Nvidia prý začne do GeForce RTX 3060 dávat větší čip GA104. Výkon těchto karet bude lepší

Nvidia už má na trhu grafiky nové generace GeForce RTX 4000 „Ada Lovelace“, ale s nimi se dál prodává i generace RTX 3000 s 8nm čipy architektury Ampere. Může za tím být potřeba prodat zásoby GPU, kterých po kryptohorečce zůstalo nečekaně moc. Možná právě proto teď na trh přijde nová zvláštní varianta GeForce RTX 3060, která používá čipy GA104 z výkonnějších modelů. Má také paměti GDDR6X, takže by mohla být zajímavá výkonem.

Nvidia už před časem jednu nestandardní verzi GeForce RTX 3060 vyrobila – 8GB model vydaný loni na podzim. Ten má však vedle snížené kapacity paměti také jen dvě třetiny propustnosti 12GB modelu a výkon tím hodně trpí. Na Twitteru se objevily informace, podle nichž se teď chystají karty GeForce RTX 3060, které by používaly čip GA104 a paměť GDDR6X, kde by výkon naopak mohl benefitovat.

Normální karta RTX 3060 12GB používá čip GA106 s 3584 shadery a 192bitovou sběrnicí s pamětí GDDR6 na taktu 15,0 GHz efektivně, což dává propustnost 360 GB/s. Nyní se prý chystají karty, založené na čipu GA104, jenž má 6144 shaderů a běžně se používá v GeForce RTX 3060 Ti, RTX 3070 a RTX 3070 Ti. V GeForce RTX 3060 by se asi používaly zmetky nebo přebytky a jednotky navíc by byly vypnuté, aktivních by stále bylo jen 3584 shaderů. I takty se asi dají čekat stejné jako u původního modelu RTX 3060 (1,32–1,78 GHz).

Osazené budou paměti GDDR6X. Důvod by mohlo být to, že Nvidia a partneři pro tyto karty chtějí využít PCB, která byla původně určená pro dražší karty s GDDR6X (RTX 3070 Ti), z podobného důvodu už existuje RTX 3060 Ti s GDDR6X. Je také možné, že má firma na skladech velké množství nevyužitých pamětí GDDR6X s kapacitou 1 GB. Karty GeForce generace RTX 4000 používají již 2GB čipy, takže pro ty už je použít nelze).

https://twitter.com/T4CFan­tasy/status/1632866914627203073

Paměti by zřejmě mohly stále být v kapacitě 12 GB, ale pramen této informace to přímo neuvádí, úplně se tedy asi nedá vyloučit, že by třeba model nesl jen 8 GB. Pokud by karta měla zachovanou šířku sběrnice 192 bitů, pak by s efektivní rychlostí pamětí 19,0 GHz (to je takt používaný na RTX 3070 Ti a 3060 Ti) byla dosažená propustnost 456 GB/s – vyšší, než má běžná GeForce RTX 3070 s 256bitovou pamětí GDDR6. Jak ukazují minulé případy, toto by mohlo vést k obecně vyššímu výkonu všude, ale nejvíce ve vyšších rozlišeních.

Pokud by ale nastala varianta 8 GB se 128bitovou sběrnicí, byla by propustnost jen 304 GB/s – jen 84 % proti klasické RTX 3060 12 GB s GDDR6. Pak by zase karta byla obecně horší než běžný model. Toto je ale asi málo pravděpodobné. Pokud by paměť byla osekaná, asi by to bylo zvlášť zmíněno.

Je možné, že použití GDDR6X a čipu GA104 o něco zvedne spotřebu a tento model by tak mohl mít vyšší TDP než 170 W. Ale tento údaj zatím nemáme.

Nereferenční karty Nvidia GeForce RTX 3060 z doby vydání před dvěma lety (zdroj: Nvidia, via VideoCardz)

Zatím nevíme, kdy se tato grafika začne prodávat a jak široce se bude na trhu objevovat. Někdy podobné neobvyklé konfigurace firmy prodávají třeba jen v Číně, někdy jsou dostupné globálně. Zdroj informace o této grafice je účet T4C Fantasy na Twitteru, který patří správci databáze TechPowerUpu. Pravděpodobně se tedy o této grafice dozvěděl tak, že někdo takovouto kartu proklepl v GPU-Z a informace šla do databáze.

To znamená, že minimálně vzorky existují. Je asi jistá šance, že u vzorků taky zůstane, ale spíše se asi dá čekat, že se tato karta opravdu bude prodávat. T4C Fantasy mimochodem uvádí, že Nvidia zvažovala také výrobu GeForce RTX 3070 s pamětí GDDR6X, ale tento plán byl někdy zhruba v prosinci zrušen.

