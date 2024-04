Apple M4 přijde už tento podzim. Bude taky tlačit AI a NPU na úkor procesoru a grafiky?

Microsoft teď tlačí tzv. AI PC jako novou „next big thing“ v počítačích, od níž si s výrobci slibuje novou vlnu prodejů, a tato AI PC budou stát na jednotkách NPU pro akceleraci umělé inteligence v procesoru. Zdá se, že na tuto vlnu naskakuje i Apple, který zřejmě nechce nechat iniciativu Windows a jeho příští generace procesorů údajně také bude klást důraz na výkon AI akcelerace. Tyto čipy M4 mají zdá se vyjít už letos na podzim.

M4, M4 Pro a M4 Max brzo

Podle Marka Gurmana píšícího pro Bloomberg, který v minulosti často měl interní informace o plánech firmy, by měl Apple vydat procesory řady M4 ještě letos, takže nová generace přijde již zhruba po jednom roce od loňského M3. Čipy M4 už se blíží sériové výrobě a mají mít tři varianty (zřejmě tedy M4, M4 Pro a M4 Max) s kódovými označeními Donan, Brava a Hidra.

Gurman uvádí s odvoláním na zdroje obeznámené s přípravou těchto procesorů, že Apple plánuje občerstvit celé nebo prakticky celé portfolio počítačů Mac touto novou generací procesorů. A vydávání těchto nových modelů má začít na konci letošního roku (což by mohl být listopad) s tím, že některé modely poté mohou vyjít až z kraje roku 2025, ale celkově by rozjezd této nové generace napříč nabídkou asi bude celkem rychlý. Podle Gurmana nepřineslo vydání počítačů s procesory M3 kýžené oživení prodejů, proto Apple s novou generací možná spěchá.





V první vlně mají procesory M4 dostat nové iMacy, levnější 14palcové MacBooky Pro, dražší MacBooky Pro s 14ti a 16tipalcovými displeji a Macy Mini. Další modely mají přibýt v roce 2025 – 13palcové a 15palcové MacBooky Airy na jaře Mac Studio údajně kolem poloviny roku a Mac Pro údajně v pozdější části roku.

Apple M3 Max Autor: Apple

Macy Studio a Macy Pro jsou nyní ještě jen na procesorech generace M2. U Macu Pro to prý vypadá, že M3 přeskočí a půjdou rovnou na čip Hidra (M4 Max), u Macu Studio prý Apple testuje jak deriváty generace M3, tak M4. Apple by prý mohl u Mac Pro v reakci na kritizované specifikace předchozí generace těchto počítačů založených na Apple Siliconu povolit až 512 GB paměti RAM (což si ovšem asi nechá zaplatit s obvyklou vysokou marží, takže to nemusí být ani tak ústupek, jako spíš výnosný tah).

M4 se má zaměřit na umělou inteligenci

O tom, co přesně M4 a jeho Pro a Max verze přinesou a jaké mají specifikace, zatím informace nejsou, ale jeden detail sdělený je: Apple se u nich prý zaměřil na výkon v umělé inteligenci, zřejmě by tedy měly mít posílenou NPU. Článek Bloombergu uvádí, že Apple možná reaguje na to, že je domněle nebo skutečně pozadu za snahami Microsoftu prosazovat různé AI technologie do Windows. Firma by prý měla dohnat tento skluz na červnové vývojářské konferenci, která by prý mohla být hodně soustředěná právě na toto téma, a oznámit i nové AI technologie v procesorech M4 a na nich založeních počítačích.

Je třeba upozornit, že Apple není v tomto ohledu nepřipravený, protože již od procesoru M1 mají jeho procesory pro Macy jednotku NPU s výkonem 11 TOPS u M1. Je pravda, že od té doby Apple do NPU úplně radikálně neinvestoval, stále používá podobnou 16jádrovou NPU, její výkon zvedaly asi hlavně frekvence (i když i architektonicky může být vylepšená), u M3 má mít výkon 18 TOPS.

Je možné, že když Gurman píše o strachu ze zaostání, jde hlavně o to, aby Apple nezaostal za teprve přicházejícími procesory AMD, Intelu a Qualcommu, které mají mít výkony NPU až někde na úrovni 45–50 TOPS, což Microsoft plánuje jako jakousi úroveň výkonu potřebnou pro lokální používání různých pokročilejších AI modelů. Pak by asi M4 mohlo také u své NPU mířit na podobný výkon, nebo ještě vyšší.

Kolem I plánů Microsoftu se teď objevila kritika, podle níž důraz na NPU povede nebo už vedl k tomu, že výrobci procesorů zanedbají výkon CPU a GPU, protože ony 45TOPSové NPU potřebují hodně velkou plochu na čipu. Zda třeba důraz na výkon NPU u procesorů M4 povede k něčemu podobnému, není jasné. Apple ale přinesl novou architekturu CPU u generace M3, takže by nebylo zvláštní, pokud by M4 v tomto směru mělo jen menší pokroky, zvlášť pokud fokus firmy bude na AI.

Zdroje: Bloomberg, Tom’s Hardware