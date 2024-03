Odplata za sankce: Čína v eráru zakáže procesory Intel a AMD. Může to být i konec Windows

Zatímco USA blokují dodávky výkonných GPU nebo technologií na výrobu čipů do Číny kvůli strategické bezpečnosti, opačným směrem teď směřuje odveta, kterou pocítí hlavní výrobci procesorů x86 pro PC, Intel a AMD. Čína už delší dobu chce iniciovat přechod na „národní“ procesorovou technologii, ale nyní by k tomu u státních institucí mohlo skutečně dojít, protože konec AMD a Intelu dostanou podle všeho nařízený.

Podle zprávy Financial Times Čína vydala směrnice, přikazující eliminaci procesorů od amerických firem – což je primárně Intel, AMD, ale týkalo by se to i některých procesorů ARM a také počítačů Apple – ve státních úřadech. Má se to týkat jednak procesorů v různých osobních počítačích (a noteboocích) používaných v těchto institucích, současně ale Čína zakazuje i serverové procesory amerických firem – tedy jakékoliv Xeony, Epycy, ale toto by se opět asi týkalo i třeba ARM procesorů od Ampere Computing.

Tyto směrnice jsou oficiálně zdůvodněné snahou o zajištění spolehlivosti a bezpečnosti IT systémů (čímž se asi myslí i strategická bezpečnost, zajištění dodávek i při případném mezinárodním napětí a tak podobně). Přikazují přejít v úřadech na procesory (respektive počítače s takovými procesory), které jsou vyráběné lokálně. Čína má procesory Loongson (původně MIPS, ale konvertované na vlastní instrukční sadu LoongArch) a různé procesory ARM od firem Phytium nebo Huawei (to vyrábí i serverové procesory). Čína má ovšem i firmu Zhaoxin, která vyrábí vlastní x86 procesory, kompatibilní s Intelem a ARM.





Operační systém Windows od Microsoftu je ale také asi na ráně čínských úřadů, přestože s procesory Zhaoxin může být normálně provozován a není nutné se od standardní PC platformy a jejího softwarového prostředí odstřihávat. I zde ale Čína zřejmě chce podporovat software z lokálního zdroje, nebo přesněji takový (třeba Linux a odvozené distribuce), který nepochází z USA, nebo sice ano, ale nemůže být blokovaný. Windows tedy mají být také vyštípány, čímž v Číně může Microsoft stejně jako AMD a Intel ztratit dost velký trh.

Různé procesory Zhaoxin. Modely KH-40000 pro servery byly uvedené loni Autor: Zhaoxin

Vedle CPU a operačního systému se dále směrnice zaměřují i na databázové systémy. Je požadováno, aby pořizovaný hardware a software byl „spolehlivý a bezpečný“ z těchto hledisek po dobu alespoň tří let. Součástí je seznam schválených operačních systémů, databází a procesorů, které jsou schválené a považované za bezpečné, přičemž na něm jsou jen samé produkty čínských firem. Na celý proces přechodu mají být dva roky, během nichž by zřejmě měly být nahrazené existující instalace, nové akvizice musí také být čistě čínské dle těchto nařízení.

Povinnost přejít na čínské systémy budou mít státní instituce a úřady, včetně místních správ (jako jsou u nás městské úřady atd.) od úrovně menších měst – úplně malé obce a jejich úřady tedy zatím budou mít výjimku, u čehož je asi zohledněno i to, že nemusí obměňovat hardware tak často a počítá se u nich s tím, že často nakupují levné spotřebitelské produkty. Výhledově ale asi může podobný tlak přijít i na ně.

Podpora pro vlastní průmysl

Vedle toho, že asi tato operace má bránit bezpečnostním rizikům (která se asi často přeceňují), a hlavně asi případným problémům, kdyby USA na dané produkty uvalily samy sankce, a již zmíněné možnosti, že jde i o pomstu mající za cíl poškodit americké firmy, je zde pro Čínu i další efekt. Toto nařízení automaticky vytvoří poptávku po procesorech čínských firem, které jinak nejsou bůhvíjak konkurenceschopné proti globálnímu standardnímu hardwaru. Proto také v čínských PC pro spotřebitele stále vládne AMD a Intel a ne Loongsony nebo Zhaoxiny.

Protože ale státní a komunální úřady nebudou mít jinou možnost, tito lokální výrobci budou mít zajištěný byznys a peníze na další vývoj a rozmach, je to tedy i taková nepřímá dotace podporující tyto firmy.

Zdroje: TechPowerUp, Reuters