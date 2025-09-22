Cnews.cz  »  Internet  »  Pamatujete na Lidé.cz? Seznam už na říjen chystá velký comeback své sociální sítě

Pamatujete na Lidé.cz? Seznam už na říjen chystá velký comeback své sociální sítě

Matěj Vlk
Dnes
Screnshot Lide.cz Autor: Seznam.cz
Sociální síť Lidé.cz se na český internet vrátí po pěti letech.
Seznam po pěti letech v říjnu oživí Lidé.cz, které v roce 2020 coby neúspěšnou seznamku zrušil. Nový koncept se má ale výrazně lišit a služba má vyrůst kolem stávajících uživatelských účtů Seznamu.

Sociální síť Lidé.cz patřila v prvních letech milénia k nejnavštěvovanějším českým webům, která stavěla především na oblíbeném chatu a přidružených uživatelských profilech. K těm patřilo například sdílení fotek a také náznaky seznamky. Do té se plně Lidé.cz transformovaly před 11 lety, aby následně v roce 2020 Seznam web kompletně zrušil. Na letošek se ale plánuje velký návrat – stát by se tak mělo někdy po sněmovních volbách, tedy v první polovině října.

Screenshot Lide z roku 2012

Takto vypadali Lidé.cz v roce 2012

Autor: Wayback Machine

O tom, že Seznam připravuje znovuspuštění služby se ví od května letošního roku, kdy začal nábor editorů, kteří se budou starat především o moderování uživatelského obsahu. Ostatně toxický obsah byl společně s nenaplněným finančním očekáváním jedním z důvodů k finálnímu zrušení Lidé.cz v podobě seznamky. Seznam nedokázal čelit predátorským účtům, které cílily na dětské uživatele. Nyní se při moderaci může spoléhat na prvky AI v kombinaci s externími editory.

Propojení uživatelských účtů

Novou službu pravděpodobně tvůrci staví kolem uživatelských účtů, které jsou spojeny s dalšími službami od Seznamu – především uživatelskými diskusemi na Seznam Zprávách a Novinkách, stejně jako e-mailem. Důležitou roli tady může sehrát rovněž platforma Médium, která umožňuje komukoliv se Seznam účtem publikovat příspěvky v tradiční podobě dlouhých článků.

To ostatně potvrzuje obchodní ředitel Seznamu Tomáš Búřil: „Bude to sociální síť od Seznamu, která bude postavena na tom, co určitě velice dobře znáte. Většina lidí, kteří používají naše služby, mají svůj profil, svůj email, svoje přihlášení a také své příspěvky do diskusí.“ Na Seznam Fóru, odkud cituje Mediář, dále uvedl, že „Lidé.cz budou úplně jiní, než ti staří“.

Využíváte službu MojeID? Nově se skrze ni přihlásíte do Seznam účtu a všech jeho služeb, včetně e-mailu Přečtěte si také:

Využíváte službu MojeID? Nově se skrze ni přihlásíte do Seznam účtu a všech jeho služeb, včetně e-mailu

Zdroj: Mediář

Témata:

Pamatujeme se i na spolužáci.cz a jejich konec. Dvakrát do jedné řeky nevstoupíš.
tynyt

