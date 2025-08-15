Cnews.cz  »  Hardware  »  Pád Intelu: AMD už zabralo třetinu trhu procesorů pro stolní PC. V serverech už mu jde 41 % tržeb

Pád Intelu: AMD už zabralo třetinu trhu procesorů pro stolní PC. V serverech už mu jde 41 % tržeb

Jan Olšan
Dnes
Historické procesory x86 Intel a AMD Autor: Cnews
Historické procesory x86 Intel a AMD
Statistiky podílu na trhu procesorů se pro Intel nevyvíjejí dobře. AMD výrazně poskočilo a v desktopu už má skoro třetinu trhu – nejvyšší podíl, jaký kdy firma měla.

Po třech měsících máme čerstvá čísla o tržním podílu výrobců procesorů – tedy alespoň výrobců x86 procesorů pro PC, Intelu a AMD. Ta ukazují, že dlouhodobý trend oslabování Intelu dál pokračuje, v druhém kvartálu roku ztratil zatím nejvíc v historii na trhu stolních počítačů a také v serverech.

Statistiky o tržním podílu x86 procesorů sestavuje analytická firma Mercury Research, od níž jsou i tato poslední čísla za Q2 (duben až červen) 2025. Ale jde o placenou analýzu určenou pro velké firmy. Veřejně z ní čísla zpřístupňuje jen AMD, takže údaje pro Intel lze dovodit jen nepřímo, coby doplněk k podílu AMD. V podstatě by to ale mělo sedět, protože tržní podíl čínských procesorů Zhaoxin je zdá se velmi nízký a ve statistice by pořád měly být jen x86 procesory.

AMD na rekordním podílu v desktopových PC

Podle Mercury Reasearch se v tomto kvartálu podařilo AMD udělat největší skok v oblasti procesorů pro desktopová PC. V těch firma získala podíl 32,2 %, tedy téměř třetinový, na Intel by tedy mělo zbývat 67,8 %. V předchozím kvartálu byly podíly 28,0 % a 72,0 %, před rokem v druhém kvartálu 2024 pak 23,0 a 77,0 %, AMD tedy stouplo skoro o deset procentních bodů. Tento tržní podíl je absolutním rekordem od vydání prvních Ryzenů, ale i možná historicky. Před lety v době slávy Athlonů 64 (a problémů Intelu s Pentiem 4) se AMD pokud víme přes podíl 32 % nedostalo (podle dostupných dat bylo tehdejším vrcholem zřejmě 29,1 % v Q4 2006).

AMD se ale výrazně navýšil také podíl na tržbách, který má lepší – dokonce 39,3 %. V prvním čtvrtletí byl 34,4 % a před rokem jenom 18,8 %, tehdy ještě výrazně pod úrovní kusového tržního podílu (23 %). Za rok se situace zcela obrátila, což znamená, že AMD prodává CPU za vyšší průměrné ceny. Je z něj nyní prémiová značka, zatímco Intel musí prodávat se slevou. Stojí za tím asi úspěch herních X3D procesorů na jedné straně a neúspěch nové generace Core Ultra 200 u Intelu (a závažné problémy procesorů Raptor Lake) na druhé straně.

Notebooky Intel zatím uhájil

Tento úspěch se ovšem nekonal v noteboocích, z čehož asi Intel pocítil velké ulehčení. Podíl procesorů AMD v noteboocích mezikvartálně dokonce klesl z 22,5 % v Q1 na 20,6 % nyní v Q2 2025. Intel by tedy měl mít 79,4 %. Před lety byly podíly 20,3 % a 79,7 %. Tento trh se tedy Intelu daří držet úspěšněji.

Tržní podíly AMD na trhu x86 procesorů za Q2 2025

Tržní podíly AMD na trhu x86 procesorů za Q2 2025. Údaje o podílu na tržbách vypočítala firma AMD z dat o tržním podílu

Autor: Mercury Research, via: AMD

Útěchou pro AMD je, že i zde mu relativně stoupá podíl na tržbách (oproti podílu v počtu prodaných kusů). Podíl na tržbách firma měla 21,5 % proti 22,2 % v předchozím čtvrtletí a jen 17,7 % loni. I zde tedy AMD prodává procesory za vyšší průměrnou cenu a v určitém smyslu jsou jeho procesory více „prémiové“.

41 % peněz za serverové procesory jde AMD

Horší je to pro Intel v serverech. Tam AMD dosáhlo podílu 27,3 % a pro Intel by mělo zbývat 72,7 % na trhu x86 procesorů pro servery. Jde o drobný nárůst proti Q1 2025 (27,2 %), ale větší meziročně (v Q2 2024 byl podíl AMD 24,1 %).

I zde je ale podíl na tržbách AMD výrazně větší – 41,0 % (o čtvrtletí zpět 39,5 % a před rokem 33,8 %). AMD je tedy opět více žádaným výrobcem, který si může za procesory Epyc říct o vyšší ceny. Intel podle různých ukazatelů zřejmě drží svůj stále nadpoloviční podíl jen za cenu výrazných slev a nízkých zisků na jednotlivých procesorech Xeon, čímž se snaží zabrzdit ztrátu trhu serverů ve prospěch AMD.

Firma je ale nyní v celkové ztrátě, takže je otázka, zda si tuto strategii bude moci i nadále dovolit. Je to výrazným faktorem na tom, proč se Intelu tak razantně propadly marže (zatímco AMD stouply) a proč si Intel nadále nemůže ze svých tržeb dovolit financování svých továren na čipy.

Mercury Research také uvádí souhrnný podíl AMD v procesorech, který je 24,2 % (a podíl na tržbách 33 %), zatímco před rokem byl 21,3 % (a podíl na tržbách 24,2 %). Pokud se počítají jen „klientská“ CPU, tedy procesory pro desktopová PC a notebooky, ale bez serverů, patří AMD 23,9 % (a 27,8 % na tržbách). Před rokem firma měla 21,1 %, ale jen 18,0 % tržeb.

Další výsledky bychom měli mít zase za tři měsíce, kdy uvidíme, zda se AMD podaří růst na úkor Intelu dál, nebo například velký skok v desktopových procesorech není jednorázový výkyv. Budeme vás opět informovat.

Zdroj: AMD

