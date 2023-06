Nvidia prodá za kvartál přes 5 milionu grafik, AMD jen 760 000. Aktuální tržní podíly výrobců GPU

Opět tu máme po třech měsících údaje o tržních podílech výrobců grafických karet, které sestavuje analytická firma Jon Peddie Research. Teď od ní přišly statistiky za první kvartál letošního roku (leden až březen). Netypicky ale tentokrát máme jenom čísla o samostatných grafických kartách pro stolní PC. Firma JPR obvykle nejdřív sdělovala čísla pro celkový trh, v němž byly zahrnuté i procesory x86 s integrovaným GPU, nicméně pro poslední kvartál se zatím ven dostala jen statistika desktopových samostatných grafik.

Tento kvartál byl podle Jon Peddie Research opět na prodeje grafických karet velmi slabý. Prodeje poklesly o 12,6 % proti čtvrtému kvartálu (což by kvůli tradiční sezónnosti bylo očekávané), ale také meziročně. Proti Q1 2022 šly prodeje dolů o 38,2 %. Podle Jon Peddie Research se v předchozím čtvrtém čtvrtletí prodalo 7,16 milionu samostatných desktopových grafik, ale v Q1 2023 už jenom 6,3 milionu kusů.

V samostatných kartách má trvale dominantní tržní podíl Nvidia, ale zrovna v prvním kvartálu si lehce pohoršila. Zatímco v čtvrtém kvartálu loňska měla 86 %, v prvním kvartálu se toto číslo o něco zmenšilo a firma už měla jen asi 83,7 % .

Nad druhém místě je AMD, které mělo v prvním kvartálu ale zhruba stejný podíl jako o kvartál předtím – 12 % (je to zaokrouhleno na celá procenta, což přesnou změnu poněkud znejasňuje). Jak z toho vyplývá, o ztrátu Nvidie si polepšil Intel. Ten měl v závěru roku 2022 podíl v samostatných kartách 2 %, ale v prvním kvartálu si polepšil na 4 %. Ovšem čísla Intelu jsou odhadnutá z nepřímých dat, takže v nich může být větší chyba, jak firma JPR upozornila před časem, když poněkud přecenila podíl Intelu za Q4 2022.

Tržní podíly výrobců samostatných grafických karet pro desktop v Q1 2023 Autor: Jon Peddie Research

Jak je vidět z těchto pohybů, ony zhoršené prodeje GPU se nedotkly všech výrobců stejně. Nejvíc se zřejmě zmenšily prodeje grafik GeForce, JPR uvádí, že šly mezikvartálně dolů (proti Q4 2022) o 15,2 %, tedy o více, než byl 12,6% průměrný pokles celého trhu. Prodeje grafik AMD se mezikvartálně zhoršily „jen“ o 7,5 %. Ač tedy čísla po zaokrouhlení vypadají jako stále stejných 12 %, reálně za tím podíl AMD mezi Q4 2022 a Q1 2023 musel o trošku stoupnout.

Vývoj tržních podílů v samostatných desktopových grafikách Autor: Jon Peddie Research

Web Tom's Hardware ze zprávy Jon Peddie Research publikoval také velmi zajímavý graf s historickým vývojem prodejů desktopových grafik v milionech kusů. Podle těch v posledním kvartálu (Q1 2023) Nvidia prodala 5,29 milionu samostatných desktopových GPU a AMD zhruba 760 000 kusů. Prodej desktopových grafik Intel Arc se odhaduje na zhruba 250 000 kusů.

Vývoj prodejů desktopových grafik Autor: Jon Peddie Research

Poznámka: Pokud se podíváte do odkazovaného článku s tržními podíly za čtvrtý kvartál, můžete vidět, že tehdy byl pro Intel uváděn 6% tržní podíl v samostatných GPU. Rozdíl je v tom, že to byl údaj pro samostatné grafiky pro desktop a notebooky dohromady, nynější nové údaje (2 % pro Q4 2022) jsou jen pro desktopové karty. To dokládá, že Intelu se podařilo získat signifikantní (násobně vyšší) podíl na trhu notebookových přídavných GPU díky tomu, že využil své vztahy s OEM výrobci, kterým zřejmě svá GPU „nacpal“ výhodnými cenovými bundly s procesory a podobnými metodami. Ale na desktopovém trhu, kde se grafické karty často kupují samostatně, o grafiky Arc už zdaleka takový zájem nebyl.

Zjednodušeně řečeno – přímo zákazník se pro GPU Intel sám rozhodne jen ojediněle, ale na trhu se prodá poměrně dost notebooků, v kterém je GPU Intel Arc ne proto, že by ho zákazník přímo chtěl, ale protože se na tom Intel s výrobcem dohodli.

Zdroje: techPowerUp, Tom's Hardware