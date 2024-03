Pavel Durov dal po letech rozhovor: Telegram nikdy neprodá a připravuje jej pro vstup na burzu

Telegram je někdy kvůli svému původu brán jako ruský komunikátor, ale faktem je, že Pavel Durov z Ruska utekl a sídlo má v Dubaji. Odešel kvůli obavám poté, co po něm ruské tajné služby chtěly data některých ukrajinských uživatelů sítě Vkontakte (tu v roce 2007 spoluzakládal) a svůj podíl měl pod nátlakem prodat pod cenou.

Zakladatel a CEO Telegramu rozhovory příliš nedává, sedm let se v médiích nevyjadřoval. Nyní se ale Pavel Durov v jednom pro Financial Times podělil o pár zajímavých faktů.

70 centů na uživatele

Durov je prakticky jediným vlastníkem Telegramu a zvažuje vstup na burzu. Ocenění od investorů dosahuje na 30 miliard dolarů. Současně Durov vyloučil, že by Telegram prodal a ve veřejné nabídce akcií (IPO) vidí možnost dalšího růstu. Durov sdělil, že měsíční náklady na jednoho uživatele jsou asi 70 centů. Reklama nyní funguje jen v některých regionech, ale měla by se rozšířit. S tvůrci, kteří na síti provozují kanály, se hodlá podělit 50 na 50.





Telegram má jen 50 zaměstnanců na plný úvazek a komunikátor již používá okolo 900 milionů uživatelů, což je zhruba polovina WhatsAppu, a funkcí má podle mnohých fanoušků více. Právě zakladatelé WhatsAppu Jan Koum a Brian Acton svého prodeje spíše litují a nyní financují platformu Signal.

Když o něco jde a je potřeba platformě věřit z hlediska bezpečnosti, bývá Telegram první volbou, zatímco používanější WhatsApp (byť i ten má šifrování) je pro takové to povídání si s rodinou. Jinak by jej nepoužívaly různé kontroverzní skupiny.

Telegram nemá svobodu slova 100% zaručenou a Durov plánuje zlepšit moderátorské procesy, ovšem sáhne k nim jen při překročení nespecifikovaných červených linií. „Věřím v soutěž myšlenek. Věřím, že každá myšlenka by měla být zpochybněna – jinak můžeme rychle upadnout do autoritářství,“ uvedl Pavel Durov v rozhovoru pro Financial Times.