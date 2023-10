Nvidia uvádí RTX Video Super Resolution 1.5: Zlepšení kvality a podpora GeForce RTX 2000

V první polovině roku vydala Nvidia upscaler používající její GPU pro video na webových stránkách typu YouTube a podobných. Tento filtr používá podobnou AI technologii jako DLSS 2.x (byť s omezeními), a vyžaduje tedy také grafickou kartu vybavenou tensor jádry. Při uvedení ale byly podporovány jen novější GeForce generace RTX 3000 a 4000. Teď ale Nvidia vydává verzi 1.5 i pro starší karty generace Turing. A má i další vylepšení.

Funkci Nvidia RTX Video Super Resolution (či RTX VSR) jsme představovali zde. V původní formě byla zaměřená na video v prohlížečích založených na Google Chrome, ale mezitím se objevila i možnost používat ho ve VLC pro lokální video soubory.

Nyní tato funkce dostala update na verzi RTX Video Super Resolution 1.5, která je integrovaná v aktuálních ovladačích pro GPU Nvidia. Její hlavní novinkou bude pro mnohé to, že se již dá zapnout i na starších (2018–2019) grafických kartách Nvidia GeForce generace RTX 2000 s architekturou Turing. Zatím je tato funkce jen v herních ovladačích, ale v ovladačích „Nvidia by Studio“ by měla být také přidána někdy příští měsíc.





Lepší kvalita a vyhlazování už i bez škálování

Tato podpora pro grafiky s čipy Turing není ale jedinou novinkou v této aktualizaci. Podle Nvidie byla AI dál trénována, ve verzi 1.5 je aktualizovaná a dosahuje lepší obrazové kvality, má například o něco lépe zachovávat detail ve videu.

Zlepšení vizuální kvality v RTX Video Super Resolution 1.5 podle Nvidie Autor: Nvidia

U postprocessingu, jakým je RTX VSR, vždy hrozí, že při odstraňování kompresních artefaktů bude zahlazen i legitimní detail a AI filtry tím stejně jako konvenční filtry mohou vyrobit nepřirozený vzhled (někdy se mu říká „oilpaint“). RTX VSR 1.5 by snad v tomto měla přinášet zlepšení, novější AI má podle Nvidie méně často při odstraňování artefaktů poškozovat i detail ve videu.

Zlepšení vizuální kvality při aplikaci RTX Video Super Resolution 1.5 na 1080p video podle Nvidie Autor: Nvidia

V původní verzi RTX VSR také nebyly oddělené funkce škálování a onoho vyhlazovacího a artefakty odstraňujícího postprocessingu. Pokud byste jeho efekt chtěli použít i bez škálování, tedy na videa, která již jsou ve vyšším rozlišení, jen čistě pro odstranění kompresních artefaktů, je to teď v RTX VSR 1.5 také možné. Zdá se, že při aktivaci této RTX Video Super Resolution v prohlížeči by měla být tímto filtrem nyní zřejmě automaticky proháněna také všechna 1080p videa (i když máte jen FullHD displej).

Zdroj: Nvidia