Nvidia uspíšila vydání GeForce RTX 4060, nejlevnější Ada bude v prodeji už za dva týdny

Trh s grafickými kartami se asi ani pro Nvidii nevyvíjí podle představ. Vypadá to totiž, že firma nejspíš kvůli horším než očekávaným prodejům nové grafiky GeForce RTX 4060 Ti uspíšila vydaní levnějšího modelu GeForce RTX 4060. Pro ten už přitom oficiálně oznámila datum vydání na červenec, čímž si zpětně hodnoceno zbytečně naběhla. Podle úniků podložených přímo NDA dokumenty totiž tato grafika vyjde ještě tento měsíc.

Tuto zprávu přinesl nejprve leaker MEGAsizeGPU na Twitteru, jenž o víkendu zprvu jen publikoval, že RTX 4060 vyjde o něco dříve, než bylo v původním plánu – na konci června. Dnes už přidal i dokument, který dokládá, že ke změně původního plánu došlo. Jaké bylo předtím přesné plánované datum totiž sice nevíme, ale nové bude v červnu (júni) místo avizovaného července (júla).

Dnem, kdy se GeForce RTX 4060 bude dát koupit, je nově čtvrtek 29. 6. v přespříštím týdnu (do vydání je to již jen 17 dní). Dokument, který ukazuje MEGAsizeGPU, získal nezávisle na něm i web VideoCardz, takže asi více méně nejsou pochybnosti o jeho pravosti.

Recenze karty GeForce RTX 4060 Ti vyjdou postupně ve dvou dnech. Podobně jako u předchozích modelů si budete moci přečíst první testy o den dříve před začátkem prodejů, tedy 28. 6. To se bude týkat karet, které se prodávají za doporučenou cenu – tedy referenčních, ale může jít i o mírně přetaktované modely, pokud budou oficiálně stát 299 $, což je „MSRP“. Recenze karet v dražším provedení, za něž se připlácí o něco více, budou smět být publikovány až v den vydání 29. 6. U všech těchto termínů by měl stanovený čas nastat v 15:00 středoevropského času.

Podle VideoCardz začala Nvidia karty dnes (12. 6.) odesílat do prodejní sítě a OEM výrobcům počítačů. Recenzenti pak mají dostávat vzorky od 21. 6. Jako vždy se může stát, že si Nvidia datum ještě znovu rozmyslí, ale takto pozdě už další přehodnocení asi není moc pravděpodobné.

GeForce RTX 4060 Ti 16GB pořád stanovená na červenec

Podle tohoto uniklého dokumentu se zatím nemění termín vydání 16GB verze GeForce RTX 4060 Ti. Ta je stále naplánovaná na červenec. Nvida již jak tuto kartu, tak GeForce RTX 4060 předběžně oznámila v květnu, když odhalila RTX 4060 Ti. Od té doby známě také plné parametry GeForce RTX 4060, což bude grafika s čipem AD107, 8GB pamětí, 3072 shadery a TDP 115 W. Česká cena s DPH je stanovená na 7899 Kč, pro eurozónu je doporučená cena 329 €. Kompletní specifikace viz zde:

Specifikace GeForce RTX 4060 Ti a GeForce RTX 4060 Autor: Nvidia

Je zajímavé, že Nvidia zvolila pro vydání téměř úplný konec června, když stačilo počkat pár dní a vydání by mohlo 3. 7. nebo 4. 7., což by nebylo v rozporu s předtím oznámenou informací o červenci. Naznačuje to, že firma z nějakého důvodu potřebuje kartu vydat stále v rámci druhého kvartálu.

Nemělo by to být motivováno snahou zlepšit finanční výsledky za kvartál, protože Nvidia používá posunutý cyklus a druhé čtvrtletí pro ní bude končit až na rozhraní července a srpna. Čtvrtek 29. 6. je v podstatě nejzazší možný termín, který je ještě v kalendářním Q2, protože 30. 6. je pátek, v kterýžto den se nové produkty z praktických důvodů obvykle nevydávají.

Zdroje: VideoCardz, MEGAsizeGPU (1, 2, 3)