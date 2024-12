O2 nabízí nejvíce dat v historii: 100 GB za tři stovky má jen jeden háček

Jde sice o limitovanou edici, ale předplacenkový tarif by vám pak měl zůstat napořád. Minimálně do vypnutí LTE, neboť na 5G se nabídka nevztahuje. Operátor na prodej těchto předplacenek spouští nový e-shop datamanie.cz.

SIM kartu si ale musíte pořídit nejpozději do konce srpna, přičemž operátor zmiňuje i možnost vyčerpání zásob dříve. Což bude pojistka proti prodeji nadměrného (a z pohledu operátora nevýhodného) počtu SIM karet. Objednat si jedna osoba může nejvýše tři kusy SIM karet, operátor vám je pošle přepravní službou PPL.

Tuto porci dat můžete mít pak každý měsíc, stačí automatické dobití opět za 300 Kč. Kartu lze udržovat dobíjením kreditu minimálně 300 Kč měsíčně (klidně i více a méně často). Využívání lze přerušit tím, že nebudete mít dostatek kreditu, přičemž datový balíček se znovu aktivuje až při opětovném dobití. Na jak dlouho lze placení a tím pádem využívání dat přerušit O2 přímo neuvádí.





Datová SIM pro Česko

Nejde o zcela otevřený tarif, takováto nabídka má svá omezení. Data vám totiž nebudou fungovat mimo Česko a v zahraničí budete bez dat. Byť operátor tarif označuje jako „pro mladé a na cesty“, zřejmě tím myslí pouze ty vnitrostátní. Rychlost by nijak omezena být neměla, ale na to se nedá při tak velkorysé nabídce spoléhat.

Volání pak funguje trochu zvláštně: v tarifu Den základ platíte 15 Kč denně pouze v ty dny, kdy někam zavoláte. SMS přijde na 2 Kč. Karta je tak primárně hlavně datová, což v době dvouSIMkových smartphonů není velký problém.

O2 pak obměnil ještě dva předplacené tarify Go Naplno a Go Naplno Data Plus. Jedna nabídka je zaměřená na volání a druhá na data. Go Naplno stojí 149 Kč měsíčně a zahrnuje 50 volných minut, 25 SMS a 100 MB dat. V rámci akce pak navíc ještě dalších 50 minut. Go Naplno Data Plus stojí 299 Kč měsíčně a zahrnuje 100 volných minut, 25 SMS a 2 GB dat. V rámci akce pak navíc ještě další 1 GB měsíčně navíc.

zdroj: O2