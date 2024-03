Paměti, které se samy ochlazují. Adata slibuje nižší teploty díky speciálnímu nátěru PCB

Firma Adata občas vymýšlí všelicos (viz třeba akvárkovou úpravu pamětí), ale její poslední novinka by mohla být docela užitečná. Adata oznámila, že na špičkových paměťových modulech začne používat speciální povrchovou úpravu jejich PCB (desky tištěných spojů), která sama o sobě bude snižovat teplotu modulu pod zátěží. Toto pomůže při přetaktování a bude jedním z ingrediencí, z kterých firma chce upéct moduly dosahující rychlosti 8000 MHz.

Thermal Coating

Adata nyní oznámila chystanou novou rodinu paměťových modulů pro hráče, přetaktovávače a podobné nadšence, jejichž specialitou má být zlepšené chlazení. Toho má být dosaženo aplikací speciální povrchové úpravy („thermal coating“) na PCB. Ta má kombinovat efekt vedení tepla (jeho předávání vzduchu na kontaktní ploše) a jeho vyzařování, což je separátní fyzikální jev.

Při výrobě hardwaru je poměrně běžné, že se na PCB komponent aplikuje nějaká ochranná vrstva. Obvykle se ale jako její role uvádí ochrana proti vlhkosti a izolace proti elektrickému výboji či zkratu (tzv. conformal coating). Povrchová úprava, kterou nyní propaguje Adata, by asi měla být odvozenou technologií, u které jsou ale vylepšené vlastnosti vyzařování tepla a jeho odevzdávání do prostředí. Funkci elektrické izolace má ale podle výrobce také.





Adata zatím nikde neuvádí, jakou látku pro ochlazovací povrchovou úpravu používá, takže těžko říct, jak reálně efektivní řešení od toho čekat. Je třeba pamatovat, že všemožné podobné kvalitativní prvky a nadstandardní materiály, kterými se výrobci hardwaru rádi chlubí, aby se odlišili od konkurence, mohou nakonec mít relativně omezený přínos, takže i tato technologie může být přínosná, ale ne zas tak moc, že by ji to činilo kriticky potřebnou. Není zas tak vzácné, že se při přísnějším testování ukáže, že podobné novinky v praxi moc nefungují.

Lepší chlazení bez chladičů

Adata uvádí výsledky interního testu, v kterém tato teplota údajně snížila teplotu pamětí DDR5 běžících na vysoké frekvenci až o 8,5 stupně. Paměti před povrchovou úpravou měly hřát až na 78,5 °C, zatímco stejné moduly s nátěrem se zahřály jen na 70 °C (doufejme, že to bylo měřeno regulérně za stejných podmínek a není v tom žádný lapsus v testování).

Test vlivu speciální teplo odvádějící povrchové úpravy od Adata Autor: Adata

Je třeba říct, že toto měření bylo uděláno na modulech, z kterých byly sundané chladiče. To jednak vede k vyšším teplotám a může zvětšit rozdíl, ale tak se tím trochu mění situace. Takto odhalené paměti budou více využívat efekt povrchové úpravy, která je schopná lépe odevzdávat teplo do okolí. Pokud by ale byly osazené chladičem, který velkou část PCB přikryje, zákonitě by se efekt povrchové úpravy PCB měl zmenšit.

Paměti Adata Lancer Neon RGB a Lancer RGB Autor: Adata, via: Tom's Hardware

8000MHz moduly

Tato technologie se má objevit na pamětech DDR5 řady Lancer Neon RGB a Lancer RGB, které přijdou na trh během druhého čtvrtletí, a specificky u modulů s rychlostí DDR5–8000. Pomalejší paměti a další levnější řady modulů zatím tento zlepšovák nedostanou.

Tyto paměti by asi Adata mohla vydat na Computexu (na přelomu května a června).

Zdroj: Adata / XPG, Tom’s Hardware