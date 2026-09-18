Cnews.cz  »  Hardware

Hardware

NUC od Asusu s procesorem Arm: Minipočítač má uvnitř 18jádrový Snapdragon X2 Elite

Jan Olšan
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Asus Ascent QN10
Asus Ascent QN10
Asus Ascent QN10
Asus Ascent QN10
Asus Ascent QN10
Asus Ascent QN10
Asus Ascent QN10
Asus Ascent QN10
Asus Ascent QN10
Asus Ascent QN10
Asus Ascent QN10
Asus Ascent QN10
Asus Ascent QN10
Asus Ascent QN10
Asus Ascent QN10
Asus Ascent QN10
Asus Ascent QN10
Všechny fotografie
Minipočítač Ascend QN10 od Asusu obsahuje jeden z nejvýkonnějších Arm procesorů nové generace od Qualcommu.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Počítače s Windows na procesoru architektury Arm jsou zatím skoro výhradně notebooky. Asus se ale teď odhodlal vydat stolní minipočítač v oblíbeném formátu „NUC“ s procesorem od Qualcommu, pojmenovaný Asus Ascent QN10. A použil v něm letos vydaný procesor Snapdragon X2 Elite s 18 jádry Adreno třetí generace, takže by tento kompaktní „desktopek“ s objemem jen 0,7 litru měl mít i velmi zajímavý výkon.

První NUC se Snapdragonem X2 Elite

Ascend QN10 je založený na 18jádrovém procesoru Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-88–100. Ten obsahuje 12 velkých jader s maximálním taktem boostu pro jedno až dvě vlákna 4,7 GHz a 6 úspornějších prostředních jader plus 53 MB cache. Při plné mnohovláknové zátěži je maximální takt 4,0 GHz u velkých jader a 3,4 GHz u úsporných jader.

Asus Ascent QN10

Asus Ascent QN10

Autor: Asus

GPU Adreno X2–90 je integrováno v procesoru a běží na taktu 1,70 GHz, v čipu je i NPU Hexagon s výkonem 80 TOPS. Procesor má 128bitové paměti s propustností 152 GB/s.

Brutální knock-out od Armu? Procesory Snapdragon X2 Elite Extreme mají frekvenci 5 GHz a masivní nárůst výkonu Přečtěte si také:

Brutální knock-out od Armu? Procesory Snapdragon X2 Elite Extreme mají frekvenci 5 GHz a masivní nárůst výkonu

Víc o procesoru, který může nahradit AMD a Intel: Spotřeba Snapdragonu X2 Elite, paměti à la Apple a další… Přečtěte si také:

Víc o procesoru, který může nahradit AMD a Intel: Spotřeba Snapdragonu X2 Elite, paměti à la Apple a další…

Jde o jednu z nejvýkonnější konfigurací procesorů Snapdragon X2, ale ne o úplně nejrychlejší model – nad ním je ještě verze X2E-90–100, jejíž maximální boost je dokonce 5,0 GHz, a také model Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96–100, který má navíc ještě o něco rychlejší GPU (s taktem 1,85 GHz) a 192bitové paměti s vyšší propustností (228 GB/s).

V nabídce má být verze počítače s 16GB a 32GB pamětí, která je nerozšiřitelná. Jde o LPDDR5X-9600 či LPDDR5X-8533, specifikace uvádějí obojí (pomalejší jsou možná použité u modelu s 16GB kapacitou?). Přístroj podporuje NVMe SSD s rozhraním PCI Express 4.0 ×4, a možné je osadit hned dva moduly, uvnitř je pár slotů M.2 (se standardní délkou 80 mm). Asus nabízí z výroby buď 512GB SSD, nebo 1TB kapacitu.

Asus Ascent QN10

Asus Ascent QN10

Autor: Asus

Šasi je poměrně malé s rozměry 13 × 13 cm a výškou necelé 4 cm, přičemž procesor používá aktivní chlazení. Zdroj je externí, k počítači se dodává 180W napájecí adaptér (s napětím 20 V / maximálním proudem 8 A), což dává tušit, že procesor bude v plné zátěži moci vyvinout docela velkou spotřebu a tím i výkon. Tož ovšem může také asi znamenat relativně vysokou hlasitost ventilátoru či ventilátorů při plné zátěži.

Asus Ascent QN10

Asus Ascent QN10

Autor: Asus

Zařízení má jako externí konektivitu HDMI pro monitor, tři porty 40Gb/s USB4 v provedení USB-C , ke kterým lze také připojit monitor (podporují alternativní režim DisplayPort), maximálně lze tak mít čtyři obrazovky. Dále 2,5Gb/s Ethernet, tři 10Gb/s poty USB-A, jedno USB 2.0 a audio jack. Uvnitř je pak zabudovaný bezdrátový adaptér Gig+ Wi-Fi 7 a Bluetooth 6.0 (modul Foxconn NCM820A).

Školení Kubernetes

Asus Ascent QN10

Asus Ascent QN10

Autor: Asus

Zařízení je podle Asusu první mini PC s tímto procesorem na trhu a prodávat se bude s Windows 11 nebo Windows 11 Pro (ve verzi pro procesory Arm). Cílovými uživateli mají být tvůrci obsahu, vývojáři a velké firmy a Asus tvrdí, že je vhodné na různé AI aplikace včetně OpenClaw a také podporuje funkce Copilot+ PC. Kdy přesně začne prodej a jaká bude cena, v tiskové zprávě neprozrazuje.

Zdroj: Asus

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

Témata:

Anketa

Máte už předobjednané GTA VI?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz


Odborné školení Hacking v praxi s etickým hackerem Lukášem Antalem
VÍC INFO