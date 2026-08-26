Nvidia dává zadarmo hru ke grafikám GeForce: Můžete dostat druhý díl paranormální akce Control

Nedávno jsme informovali o tom, že ke koupi procesorů Intel nebo případně jeho grafických karet Arc lze teď dostat zadarmo dvě hry jako bonus. Shodou okolností (dost možná to souvisí s herními akcemi jako je Gamescom, které teď probíhají) teď „bundlovací akci“ spouští také Nvidia, takže hru zadarmo můžete dostat i ke kartám GeForce.
Druhý díl Controlu jako bundle
A v případě Nvidie je to také nová hra: titul Control Resonant, který vyjde 24. 9. a navazuje na hru Control z roku 2019, která byla jednou z těch, v nichž Nvidia ráda ukazovala pokroky v ray tracingu a také DLSS. Tudíž možná nepřekvapí, že navazující druhý díl bude teď ke kartám po omezenou dobu jako bonus.
Tato akce začala včera a pokračovat bude po dobu pěti týdnů (konec bude 29. 9.). Po tuto dobu se hra bude přidávat ke grafikám Nvidia generace Blackwell, ovšem jen od modelu GeForce RTX 5070 výše, levnější modely mají smůlu. Bonus lze tedy uplatnit u RTX 5070, 5070 Ti, 5080 a 5090, a současně také k celým počítačům s těmito grafikami, ale také k notebookům s mobilními GeForce RTX 5070 a vyššími modely.
Jako vždy ale nárok není automatický, ke hře se dostanete pomocí kuponu nebo kódu, který vám musí dát prodejce k objednávce, a proto akce funguje jenom s vybranými obchody, které s Nvidií spolupracují. U nás je to podle webu firmy Datart.cz, TSBohemia.cz a také Digitor.cz, chybí ale dříve se účastnící Alza. Pokud chcete akci vytěžit, je dobré se podívat, zda je přidaná hra u položky, kterou dáváte do košíku, opravdu uvedená, protože třeba k rozbaleným kartám být nemusí.
Získaný kupon nebo kód je pak ještě nutné uplatnit v aplikaci Nvidia App, přičemž přitom program bude kontrolovat, zda máte v počítači některý z modelů grafik, kterých se akce týká, a budete si muset registrovat účet u Nvidie. Po tomto kroku už dostanete přímo kód na přidání hry v rámci distribuční sítě Steam (kde tedy účet musíte mít také). Dejte si pozor na to, že kódy se musí uplatnit do 27. 10., jinak vám propadnou.
Jak již bylo zmíněno v úvodu, toto není aktuálně jediná podobná akce. Nabídka Intelu, v rámci které dostanete hry dokonce dvě (Tomb Raider: Legacy of Atlantis a Star Wars: Galactic Racer), je také ještě platná, končí 13. září.