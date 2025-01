Odhalení Radeonů RX 9070 a RX 9070 XT je tento týden, už máme specifikace obou grafik

Zdá se, že prosákly definitivní specifikace prvních modelů nové generace grafik od AMD s architekturou RDNA 4, karet Radeon RX 9070 XT a Radeon 9070. Už se na nich asi moc nezmění, protože nezbývá dlouho do samotného vydání, které nakonec asi bude o dost dřív, než se „internet“ domníval poté, co karty nebyly součástí keynote na CES 2023. Možná to opravdu bylo proto, že firma jednoduše chystala jejich představení samostatně.





Následující informace jsou stále neoficiální, takže je třeba je brát s jistou rezervou. Zdá se ale, že už by v tuto chvíli mohl zbývat relativně kratší čas do vydání, takže úniky už budou spolehlivější. Web VideoCardz dostal patrně od jednoho z recenzentů (jaký je přesně zdroj, ale není řečeno) většinu specifikací karet chystaných od PowerColoru, včetně potvrzených karet. Nejdůležitější na tom je, že se dozvídáme specifikace také pro druhou kartu, Radeon RX 9070.

Radeon RX 9070 XT

Radeon RX 9070 XT bude mít 4096 shaderů (64 CU) architektury RDNA 4, to má dle zdroje VideoCardz být potvrzené. Platí také 256bitová sběrnice s pamětí GDDR6. Ta má kapacitu 16 GB a propustnost prý bude 640 GB/s (což odpovídá použití frekvence pamětí 20,0 GHz efektivně). Kapacita Infinity Cache zůstává otázkou, nejpravděpodobnější je ale 64 MB jako u Radeonu RX 7800 XT / Navi 32.









Nová informace jsou takty, které pocházejí z karet PowerColoru. Ten chystá tři modely – Reaper, Hellhound a Red Devil. První dva modely, které budou levnější, při nastavení na „silent BIOS“ mají mít herní frekvence („Game Clock“) 2400 MHz a boost 2970 MHz. Protože pro nejlevnější kartu Reaper jde o její jediný BIOS/nastavení, zdá se pravděpodobné, že toto jsou dokonce přímo referenční frekvence, které budou v oficiálních specifikacích.

Karta Hellhound má dále druhý OC BIOS, který frekvence zvyšuje na 2460 MHz u Game Clock a 3010 MHz v boostu – toto už jsou přetaktované parametry. Karta Red Devil je má nastavené už v pomalejších či tichém BIOSu a její OC nastavení je ještě o něco vyšší – herní frekvence 2520 MHz a boost 3060 MHz. (Poznámka: jakou přesně budete mít v provozu frekvenci, se mění hru od hry, ale bývá to často výš, než je oficiální „game clock“).

Radeon RX 9070 XT Hellhound od PowerColoru Autor: PowerColor

Co zatím nevíme, je TDP. Podle jiných drbů, které kolují, ale AMD zvýšilo spotřebu z původně plánovaného TDP mezi 260 a 270 W a ve finále nejspíše bude nad 300 W. Když ne u referenčních karet, tak u těch přetaktovaných. Podle karet vystavených na CES stačí k napájení dva osmipiny (a slot PCIe ×16), ale některé nereferenční kary mají tři konektory.

Radeon RX 9070: tři čtvrtiny výkonu?

Doteď nebylo jasné, co přesně čekat od druhého levnějšího modelu, který bude obsahovat stejné GPU Navi 48 v ořezané podobě (v níž bude možné uplatnit čipy s defektem v některé z jednotek). VideoCardz informuje, že tato levnější konfigurace bude obsahovat 3584 shaderů (56 CU), jde tedy o podobné ořezání, jaké bylo použito u druhého modelu čipu Vega 10, který měl také 64 CU (karty Vega 64 a Vega 56).

A co je zajímavé – VideoCardz má již frekvence i pro tyto karty. I od nich bude údajně PowerColor prodávat karty Reaper, Hellhound i Red Devil. Parametry pomalejšího BIOSu u levnějších dvou karet, které by mohly být referenčními specifikacemi, jsou následující: Herní frekvence je 2070 MHz a udávaný boost 2520 MHz. Nad tím pak mají karty vyšší přetaktovaná nastavení, pro informaci: 2120 / 2590 MHz u Hellhoundu a 2210 MHz / 2700 MHz u Red Devilu (u karet dalších značek ale typicky budou hodnoty OC frekvencí jinde).





Radeon RX 9070 bude mít zachovanou 256bitovou paměťovou sběrnici i kapacitu pamětí GDDR6 16 GB. Podle VideoCardz by dokonce prý měla zůstat i frekvence 20,0 GHz efektivně, což je trochu překvapující – propustnost by pak tedy byla stejných 640 GB/s.





Pokud bychom se orientovali čistě podle udávaných frekvencí, pak by hrubý výkon modelu RX 9070 měl být asi 74–75 % modelu RX 9070 XT (zde je třeba říct, že benchmark v Call of Duty publikovaný webe IGN je pravděpodbně testem modelu XT, ne levnější verze). Toto je čistě numerický výkon, ale pokud vezmeme v úvahu, že propustnost pamětí by mohla zůstat nezměněná, mohl by alespoň v některých hrách možná rozdíl ve výkonu být menší. Přetaktování také možná bude někdy přibližovat model 9070 o nějakou trošku blíž k 9070 XT.

To, že model RX 9070 „ne-XT“ má o tolik nižší frekvence, ale asi znamená lepší spotřebu. TDP tohoto modelu patrně bude někde v pásmu pod 300 W. Mohlo by být možná někde okolo původně zvažované hodnoty ~260 W (což byla referenční spotřeba modelu 7800 XT). Ale zatím ho neznáme, takže nepředbíhejme. Teoreticky je možný třeba scénář, kdy bude TDP posazeno vysoko, aby se dalo upotřebit maximum čipů včetně marginálních, které potřebují ke korektnímu běhu poměrně vysoké napětí, což by vedlo k „nadsazené“ spotřebě u tohoto modelu.

Odhalení ve středu, v prodeji příští týden

Stížnosti na to, že AMD grafiky ignorovalo na CES 2025, asi nebyly úplně na místě, protože jejich odhalení má být už tento týden – údajně v 15:00 ve středu (15. ledna). Je-li toto pravda, pak je asi pravda, že nemělo cenu „vyplýtvat“ odhalení na CES, kde už byla 45minutá prezentace i tak nacpaná a na nic v ní nebylo moc prostoru (například v ní ani nebyly zmíněné nové procesory pro herní handheldy Ryzen řady Z2, které firma odhalila). Teď by snad Radeony RX 9000 měly dostat nějaké lepší představení.

Onoho 15. ledna bude jen papírové uvedení. Ovšem předešlé informace z různých zdrojů (včetně obchodů a výrobců karet) naznačují, že ani dostupnost v obchodech by snad nemusela být daleko, mohla by nastat 22. až 24. ledna, tedy příští týden.

Ceny zatím nejsou známé. Frank Azor z AMD na CES 2025 zmínil, že karty nebudou stát 1000 $, ale ani 300 $ (ale někde mezi). Nižší z těchto částek je možná důležitější, protože ukazuje, že i levnější model RX 9070 bude někde nad touto hranicí a jeho cena nejspíš ani nebude začínat na trojku. Nečekejte tedy nějakou cenovou revoluci, kdy by najednou tato karta byla za cenu, za níž jste doteď dostali jen 128bitové karty jako Radeon RX 7600 XT nebo GeForce RTX 4060 (Ti).





Zdroj: VideoCardz