Office dostal zbrusu nové ikony. Microsoft je ukázal s novým tarifem Premium, který má neomezeného Copilota

Do nabídky předplatného Microsoft 365 míří další tarif s názvem Premium. Ten kombinuje schopnosti z původního plánu Copilot Pro a přidává klasické předplatné Microsoft 365 s tradičním balíkem Office.
Microsoft tady sáhnul po lákavé ceně 549 Kč za měsíc, případně 5 489 Kč za rok. Na první pohled příliš výhodně nevypadá, jenže Microsoft u tohoto tarifu rovnou nabízí možnost sdílení v rámci rodiny až pěti dalším uživatelům. Za neomezený Copilot si tak Microsoft účtuje 200 Kč navíc. Současná nabídka vypadá následovně:
- Microsoft 365 pro jednotlivce: 269 Kč/měsíc
- Microsoft 365 pro rodiny: 349 Kč/měsíc
- Microsoft 365 Premium: 549 Kč/měsíc
Hlavním benefitem nového tarifu Premium je především neomezený Copilot s těmi nejvyššími limity. V levnějších variantách pro jednotlivce a rodiny totiž Microsoft uplatňuje striktnější limity a některé funkce nejsou k dispozici vůbec.
S pokročilými funkcemi
To je případ funkcí Researcher a Analyst a především agentů v balíku Office. Ti budou užiteční především v Excelu, kde výrazně usnadní složitější zpracování dat. Microsoft rovněž slibuje brzkou dostupnost dalších funkcí v Copilotu jako Photos Agent nebo Voice, které se mají v rámci placených účtů objevit.
Obdobně jako u dalších tarifů Microsoft 365 každému uživateli v plánu náleží 1 TB v rámci úložiště OneDrive a rovněž pokročilý balík Defender.
Společně s oznámením plánu Premium se Microsoft pochlubil rovněž novými ikonami celého balíku Office. Jsou zaoblenější, modernější a ke všem uživatelům se dostanou v průběhu následujících týdnů.
Zdroj: Microsoft