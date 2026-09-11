Pára míří do robotických vysavačů: Dreame má první model, který rozpustí nečistoty před samotným setřením

Čínské společnosti neustávají v překotném vývoji robotických vysavačů. Postupně jsme si zvykli na velké stanice se zásobníky vody a praním mopů či mopovací válce, nyní přichází další inovace. O odstranění skvrn se má nově starat horká pára. Na veletrhu IFA to předváděl model Dreame Aqua 20 Pro Ultra Roller.
Pára proti skvrnám
Dreame patří k nejznámějším výrobcům robotických vysavačů s celou řadou inovací. Nyní tuto novinku v podobě parního čištění zařadil do svého prvního sériového modelu. Zdroj uvnitř robota vytváří páru o teplotě 180 °C, která míří čtyřmi výstupy před mopovací válec a uvolňuje zaschlé nečistoty. Následně je válec setře pomocí horké vody.
Funkce neumožňuje celoplošný úklid párou, ta je určena jen na lokální nečistoty. Vysavač generováním páry spotřebuje velkou část energie z akumulátoru, takže původní výdrž 3–4 hodiny úklidu se zkracuje až na 30–40 minut. Integrace topného systému si vyžádala také ochranu proti vodnímu kameni a dodatečnou tepelnou izolaci elektroniky. Kvůli páře proto Dreame přepracovalo vnitřní konstrukci robota.
Válec tlačí na podlahu silou 18 N a otáčí se rychlostí až 300 otáček za minutu. Do strany se může vysunout o 8 cm, díky čemuž se dostane blíže ke stěnám a do prostoru pod nábytkem. Naopak nevýhodou mopovacích válců zůstává horší úklid v rozích a koutech.
Překoná vysoké prahy
Výrazně se změnil také systém překonávání překážek, který Dreame nazývá ProLeap. Jednostupňový práh může mít výšku až 5 cm. U dvoustupňového přechodu dosahuje maximální překonatelná výška 10 cm. Předchozí generace končila na výšce prahu 6 cm.
Sací výkon vysavače dosahuje na hodnotu 40 kPa, což je o 10 kPa více než předchozí vlajkový model Aqua10 Ultra Roller. Vysavač by si tak měl poradit i s vyššími koberci, případně těmi zátěžovými, do kterých se nečistoty snadno zašlapou. Samotný mop lze při přejezdu koberce zvednout o 15 mm, navíc nabízí i kryt, který zamezí případnému navlhčení koberců.
Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller se má začít prodávat 21. září za cenu 1 499 eur. V přepočtu tak můžeme počítat s cenou kolem 36 500 Kč.
Zdroj: Techradar