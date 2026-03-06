Cnews.cz  »  Hardware  »  Nový Xbox bude spíš počítačem: bude umět spouštět PC hry a dorazí i Steam

Nový Xbox bude spíš počítačem: bude umět spouštět PC hry a dorazí i Steam

Matěj Vlk
Dnes
Nová konzole Xbox nese krycí jméno Project Helix Autor: Miguel Lagoa / Shutterstock
Nová konzole Xbox nese krycí jméno Project Helix
Světy konzolí a herních PC se ve strategii Microsoftu výrazně přibližují a nástupce současných Xboxů Series X a S má být výsledkem. Ačkoliv půjde v prvé řadě o konzoli, nabídne i možnosti PC.

Microsoft poprvé veřejně naznačil existenci nového Xboxu, který je v interních materiálech označován jako Project Helix. Krátkou animací jej firma představila na oficiálním účtu Xboxu na síti X, důležitější je ale post, který přidala CEO herní Xbox divize Asha Sharma. Ta totiž uvedla, že konzole bude schopná spouštět i tituly z PC. Tím potvrdila dlouhodobé spekulace o této možnosti.

PC, nebo konzole?

Nový přístup by představoval výrazný posun oproti současnému konceptu konzolí. Ty tradičně používají proprietární hardware, uzavřený software i distribuci her. Helix má naopak stavět na architektuře, která bude mnohem bližší klasickému počítači. Pro hráče to bude znamenat potenciální hraní her z obou platforem na jednom zařízení, vývojářům to může usnadnit vydávání nových her.

Microsoft zároveň zapojí celoobrazovkový herní režim, který je v současné době využíván především na handhaldech. Uplatnění ale najde i u nové konzole, která bude muset nabídnout ovládání pomocí gamepadu. Což Windows 11 umí jen zčásti.

Příspěvek Asha Sharma

Příspěvek, který na X umístila CEO Xboxu Asha Sharma

Autor: Matěj Vlk

Projekt Helix zapadá do současné strategie Microsoftu, která se v posledních letech snaží smazat hranice mezi jednotlivými herními platformami. Xbox už dnes není pouze hardware, ale spíše ekosystém zahrnující konzoli, PC i cloudové hraní.

Zatím není jasné, jak přesně by spouštění PC her fungovalo. Jednou z klíčových otázek je například distribuce – tedy zda by konzole podporovala pouze Microsoft Store, nebo i jiné obchody používané na PC. Microsoft by podle spekulací mohl na Xbox pustit konkurenční obchody jako je Steam, GOG, nebo Epic.

Dalším tématem je kompatibilita a způsob ovládání starších her. Převážná část PC her je navržena primárně pro klávesnici a myš, což může být na konzoli problém. Podrobnosti bychom se mohli dozvědět příští týden v rámci vývojářské konference GDC, která v Kalifornii odstartuje už v pondělí.

Zdroj: X

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Vzhledem ke zvýšení ceny považuji tyto kroky za nutné. Já mašinku koupím. Původní Xbox X mám od vydání a přesto, že vše jede hezky a plynule, stále čekám kdy nepůjde zapnout. S podivem, co ta mašinka vydrží. Navíc některé hry na Steamu hraje i můj syn a tak mě alespoň nebude prudit na mém PC.
QproTest


