Ochromí extrémně silné zemětřesení počítačový průmysl? Je výroba čipů ohrožená?

Včera postihlo Tchaj-wan mimořádně silné zemětřesení (mělo by jít o nejsilnější otřesy za 25 let), dosahující podle různých zdrojů 7,2–7,7 stupně Richterovy škály. To má zatím minimálně 14 obětí a materiální škody budou asi značné, ale logicky také hned vznikly obavy o dodavatelské řetězce čipového průmyslu a další elektroniky a hardwaru, které jsou kriticky závislé právě na Tchaj-wanu a na TSMC coby nejdůležitějším výrobci pokročilých čipů.

Je třeba říct, že ze zatím dostupných zpráv to vypadá, že přestože jde o nejsilnější zemětřesení od roku 1999, snad Tchaj-wan vyvázl relativně dobře díky používání stavebních konstrukcí, které jsou dostatečně seismicky odolné, takže nedošlo k plošné destrukci. To ale neznamená, že nemůže dojít k rozsáhlému narušení průmyslových provozů a další infrastruktury. Přístroje na výrobu čipů jsou mimořádně komplexní a také citlivé.

Jak je na tom TSMC?

Minimálně nějaký dopad na výrobu čipů bude zcela jistě, protože jak UMC, tak TSMC přerušily kvůli zemětřesení výrobu, takže bude alespoň o něco zredukována celková roční výrobní kapacita. Zatímco UMC lze označit jako určitou druhou ligu (avšak také zajišťuje velké objemy výroby čipů) TSMC je jak největší výrobce logických čipů na světě co do kapacity, tak absolutní technologický lídr. Pro počítačový a elektronický průmysl celého světa jde proto o kriticky důležitou společnost.

Síla otřesů v různých částech ostrova nebyla stejná, nejhorší dopad byl hlavně na části východního pobřeží okolo Chua-lienu. Jak UMC, tak TSMC nejprve vydaly zprávy, dle kterých byla přerušena výroba a evakuováni zaměstnanci minimálně v některých provozech těchto firem. Podle zpráv by jejich zaměstnanci neměli být mezi obětmi.





Část se jich také již v TSMC k večeru vrátila do práce, kde ale asi pracovali hlavně na kontrolách a zjišťování případných škod. Minimálně na části zastavených linek se ale očekával restart výroby již v noci. Také UMC potvrzuje návrat zaměstnanců a částečné obnovení provozu nebo možná práce na jeho obnovení. Firma uvádí, že během zemětřesení došlo k zastavení „některých“ strojů.

Práce v cleanroomu polovodičové továrny TSMC Autor: TSMC

K přerušení prací a možným škodám došlo také na staveništích teprve budovaných nových továren, odkud také byli evakuováni zaměstnanci.

Podle dalších zpráv, které přicházely v průběhu dne, byly v TSMC některé stroje a vybavení poškozeny. Ale již bylo vyloučeno, že by došlo k úhoně u nejpokročilejšího (a nejcennějšího) vybavení pro výrobu čipů technologií EUV, na kterém závisí nejmodernější 6nm, 5nm, 4nm a 3nm technologie. TSMC uvádí, že do 10 hodin po zemětřesení měla firma zajištěno a obnoveno 70 % vybavení (a 80 % v nejnovějších a tím asi nejlépe na zemětřesení připravených továrnách).

Firma uvádí, že má s přípravou na zemětřesení a v omezování jeho dopadů na výrobu velké zkušenosti, což je vzhledem k jejich četnosti v této seismicky aktivní oblasti asi nutnost. Opatření k zmírnění otřesů na budovách a tlumení vibrací a otřesů přímo na instalovaných zařízeních údajně jsou nad rámec zákonných povinností. Opatření byla zvlášť posílena po roce 1999, kdy ostrov zasáhlo mimořádně silné zemětřesení s mnoha obětmi na životech.

Zasažení 3nm linky v Tchaj-nanu?

Úplně triviální ale škody nebudou, protože podle zdroje webu DigiTimes (toto není potvrzená oficiální informace od TSMC) v 3nm továrně v Tchaj-nanu došlo k porušení železobetonových konstrukcí a prasklinám ve zdech, jinde (Sin-ču) zase například k narušení různých potrubí a snad i k poškození právě zpracovávaných waferů. Některé linky ale v řádu hodin obnovily provoz. DigiTimes Asia uvádí, že po započítání pojistného plnění by škody pro TSMC mohly být nižší než dvě miliardy tchajwanských dolarů (nějakých 62 milionů $ / 1,46 miliardy Kč), ale nevíme, jak důvěryhodné tyto odhady jsou.

Továrna TSMC Autor: TSMC

Podle představitelů průmyslového parku v Sin-ču by se průmysl mohl vracet k běžnému provozu již dnes a není očekávaný nějaký drastický dopad na čipový dodavatelský řetězec jako celek. To samozřejmě asi nemusí platit pro všechny jednotlivé provozy, v kterých došlo k přerušení výroby.

Na jihu Tchaj-wanu byly dopady na průmysl zřejmě mírnější, což se má týkat výrobců LCD Innolux a AU Optronics. Výpadky výroby by mohly být spíš minimální až žádné, byť i tam byly během zemětřesení provedeny evakuace a předepsané bezpečnostní procedury. Například firmy Largan Precision (optoelektronika) a GSEO hlásí, že výroba není ovlivněna. Nějak ovlivněny by měly být firmy vyrábějící PCB, ale zatím stanovují rozsah škod.

Relativně dobrý konec?

Celkově ale momentální informace vypadají, že dopady na průmysl by mohly být skutečně omezené a návrat k normálu může být často dokončen do několika dní. To by bylo pozitivní, naštěstí se tedy nenaplnily černé scénáře, které si možná včera ráno při prvních zprávách o zemětřesení leckdo představoval. A to ani nemluvíme o velkém štěstí, že díky Bohu nevznikly sekundární vlny tsunami, které mohly napáchat obrovské škod v dalších oblastech.

Aktuálně nepanuje v počítačovém průmyslu takový extrémní nedostatek výrobní kapacity jako v letech předcházejících COVIDovému období, kdy se u velké řady komponent najednou natáhly dodací lhůty na více než rok a všude po světě docházely skladové zásoby. V takovém případě by výpadek části roční výrobní kapacity okamžitě vyvolal problémy, ale momentálně by už situace tak napjatá být neměla a nějaký výpadek netrvající příliš dlouho by se snad měl rozpustit vyšším obsazením ve zbytku roku.

To ale nemusí platit pro všechny výrobní linky a technologie. Na těch nejmodernějších nebo například na linkách vyrábějících čipy pro AI GPU Nvidie a provádějících jejich pouzdření asi může být 100% obsazenost i nyní. A tedy se odstávkou zhorší jejich dostupnost a možná i cena. Zatím to ale každopádně nevypadá, že by se teď naplňovaly katastrofické scénáře, kdy je TSMC najednou „vymazáno“ a celý počítačový průmysl (i v návaznosti třeba i světová ekonomika) se ocitnou v chaosu až troskách.

Zdroje: DigiTimes (1, 2, 3, 4), Dan Nystedt (1, 2), Bloomberg