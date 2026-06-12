Nový čínský soupeř pro Yaris a Fabii: malý hatchback BYD Dolphin G DM-i slibuje přes 1 000 km

Malé hatchbacky nepatří mezi nejatraktivnější segmenty dnešní automobilů, čínští výrobci to ale chtějí změnit. BYD na evropský trh přichází s plug-in hybridním modelem Dolphin G DM-i, který zaujme dojezdem (jak kombinovaným, tak elektrickým) a výbavou. Konkurovat chce především Fabii, Renaultu Clio nebo Toyotě Yaris.
Typický hatchback
Dolphin G DM-i je pětidveřový hatchback segmentu B – měří 4 160 mm na délku, 1 825 mm na šířku a 1 575 mm na výšku. Rozvor má 2610 mm. Zavazadelník nabízí 425 litrů a po sklopení zadních sedadel 1 225 litrů. Výrobce vedle prostoru zdůrazňuje dlouhý dojezd a elektrický režim pro běžné denní trasy.
Pohon kombinuje 1,5litrový zážehový čtyřválec a elektrickou část se dvěma elektromotory. Hlavní elektromotor má 120 kW a 210 Nm a samotný benzinový motor dává 70 kW a 120 Nm. Celkový výkon činí podle verze 129 nebo 156 kW. Udávané zrychlení z 0 na 100 km/h trvá 8,3 sekundy a nejvyšší rychlost je 180 km/h.
Základní varianta Active používá baterii Blade LFP o kapacitě 7,42 kWh. Ta má podle WLTP vystačit na 40 km elektrické jízdy a 1 020 km celkem. Vyšší verze Boost, Comfort a Sport mají větší baterii s kapacitou 18,3 kWh. Elektrický dojezd tady narostl na příjemných 105 km a kombinovaný dojezd na 1 040 km. Palivová nádrž má přitom jen 42 litrů. O typu pohonu se z velké části stará automatika – ručně lze volit jen z plně elektrického nebo kombinovaného pohonu, na samotný spalovací motor ručně přepnout nelze. Pokud ale automatika vyhodnotí, že půjde o nejefektivnější variantu, může elektromotory zcela odstavit.
Nabíjení se liší podle velikosti – u verze Active s malým akumulátorem lze použít jen palubní nabíječku s výkonem 3,3 kW. Vyšší verze používají 6,6 kW při nabíjení střídavým proudem a zvládnou i stejnosměrné nabíjení výkonem 39 kW. V takovém případě se baterie dobije z 10 na 80 % za 26 minut. Součástí vyšších verzí je také funkce V2L s výkonem 3,3 kW, kdy lze energii využít pro napájení připojených spotřebičů.
Ve výbavě interiéru nechybí 8,8" přístrojový štít a infotainment s úhlopříčkou 10,1" nebo 12,8". Vyšší výbavy přidávají služby Google, head-up displej, panoramatickou střechu a 360stupňovou kameru. Asistenční systémy zahrnují adaptivní tempomat, hlídání mrtvého úhlu a varování při otevírání dveří.
Oficiální českou cenu prozatím neznáme, pokud by ale držela obdobnou cenotvorbu jako ostatní modely BYD, měla by se pohybovat kolem částky 600 000 Kč. Pro srovnání – Toyota Yaris s full hybridním pohonem v nejnižší výbavě Active se prodává za cenu 559 000 Kč.
Zdroj: BYD