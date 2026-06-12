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Věda a technika

Nový čínský soupeř pro Yaris a Fabii: malý hatchback BYD Dolphin G DM-i slibuje přes 1 000 km

Matěj Vlk
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BYD Dolphin G DM-i
BYD Dolphin G DM-i
BYD Dolphin G DM-i
BYD Dolphin G DM-i
BYD Dolphin G DM-i
BYD Dolphin G DM-i
BYD Dolphin G DM-i
BYD Dolphin G DM-i
BYD Dolphin G DM-i
BYD Dolphin G DM-i
BYD Dolphin G DM-i
BYD Dolphin G DM-i
BYD Dolphin G DM-i
BYD Dolphin G DM-i
BYD Dolphin G DM-i
BYD Dolphin G DM-i
BYD Dolphin G DM-i
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BYD začne i v Česku prodávat plug-in hybrid konkurující oblíbeným modelům Yaris nebo Fabia. Vyšší verze zvládne na čistě elektrický pohon až 105 km.

Malé hatchbacky nepatří mezi nejatraktivnější segmenty dnešní automobilů, čínští výrobci to ale chtějí změnit. BYD na evropský trh přichází s plug-in hybridním modelem Dolphin G DM-i, který zaujme dojezdem (jak kombinovaným, tak elektrickým) a výbavou. Konkurovat chce především Fabii, Renaultu Clio nebo Toyotě Yaris.

Typický hatchback

Dolphin G DM-i je pětidveřový hatchback segmentu B – měří 4 160 mm na délku, 1 825 mm na šířku a 1 575 mm na výšku. Rozvor má 2610 mm. Zavazadelník nabízí 425 litrů a po sklopení zadních sedadel 1 225 litrů. Výrobce vedle prostoru zdůrazňuje dlouhý dojezd a elektrický režim pro běžné denní trasy.

Pohon kombinuje 1,5litrový zážehový čtyřválec a elektrickou část se dvěma elektromotory. Hlavní elektromotor má 120 kW a 210 Nm a samotný benzinový motor dává 70 kW a 120 Nm. Celkový výkon činí podle verze 129 nebo 156 kW. Udávané zrychlení z 0 na 100 km/h trvá 8,3 sekundy a nejvyšší rychlost je 180 km/h.

BYD Dolphin G DM-i

BYD Dolphin G DM-i

Autor: BYD

Základní varianta Active používá baterii Blade LFP o kapacitě 7,42 kWh. Ta má podle WLTP vystačit na 40 km elektrické jízdy a 1 020 km celkem. Vyšší verze Boost, Comfort a Sport mají větší baterii s kapacitou 18,3 kWh. Elektrický dojezd tady narostl na příjemných 105 km a kombinovaný dojezd na 1 040 km. Palivová nádrž má přitom jen 42 litrů. O typu pohonu se z velké části stará automatika – ručně lze volit jen z plně elektrického nebo kombinovaného pohonu, na samotný spalovací motor ručně přepnout nelze. Pokud ale automatika vyhodnotí, že půjde o nejefektivnější variantu, může elektromotory zcela odstavit.

Zdroj: Youtube.com

Nabíjení se liší podle velikosti – u verze Active s malým akumulátorem lze použít jen palubní nabíječku s výkonem 3,3 kW. Vyšší verze používají 6,6 kW při nabíjení střídavým proudem a zvládnou i stejnosměrné nabíjení výkonem 39 kW. V takovém případě se baterie dobije z 10 na 80 % za 26 minut. Součástí vyšších verzí je také funkce V2L s výkonem 3,3 kW, kdy lze energii využít pro napájení připojených spotřebičů.

Ve výbavě interiéru nechybí 8,8" přístrojový štít a infotainment s úhlopříčkou 10,1" nebo 12,8". Vyšší výbavy přidávají služby Google, head-up displej, panoramatickou střechu a 360stupňovou kameru. Asistenční systémy zahrnují adaptivní tempomat, hlídání mrtvého úhlu a varování při otevírání dveří.

Cyber26

Oficiální českou cenu prozatím neznáme, pokud by ale držela obdobnou cenotvorbu jako ostatní modely BYD, měla by se pohybovat kolem částky 600 000 Kč. Pro srovnání – Toyota Yaris s full hybridním pohonem v nejnižší výbavě Active se prodává za cenu 559 000 Kč.

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Zdroj: BYD

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Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

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