale podívají, což bude pozitivní pro jednovláknový výkon. Ačkoliv 96jádro se bude kupovat kvůli mnohovláknovému výkonu, i ten jednovláknový má svoji cenu.

Světový rekord?

Geekbench 5.5.1 Threadripperu Pro 7995WX naměřil 2095 bodů v jednovláknovém testu – jde o výsledky na platformě Linux. Mnohovláknové skóre je 81 408 bodů. To by potvrdilo Threadripperu Pro 7995WX pozici šampiona. Na HWBOTu je totiž dnes jako absolutní rekord 72 786 bodů dosažených s 56jádrovým Xeonem w9 3495X (Sapphire Rapids na platformě W790) přetaktovaným na 5,3 GHz pod kapalným dusíkem.

Ryzen Threadripper Pro 7995WX v databázi Geekbench Autor: Geekbench browser

Benchmark chystaného Threadripperu Pro s jádry Zen 4 byl podle databáze proveden na pracovní stanici od HP (označené HP Z6 G5 A) se základní deskou vlastní výroby HP. Nešlo o test ve vývojové platformě AMD, a dokonce by už i zařízení mohlo být blízko sériovému. Mohlo by to naznačovat, že uvedení procesorů Threadripper Pro 7000WX už není tak daleko. Objeví se tedy zřejmě minimálně v těchto workstation PC od HP, ale nejspíš opět budou nabízeny i dalšími výrobci jako Lenovem. Pro nás bude asi nejdůležitější, jaká bude retailová dostupnost samostatných CPU a desek, což zatím nevíme.

První úniky patří procesorům Threadripper Pro, které tvoří dražší řadu navazující na dnešní platformu WRX8. Podle předchozích zpráv by ale AMD tentokrát opět mohlo vydat i dostupnější „ne-Pro“ alternativu, který by navazovala na platformu TRX40 a původní levnější Threadrippery pro platformu X399. Je ale možné, že vyjde později než Threadrippery Pro.

Zdroje: VideoCardz, Geekbench Browser