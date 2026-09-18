NUC od Asusu s procesorem Arm: Minipočítač má uvnitř 18jádrový Snapdragon X2 Elite

Počítače s Windows na procesoru architektury Arm jsou zatím skoro výhradně notebooky. Asus se ale teď odhodlal vydat stolní minipočítač v oblíbeném formátu „NUC“ s procesorem od Qualcommu, pojmenovaný Asus Ascent QN10. A použil v něm letos vydaný procesor Snapdragon X2 Elite s 18 jádry Adreno třetí generace, takže by tento kompaktní „desktopek“ s objemem jen 0,7 litru měl mít i velmi zajímavý výkon.
První NUC se Snapdragonem X2 Elite
Ascend QN10 je založený na 18jádrovém procesoru Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-88–100. Ten obsahuje 12 velkých jader s maximálním taktem boostu pro jedno až dvě vlákna 4,7 GHz a 6 úspornějších prostředních jader plus 53 MB cache. Při plné mnohovláknové zátěži je maximální takt 4,0 GHz u velkých jader a 3,4 GHz u úsporných jader.
GPU Adreno X2–90 je integrováno v procesoru a běží na taktu 1,70 GHz, v čipu je i NPU Hexagon s výkonem 80 TOPS. Procesor má 128bitové paměti s propustností 152 GB/s.
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Jde o jednu z nejvýkonnější konfigurací procesorů Snapdragon X2, ale ne o úplně nejrychlejší model – nad ním je ještě verze X2E-90–100, jejíž maximální boost je dokonce 5,0 GHz, a také model Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96–100, který má navíc ještě o něco rychlejší GPU (s taktem 1,85 GHz) a 192bitové paměti s vyšší propustností (228 GB/s).
V nabídce má být verze počítače s 16GB a 32GB pamětí, která je nerozšiřitelná. Jde o LPDDR5X-9600 či LPDDR5X-8533, specifikace uvádějí obojí (pomalejší jsou možná použité u modelu s 16GB kapacitou?). Přístroj podporuje NVMe SSD s rozhraním PCI Express 4.0 ×4, a možné je osadit hned dva moduly, uvnitř je pár slotů M.2 (se standardní délkou 80 mm). Asus nabízí z výroby buď 512GB SSD, nebo 1TB kapacitu.
Šasi je poměrně malé s rozměry 13 × 13 cm a výškou necelé 4 cm, přičemž procesor používá aktivní chlazení. Zdroj je externí, k počítači se dodává 180W napájecí adaptér (s napětím 20 V / maximálním proudem 8 A), což dává tušit, že procesor bude v plné zátěži moci vyvinout docela velkou spotřebu a tím i výkon. Tož ovšem může také asi znamenat relativně vysokou hlasitost ventilátoru či ventilátorů při plné zátěži.
Zařízení má jako externí konektivitu HDMI pro monitor, tři porty 40Gb/s USB4 v provedení USB-C , ke kterým lze také připojit monitor (podporují alternativní režim DisplayPort), maximálně lze tak mít čtyři obrazovky. Dále 2,5Gb/s Ethernet, tři 10Gb/s poty USB-A, jedno USB 2.0 a audio jack. Uvnitř je pak zabudovaný bezdrátový adaptér Gig+ Wi-Fi 7 a Bluetooth 6.0 (modul Foxconn NCM820A).
Zařízení je podle Asusu první mini PC s tímto procesorem na trhu a prodávat se bude s Windows 11 nebo Windows 11 Pro (ve verzi pro procesory Arm). Cílovými uživateli mají být tvůrci obsahu, vývojáři a velké firmy a Asus tvrdí, že je vhodné na různé AI aplikace včetně OpenClaw a také podporuje funkce Copilot+ PC. Kdy přesně začne prodej a jaká bude cena, v tiskové zprávě neprozrazuje.
Zdroj: Asus