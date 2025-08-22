Od Nvidie teď můžete dostat hru zadarmo. K vybraným grafikám dává nový díl série Borderlands

Opět je tu šance dostat něco jako bonus při nákupu grafické karty. Nvidia spustila jednu z tzv. bundle akcí a k některým grafikám nové generace teď přidává jednu z očekávaných her, které vyjdou letos na podzim.
Tímto titulem je Borderlands 4 od studia Gearbox, nový díl stejnojmenné série. Hra byla chvilku kontroverzní tím, že u ní byla plánovaná zvýšená cena (79 $), od které ale už mezitím vydavatel upustil. V případě, že jste na tuto dobu plánovali nákup grafiky od Nvidie, ji každopádně můžete dostat zadarmo, nebo tedy přesněji řečeno v ceně, pokud si vyberete některý z vyšších modelů aktuální generace GPU s architekturou Blackwell.
Tato akce se konkrétně týká grafik od GeForce RTX 5070 a výše – tedy RTX 5070 Ti, RTX 5080 a RTX 5090, nevztahuje se na levnější karty. Vedle samostatných desktopových grafik se dá využít i na celý počítač prodávaný s takovou grafikou, nebo při koupi notebooku s mobilní verzí GeForce RTX 5070, RTX 5070 Ti, RTX 5080 nebo RTX 5090.
Akce běží od pondělí (18. 8.) a využít ji bude možno zhruba měsíc – do 22. 9. za nějaké čtyři týdny. Vedle samotné hry (ve verzi Standard Edition) ještě jako součást bundlu dostanete kosmetický skin.
Jako obvykle to ale není tak jednoduché, že byste hru dostali během tohoto období ke všem grafikám. Uplatnit lze jenom nákupy u vybraných partnerských obchodů, kteří na akci s Nvidií spolupracují. U nás je to Alza.cz, TSBohemia.cz, Smarty.cz a také by mělo akci jít uplatnit při nákupu sestav HAL3000. Prodejce vám musí přiložit k nákupu kupon či elektronický kód, bez kterého máte smůlu (je dobré si ověřit, že kupujete položku, u které je hra zadarmo uvedená).
Tento kód pak uplatníte v aplikaci Nvidia App, k čemuž je vyžadován jednak účet zaregistrovaný u Nvidie, a také už dotyčná grafika musí být nainstalovaná v počítači, což program zkontroluje. Nemusí to sice nutně být přímo ta koupená, model ale musí odpovídat těm, na které se akce vztahuje. Až poté dostanete kód pro získání samotné hry v distribuční platformě Steam. Dejte si ještě pozor, abyste případně – pokud se rozhodnete tuto akci využít – kód uplatnili včas. Je to třeba udělat do 22. 10. letošního roku, jinak vám propadne.
U konkurence takováto akce bohužel k využití není. Nicméně vzhledem k tomu, že potrvá ještě měsíc, můžete zkusit počkat. Firmy často nasazují „bundly“ proti sobě a je možné, že i AMD s nějakou podobnou přilepšovací nabídkou přijde (naposledy firma dávala ke grafikám a procesorům Ryzen hru Monster Hunter Wilds, akce ale skončila už na jaře).