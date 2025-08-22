Cnews.cz  »  Hardware  »  Od Nvidie teď můžete dostat hru zadarmo. K vybraným grafikám dává nový díl série Borderlands

Od Nvidie teď můžete dostat hru zadarmo. K vybraným grafikám dává nový díl série Borderlands

Jan Olšan
Dnes
Borderlands 4 ke grafikám GeForce RTX 5000 Autor: Nvidia
Borderlands 4 ke grafikám GeForce RTX 5000
Pokud má v plánu kupovat grafiku Nvidia, můžete k ní během následujícího měsíce dostat jako bonus ještě hru.

Opět je tu šance dostat něco jako bonus při nákupu grafické karty. Nvidia spustila jednu z tzv. bundle akcí a k některým grafikám nové generace teď přidává jednu z očekávaných her, které vyjdou letos na podzim.

Tímto titulem je Borderlands 4 od studia Gearbox, nový díl stejnojmenné série. Hra byla chvilku kontroverzní tím, že u ní byla plánovaná zvýšená cena (79 $), od které ale už mezitím vydavatel upustil. V případě, že jste na tuto dobu plánovali nákup grafiky od Nvidie, ji každopádně můžete dostat zadarmo, nebo tedy přesněji řečeno v ceně, pokud si vyberete některý z vyšších modelů aktuální generace GPU s architekturou Blackwell.

Tato akce se konkrétně týká grafik od GeForce RTX 5070 a výše – tedy RTX 5070 Ti, RTX 5080 a RTX 5090, nevztahuje se na levnější karty. Vedle samostatných desktopových grafik se dá využít i na celý počítač prodávaný s takovou grafikou, nebo při koupi notebooku s mobilní verzí GeForce RTX 5070, RTX 5070 Ti, RTX 5080 nebo RTX 5090.

Borderlands 4 ke grafikám GeForce RTX 5000

Borderlands 4 ke grafikám GeForce RTX 5000

Autor: Nvidia

Akce běží od pondělí (18. 8.) a využít ji bude možno zhruba měsíc – do 22. 9. za nějaké čtyři týdny. Vedle samotné hry (ve verzi Standard Edition) ještě jako součást bundlu dostanete kosmetický skin.

Borderlands 4 ke grafikám GeForce RTX 5000

Borderlands 4 ke grafikám GeForce RTX 5000

Autor: Nvidia

Jako obvykle to ale není tak jednoduché, že byste hru dostali během tohoto období ke všem grafikám. Uplatnit lze jenom nákupy u vybraných partnerských obchodů, kteří na akci s Nvidií spolupracují. U nás je to Alza.cz, TSBohemia.cz, Smarty.cz a také by mělo akci jít uplatnit při nákupu sestav HAL3000. Prodejce vám musí přiložit k nákupu kupon či elektronický kód, bez kterého máte smůlu (je dobré si ověřit, že kupujete položku, u které je hra zadarmo uvedená).

Tento kód pak uplatníte v aplikaci Nvidia App, k čemuž je vyžadován jednak účet zaregistrovaný u Nvidie, a také už dotyčná grafika musí být nainstalovaná v počítači, což program zkontroluje. Nemusí to sice nutně být přímo ta koupená, model ale musí odpovídat těm, na které se akce vztahuje. Až poté dostanete kód pro získání samotné hry v distribuční platformě Steam. Dejte si ještě pozor, abyste případně – pokud se rozhodnete tuto akci využít – kód uplatnili včas. Je to třeba udělat do 22. 10. letošního roku, jinak vám propadne.

WT100_25

U konkurence takováto akce bohužel k využití není. Nicméně vzhledem k tomu, že potrvá ještě měsíc, můžete zkusit počkat. Firmy často nasazují „bundly“ proti sobě a je možné, že i AMD s nějakou podobnou přilepšovací nabídkou přijde (naposledy firma dávala ke grafikám a procesorům Ryzen hru Monster Hunter Wilds, akce ale skončila už na jaře).

Zdroje: Nvidia (1, 2)

