Nvidia si za jednu AI „grafiku“ Blackwell pro datacentra řekne přes milion korun

Nvidia teď odhalila novou generaci akcelerátorů umělé inteligence B200 založených na 4nm čipletovém GPU (snad s označením GB100). Zatím to je ale odhalení předběžné, podle informací od Meta alias Facebooku to vypadá, že reálná dostupnost by mohla nastat spíš až koncem roku. Také se vynořila informace o ceně, které toto zařízení může stát – skutečně hodně.

Cena za Blackwell?

CEO Nvidia Jen-Hsun Huang byl po odhalení B200 hostem rozhovoru na NBC, kde prozradil i to, jakou prodejní cenu u těchto GPU očekává. To je docela zajímavé, protože nejde o produkty spotřebitelského trhu, kde je cena běžně stanovená a známá, ale o zboží, které se prodává formou „B2B“, čili individuálními kontrakty, kde se cenu dozvíte až individuálním jednáním, když si necháte vypracovat nabídku. Firmy obvykle cenu veřejně nikde nesdělují a kontrakty jsou také typicky tajné.

V tomto TV pořadu ale Jen-Hsun Huang řekl, že B200 se bude prodávat za cenu 30 000 $ až 40 000 $ za jednotku, pod kterou se asi myslí jedno dvojčipletové GPU. Čtyřicet tisíc dolarů je mimochodem přes 930 tisíc korun. Ale je ještě třeba přidat DPH, s tou by to u nás byl milion 127 tisíc…

Nicméně současně řekl, že jde o orientační číslo, protože Nvidia by obvykle měla prodávat větší blok řešení s těmito GPU – tedy moduly Grace Blackwell Super Chip s přidaným ARM procesorem Nvidia Grace a pamětí LPDDRX, nebo i celé servery a racky (nebo by to tak firma ráda dělala, ale velcí hyperscaleři asi zase často budou preferovat vlastní servery kvůli úspoře).





Nvidia GB200 Grace Blackwell Superchip Autor: Nvidia

Objevil se odhad od analytika firmy Raymond James, podle které cenu zvedají i přímo výrobní náklady. Ty údajně pro B200 mohou být až 6000 $, což by dávalo hrubou marži 80–85 %. Ale je otázka, jak dobrý je to odhad. Přece jen cena 4nm waferu, což už je vyzrálý proces, je jen někde okolo 20 000 $. Je sice pravda, že Blackwell má plochu jako dvě předchozí AI GPU Hopper, ale pořád to bude maximálně trojnásobek křemíku v čipu AD102, který Nvidia prodává v podstatně levnějších grafikách (GeForce RTX 4090 „jen“ za 1500–1700 $ a stále s velkým ziskem).

Nicméně značnou část nákladů za Blackwell asi tvoří i integrovaná paměť HBM3E. Zda 192 GB nafoukne cenu tak vysoko (takže by její cena výrazně dominovala nad cenou samotného GPU), to nevíme.

Nvidia také sdělila, že vývoj Blackwellu údajně stál až 10 miliard dolarů, ale to může asi zahrnovat mnoho různých výdajů, které se týkají i dalších souvisejících architektur, technologií a čipů, pro PR efekt je samozřejmě žádoucí toto číslo mít co nejvyšší.

Dostupnost spíše koncem roku. Nebo až 2025?

Nvidia vždy datacentrová GPU oznamuje v předstihu poměrně dost měsíců před jejich reálnou dostupností, což je matoucí, pokud předpokládáte, že věci fungují jako u herních grafik, které jsou odhalovány až při svém reálném začátku prodeje v masovém měřítku, nebo jen v krátkém předstihu. Nvidia nesdělila, kdy B200 vstoupí do fáze sériových masových dodávek zákazníkům, sdělila ale, že by to mělo být stále v roce 2024.

Určitou perspektivu k tomu poskytl Facebook, respektive jeho mateřská společnost Meta. Ta údajně neočekává, že se Blackwellu dočká v tomto roce, což sdělila Reuters, reálné dodávky by pro ni tedy mohly nastat dokonce až po přelomu roku. Meta by měla být jeden z největších zákazníků, i když je teoreticky možné, že přesto nemá úplnou prioritu – například proto, že by chtěla kupovat jen samotná GPU, a ne celé servery, což by pro Nvidii bylo výhodnější a je možné, že první dodávky B200 budou vyhrazené jen zákazníkům kupujícím celé servery od Nvidie, byť by objemy objednávek od hyperscalerů typu Meta byly mnohem větší.

Toto neznamená, že by letos Blackwell reálně neexistoval. Mnoho měsíců před sériovou výrobou a expedicí by měly existovat vzorky, které firma dodává klientům pro přípravu na reálný produkt. Tyto vzorky Meta k dispozici mít bude, ale zde je řeč o dostupnosti masového objemu Blackwellů pro produkční nasazení.

CEO Nvidie (Colette Kress) v úterý řekla finančním analytikům, že B200 / GPU na bázi Blackwellu přijdou na trh reálně v tomto roce, ale také přitom připustila, že to může být jen v menších počtech prvních sérií a že skutečně masové dodávky („ramp up“) dost možná opustí pomyslné brány Nvidie na cestě k zákazníkům až v roce 2025. Přes odhalení nyní ještě v zimě 2024 tedy Blackwell v datacentrech asi bude hlavně produktem roku 2025. Toto ale nevnímejte jako nějaký skandál, podobně to s datacentrovými produkty Nvidie (a nejen jejími) bylo vždy.

