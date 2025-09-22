Pamatujete na Lidé.cz? Seznam už na říjen chystá velký comeback své sociální sítě

Sociální síť Lidé.cz patřila v prvních letech milénia k nejnavštěvovanějším českým webům, která stavěla především na oblíbeném chatu a přidružených uživatelských profilech. K těm patřilo například sdílení fotek a také náznaky seznamky. Do té se plně Lidé.cz transformovaly před 11 lety, aby následně v roce 2020 Seznam web kompletně zrušil. Na letošek se ale plánuje velký návrat – stát by se tak mělo někdy po sněmovních volbách, tedy v první polovině října.
O tom, že Seznam připravuje znovuspuštění služby se ví od května letošního roku, kdy začal nábor editorů, kteří se budou starat především o moderování uživatelského obsahu. Ostatně toxický obsah byl společně s nenaplněným finančním očekáváním jedním z důvodů k finálnímu zrušení Lidé.cz v podobě seznamky. Seznam nedokázal čelit predátorským účtům, které cílily na dětské uživatele. Nyní se při moderaci může spoléhat na prvky AI v kombinaci s externími editory.
Propojení uživatelských účtů
Novou službu pravděpodobně tvůrci staví kolem uživatelských účtů, které jsou spojeny s dalšími službami od Seznamu – především uživatelskými diskusemi na Seznam Zprávách a Novinkách, stejně jako e-mailem. Důležitou roli tady může sehrát rovněž platforma Médium, která umožňuje komukoliv se Seznam účtem publikovat příspěvky v tradiční podobě dlouhých článků.
To ostatně potvrzuje obchodní ředitel Seznamu Tomáš Búřil: „Bude to sociální síť od Seznamu, která bude postavena na tom, co určitě velice dobře znáte. Většina lidí, kteří používají naše služby, mají svůj profil, svůj email, svoje přihlášení a také své příspěvky do diskusí.“ Na Seznam Fóru, odkud cituje Mediář, dále uvedl, že „Lidé.cz budou úplně jiní, než ti staří“.
Zdroj: Mediář