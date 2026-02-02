Cnews.cz  »  Televize  »  OnePlay rozšiřuje nabídku o nové kanály. Na své si přijdou fanoušci sportu, krimi i zábavy

Televize

OnePlay rozšiřuje nabídku o nové kanály. Na své si přijdou fanoušci sportu, krimi i zábavy

Redakce
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Oneplay Autor: Cnews (Dominik Dobrozenský)
Oneplay
Televizní služba Oneplay zařadí od 2. února 2026 čtyři nové televizní kanály ze skupiny AMC Networks. Jde o sportovní stanice Sport1 a Sport2 a filmové kanály AMC a Film+. Rozšíření vychází z víceletého distribučního partnerství mezi TV Nova a AMC Networks International.

Sportovní kanály Sport1 a Sport2 budou na platformě dostupné v tarifních plánech Extra Sport a Maximum. V elektronickém programovém průvodci (EPG) je Oneplay zařadí na pozice 67 a 68. Stanice nabídnou přímé přenosy fotbalové Evropské ligy UEFA a Konferenční ligy UEFA, italských soutěží Serie A a Serie B, poháru Coppa Italia i vybraných hokejových, tenisových a házenkářských soutěží.

Filmový kanál AMC bude dostupný v tarifech Extra Zábava a Maximum a objeví se na pozici EPG 91. Film+ bude součástí nejvyššího balíčku Maximum, kde jej diváci najdou na pozici EPG 92. Obě stanice se zaměřují na celovečerní filmy a seriály, zejména v žánrech krimi, drama a thriller.

Kterou streamovací službu využíváte/máte nejraději?

Zobraz výsledek

Změny se dotknou také středního balíčku Komfort. Ten nově zahrne lifestylový kanál Spektrum Home zaměřený na bydlení a životní styl. Během února bude v tomto tarifu dočasně dostupná i stanice AMC jako ochutnávkový kanál.

Současně Oneplay ukončí distribuci doplňkových stanic AXN Black a AXN White. Hlavní kanál AXN zůstane i nadále součástí tarifních plánů Extra Zábava a Maximum.

Všechny nově zařazené stanice budou vysílány ve vysokém rozlišení.

„Zařazením kanálů Sport1 a Sport2 výrazně posilujeme nabídku Oneplay. Fanoušci díky tomu získávají další sportovní obsah, jsou to stovky přenosů každou sezonu,“ uvedla Anna Lenerová, ředitelka akvizice sportovního obsahu a placených kanálů TV Nova. Součástí dohody je také podle serveru Lupa.cz budoucí zařazení informačního a zábavného kanálu Spektrum.

„Těší nás, že můžeme navázat spolupráci se skupinou TV Nova a rozšířit dostupnost našich kanálů na platformě Oneplay,“ uvedl Balázs Hajós, viceprezident pro rozvoj partnerské sítě AMCNI CNE. „Naše výrazné investice do exkluzivního a oceňovaného obsahu zůstanou klíčovým faktorem pro přilákání diváků v České republice, kde v nadcházejících měsících uvedeme širokou škálu nových pořadů,“ přislíbil.

Školení Linux

Nová vláda zruší koncesionářské poplatky. Jak ale nahradí financování ČT a ČRo, zatím sama neví Přečtěte si také:

Nová vláda zruší koncesionářské poplatky. Jak ale nahradí financování ČT a ČRo, zatím sama neví

„Nejde pouze o navyšování počtu kanálů, ale o budování vyvážené programové skladby. Vedle sportu proto klademe silný důraz také na filmový a seriálový obsah s jasným žánrovým zaměřením a dlouhodobou hodnotou pro diváky,“ doplnila za Novu Anna Lenerová.

zdroj: Lupa.cz

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Redakce

Témata:

Anketa

Kterou streamovací službu využíváte/máte nejraději?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Dále u nás najdete

Proč emoce prodávají víc než slevy? Pohled na vánoční kampaně

Google mění podobu Gemini v Chromu

Repasovaným mobilům vládnou iPhony. Co na to Android?

IT kolos se snaží přesvědčit EU, že USA nekradou data

NexPhone připojíte k monitoru a máte pracovní počítač

V Plzni nachytřili křižovatky o IoT, zachrání zombíky před tramvají

Stát chystá vlastního mobilního operátora

Jen desetina nemocnic plní požadavky na kyberbezpečnost

V červenci začne přelomový screening rakoviny slinivky

Roboty s vlastnostmi lidí firmy nechtějí, jsou příliš nákladné

Dvanáct vážných chyb v OpenSSL objevila umělá inteligence

Musíte podat přiznání k dani z nemovitosti elektronicky?

Ruské drony prý zabíjí Ukrajince i kvůli Česku

Kyberbezpečnost nemocnic v ČR se moc nelepší

Takhle teď vypadá prohlídka u praktika, která může zachránit vaše srdce

Financování ČT a rozhlasu bude ve slovenském stylu

Na magnetické rezonanci nedaleko Prahy mají volno

Z technologické dominance klesá Česko do průměru

JMHZ v otázkách zaměstnavatelů a odpovědích odborníků

David Bečvařík přechází z Heureky do Etnetery Core jako nový CTO

ŠKOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI