Nvidia oznámila novou generaci procesorů: Rigel má ještě víc posílit jednovláknový výkon

Nvidia letos uvádí na trh své serverové procesory Vera, přelomové v tom, že obsahují vlastní CPU architekturu vyvinutou přímo v Nvidii. Firma tradičně spojená s GPU tak přestává být jen jedním z hráčů, kteří si licencují hotová jádra od firmy Arm. Jádro Olympus díky tomu má také ve světě Arm procesorů zřídka vídanou schopnost SMT. Firma teď potvrdila, že další generace CPU opět bude mít její vlastní jádro: novou architekturu Rigel.
Nové plánované CPU jádro Nvidie
Serverové procesory Vera, které by měly vyjít letos (i když u Nvidie bývá serverový hardware obvykle vydávaný papírově s reálnou dostupností mnohem později, takže je u jejích datacentrových produktů vždy nejasné, kdy přesně je lze považovat za reálně vydané), firma prezentuje jako řešení s velmi vysokým jednovláknovým výkonem CPU, čímž jsou podle ní optimalizovány pro „agentickou AI“. A na to se má opět zaměřit i její následující vlastní jádro Rigel.
Rigel bude mít instrukční sadu ARMv9.2, stejně jako procesory Vera, nepřibudou tedy asi žádná významná instrukční rozšíření navíc. Samotná architektura jádra ale bude nová a má zlepšit výkon na jedno jádro proti jádru Olympus. Nvidia ale zmiňuje, že bude zachována zhruba stejná plocha křemíku. To však nevylučuje výrazný nárůst tranzistorů, pokud čipy s jádry Rigel budou vyráběné na novějším výrobním procesu než procesory Vera s jádry Olympus (ty vznikají na 3nm procesu TSMC).
Jádro Rigel bude použito v procesorech, které mají označení Rosa a tvoří generačního souputníka pro GPU architektury Feynman. Nvidia tedy zřejmě bude sledovat strategii, kdy každá nová generace CPU bude přinášet nové jádro (byť to nebude s roční kadencí), místo aby třeba používala něco jako cyklus tick-tock u Intelu, kdy některé generace mají stejné jádro, ale například tase provedou přechod na nový výrobní proces.
O architektonických rysech Rigelu Nvidia zatím skoro nic neříká – zmiňuje ale (vágně), že má být vylepšeno zpracování instrukcí a docílena efektivnější práce s pamětí. To by mohlo znamenat přidání více vykonávacích jednotek (ALU, GPU pipeline) a load-store jednotek, ale výkon také může být místo rozšíření jádra zvýšen čistě efektivnějším využitím stejného počtu jednotek pomocí lepšího out-of-order vykonávání, lepší predikce větvení, prefetchingu a podobně.
Nvidia ovšem prozradila, že procesory Rosa s jádrem Rigel budou mít větší L2 cache. Ta má u jádra Olympus v procesoru Vera kapacitu 2 MB, takže Rigel by mohl mít například 3 MB nebo 4 MB. L2 cache budou zřejmě opět privátní pro každé jádro a rozšíření ze 2 na 4 MB by dávalo poměrně velký prostor i pro serverové instance, běžící třeba jen s jedním jádrem.
Podle roadmapy Nvidie by procesory Rosa pro servery měly být na trhu v roce 2029, což ale nevylučuje, že nebudou oficiálně odhalené či uvedené (papírově) už v roce 2028. Ostatně stejná roadmapa uvádí procesory Vera jako produkt na rok 2027, přestože je Nvidia široce prezentuje a nabízí již letos.
Budou v procesorech pro PC?
Zatím není jasné, zda a v jakém horizontu plánuje Nvidia přechod na tato vlastní jádra také ve svých procesorech pro PC a notebooky, které nazývá DGX Spark a RTX Spark. Jejich současná verze (oficiálně „Grace“, nicméně nesouvisející se serverovými procesory Nvidia Grace) má jádra licencovaná od firmy Arm.
Příští generace, která by patrně mohla vyjít v roce 2028, má v roadmapě Nvidie označení Vera jako jako serverové procesory Vera s jádry Olympus. A na rok 2030 je plánovaná generace označená Rosa (opět tedy shodné jméno jako serverové procesory Rosa s jádry Rigel). Jestli to tentokrát bude znamenat, že v klientských procesorech už také budou použita stejná jádra navržená Nvidií, to ale zatím zůstává zahaleno tajemstvím. Pokud ano, mohla by jádra Rigel být v procesorech pro notebooky (a případně desktopy) v onom roce 2030, takže by pak mohla konkurovat Zenu 8 od AMD, který je očekáván zhruba v této době.
Zdroj: Nvidia