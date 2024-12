Vykašle se Intel na samostatná GPU Arc? Jsou další generace Celestial a Druid stále v plánu?

Intel teď uvádí (a příští týden by měl přímo začít prodávat v obchodech) nové herní grafiky Arc s architekturou Xe2. Ty představují druhou generaci také zvanou „Battlemage“, ale zhusta se objevovaly pochyby, zda to také nebude generace poslední, vzhledem k zatím slabým problémům a tomu, že urvat podíl na herním trhu je zejména proti dominantnímu postavení Nvidie hodně těžké. Intel má navíc finanční problémy, což ztrátové grafické divizi nepřeje.

Před vydáním se spekulovalo i o zrušení samotných GPU Battlemage, což se nakonec nepotvrdilo (ovšem není jasné, zda nebyl zrušen výkonnější čip BMG-G31), nicméně o následujících generacích stále pochyby panují. A asi celkem oprávněně, jelikož Intel se zbavuje málo ziskových a méně důležitých aktivit a samostatná GPU Arc mezi takové asi patří (a navíc pro rozvoj do budoucna potřebuje velké investice). O zrušení dalších generací se často spekulovalo a objevovaly se hlasy, podle kterých je to už hotová věc.

Architektura Xe3 už je hotová

Nicméně Intel nyní po odhalení grafiky Arc série B (Battlemage) veřejně začal o dalších generacích mluvit a přímo jeho představitelé potvrdili, že firma pracuje na grafických architekturách Xe3, a dokonce Xe4. Xe3 by už dokonce snad měla být hotová po stránce hardwaru (doslova „upečená“) a teď už se jen bude čekat, až se křemík dostane na trh. Další vývoj bude už na úrovni softwaru – ovladačů, optimalizací ve hrách a tak dále. Sdělil to Tom Petersen z grafické divize Intelu, podle kterého už Intel pracuje na následující generaci Xe4.





Problém je, že toto by Intel mohl říct i v případě, kdy jsou příští samostatná GPU zrušená, protože samotné architektury logicky budou existovat i bez nich v integrovaných GPU procesorů Intel. A to je velmi pravděpodobně případ u onoho už hotového hardwaru (čipu) s architekturou Xe3, o které Petersen mluvil. Tato architektura by totiž měla být integrovaná v procesorech Panther Lake – 1,8nm notebookových procesorech, které vyjdou zhruba za rok (ve druhé polovině roku 2025) jako Core Ultra generace 300. Tyto procesory logicky už musí být po stránce návrhu čipu hotové. Naopak samostatná GPU s architekturou Xe3, která mají být v písmenkovém schématu Intelu označená Celestial (série C), asi takto blízko nejsou a jejich čip by asi ještě hotový návrh neměl.

Podle insiderovských informací samostatná GPU žijí

Tato informace by tedy sama o sobě nepotvrzovala, že Intel stále plánuje další generace svých samostatných GPU a nezrušil je. Ovšem vypadá to, že skutečně ne a práce pokračují i na samostatných kartách (GPU) – tedy přímo na „Celestialu“ a „Druidu“. Toto totiž sdělil leaker vystupující na Twitteru pod přezdívkou Jaykihn. Ten má podle všeho extrémně dobré zdroje z prostředí jednoho z partnerů Intelu (pokud ne přímo z Intelu). Dlouho před vydáním vynesl podrobné a přesné specifikace procesorů Arrow Lake, a dokonce i detaily oněch 1,8nm procesorů Panther Lake.

GPU Intel Arc BMG-G21 generace Battlemage Autor: Intel

Podle Jaykihna jsou samostatná GPU jak generace Celestial, tak Druid stále v přípravě, Intel tedy tento program nezaříznul a stále na něm pracuje. To je strategicky dobře, protože šance na vstup do tohoto trhu je jen s dlouhodobou roadmapou a úsilím (ovšem ziskovost takového podniku samozřejmě zdaleka není zaručená). Jaykihn doslova zmiňuje „desktopová GPU“ Celestial a Druid. Píše, že zprávy o jejich zrušení možná jsou ovlivněné tím, že naopak není jistá existence jejich notebookových verzí.

Vypadá to, že se Intel místo nich v noteboocích chce soustředit na integrovaná GPU. To by na jednu stranu dávalo smysl kvůli větší energetické efektivitě, ale na druhou stranu už to smysl nedává (jak říká Mazaný Filip), jelikož Nvidii se daří mít v herních noteboocích docela velký byznys a notebooky by do budoucna měly víc a víc ukrajovat z trhu desktopových počítačů. Je ale pravda, že se do něj moc nedaří proniknout ani AMD a Nvidia jako by naopak Radeony z notebooků čím dál víc vyštípávala. Možná to tedy je tak, že se Intel zatím o tento trh nebude pokoušet právě kvůli nízké šanci na návratnost, ne kvůli tomu, že ho nepovažuje za podstatný. A možná pak notebookové samostatné grafiky zkusí, až (nebo když) získá silnější postavení.

Možná je dobré dodat, že informace od Jaykihna předcházela konci Patricka Gelsingera na pozici CEO. Nelze vyloučit, že po jeho konci teď přijde další přehodnocování různých aktivit a samostatná GPU nakonec nové vedení přece jenom zařízne. Nicméně zatím k tomu podle všeho nedošlo.

Celestial už s architekturou Xe4 místo Xe3?

Potenciálně zajímavá doplňující informace se poté objevila na fóru AnandTech. Leaker Kepler_L2 (který ale obvykle má informace k Radeonům) tam zmiňuje, že samostatná GPU Celestial, tedy třetí generace grafik Arc, není nakonec založená na architektuře Xe3 – tedy té, o které Petersen uváděl, že je hotová. Xe3 by v takovém případě měla jen integrované uplatnění v procesorech Panther Lake a z toho mohly omylem vzniknout informace, že žádné samostatné grafiky Celestial už nebudou.

Ve skutečnosti má údajně být generace samostatných grafik Celestial založená už na o jednu generaci novější grafické architektuře Xe4 (a Druid by byl Xe5 nebo ještě novější). Tato situace by mohla vzniknout proto, že Intel má ve vývoji několik rychle po sobě následujících inkrementálních zlepšení grafické architektury a ta označená Xe3 bude hotová akorát včas pro procesory Panther Lake, které vyjdou rok po příchodu Xe2 (v procesorech Lunar Lake a teď kartách Battlemage). Ale příští generace samostatných grafik nejspíš zase vyjde spíš v dvouletém cyklu po vydání Battlemage a bude asi až v roce 2026, pro což už bude místo Xe3 rovnou připravená k nasazení i novější architektura Xe4.

Zdroje: Jaykihn, VideoCardz, PCWorld/The Full Nerd, AnandTech (fórum)