Nový PrusaSlicer 3.0 je úplně jiný. Průša od základů překopal vše, na co jste byli při přípravě 3D tisku zvyklí

Průša začátkem září potěšil všechny 3D tiskaře vydáním první verze PrusaSliceru 3.0. Samotná aktualizace by nebyla ničím výjimečným, kdyby právě tato verze do základu nepřekopávala dosavadní zažité standardy.
Průša totiž překopal nejen vzhled, ale také řadu zažitých způsobů, jakými uživatelé ve sliceru pracují a které za dobu existence už tak nějak zestárly.
Modernější UI a podpora komplexních projektů
Pokud postavíte vedle sebe nový PrusaSlicer 3.0 s dosavadní verzí 2.9.6, rozdíl poznáte prakticky okamžitě. Novinka je rychlejší, plynulejší a díky vykreslování modelu pomocí OpenGL (stíny, odrazy, ambientní okluze) dává celému softwaru podstatně modernější dojem.
Nový PrusaSlicer 3.0 podrobněji rozebírá YouTube kanál Martin Zeman 3D:
Do základu přepracované je i samotné UI. Je jednodušší, minimalističtější a do postranního panelu si můžete nově poskládat oblíbené funkce nebo nastavení, ke kterému se vracíte nejčastěji.
Přepracované prostředí počítá s komplexnějšími projekty. Jednotlivé položky a dokonce i konkrétní modely lze nově upravit pro konkrétní nastavení nebo 3D tiskárnu, což je skvělé pro lidi s více tiskárnami. V budoucnu dostane PrusaSlicer na přání komunity podporu pluginů psaných v jazyce Lua, které budou moci vytvářet a nahrávat i samotní uživatelé.
Datum vydání 1. září navíc nebylo zvoleno náhodou. Je to při příležitosti 15 let od vydání vůbec první verze Slic3ru, který v podstatě sloužil jako základ pro většinu dnešních moderních slicerů.
zdroj: Blog Průša