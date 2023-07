PCIe 4.0 už i v nejlevnějších SSD pod tisícovku. WD Blue SN580 už ho přináší i do modré řady

Po značném zpoždění se na trhu letos konečně objevila SSD využívající PCI Expressu 5.0. Nicméně zatím figurují jen v nejdražších patrech nabídky. Pro hodně uživatelů tak asi bude důležitější to, jak se stávají mainstreamovými a celkem levnými NVMe moduly používající „jen“ PCI Express 4.0. K takovému trendu vyšší rychlosti pro každého by teď mohlo přispět nové SSD Western Digitalu: WD Blue SN580, poprvé v této levné řadě už s PCIe 4.0.

WD Blue SN580 je nové SSD firmy Western Digital dostupné v kapacitách 250 GB, 500 GB, 1 TB a 2 TB (tato varianta se ale začne prodávat až později). Přichází teď na trh jako náhrada za model WD Blue SN570, jenž se začal prodávat před dvěma lety a šlo ještě o NVMe SSD s rozhraním PCIe 3.0 ×4. Model SN570 by se měl nyní přestat prodávat.

Hlavní novinkou je, že WD Blue SN580 už používá moderní konektivitu PCI Express 4.0 ×4, kterou proti stavu před dvěma lety dnes už desky poskytují jako naprostý standard, který chybí jen starším platformám. Moduly WD Blue SN580 už ho tedy budou umět využít, byť je jejich úroveň výkonu taková, že z něj netěží vyloženě velký nárůst přenosových rychlostí. Jde stále o spíš levná SSD, stále je také použitá koncepce DRAMless, tedy bez mezipaměti. Ale v posledních letech také díky HMB již jsou takováto SSD poměrně schopná a není třeba se jich vyloženě štítit.

WD Blue SN580 Autor: Western Digital

Moduly by měly být založené na vlastním řadiči vyvinutém přímo firmou WD (čip SanDisk 20–82–10082). Jako NAND je použitá 3D NAND se záznamem TLC generace BiCS5 se 112 vrstvami z výroby WD či Kioxie. Jde o stejnou paměť, jaká byla již v modulech WD Blue SN570, takže zvýšení výkonu bude hlavně prací nového řadiče. WD uvádí, že moduly WD Blue SN580 budou používat TLC NAND během celého svého životního cyklu, nemá dojít k tomu, že by se v nich třeba později potichu objevila QLC. Ta by měla být jen v lacinějších SSD WD Green.

Nový řadič a PCIe 4.0 ×4 zvýšily sekvenční rychlosti modulů na 4150 MB/s při čtení i při zápisu, což se týká verzí s kapacitou 1 a 2 TB. Menší modely dosahují rychlosti čtení 4000 MB/s při čtení a mají také výrazně pomalejší zápis (hlavně 250GB model). Modely WD Blue SN570 měly maximální rychlosti čtení 3500 MB/s, takže jde o zlepšení cca o pětinu. Výrazně ale také stoupl výkon v náhodném přístupu, tedy alespoň dle papírových specifikací. WD uvádí, že v zápisu moduly dosahují až 750 000 IOPS a při čtení 600 000 IOPS, zatímco pro předchozí model se uvádělo okolo 450 000 IOPS. Opět jde o údaje pro 1TB a 2TB model. Jak se liší výkon 250GB a 500GB verze, můžete vidět zde v tabulce:

WD Blue SN580 Kapacita/model 250 GB 500 GB 1 TB 2 TB NAND TLC 3D TLC 3D TLC 3D TLC 3D Cache (DRAM) Není, HMB Není, HMB Není, HMB Není, HMB Sekvenční čtení 4000 MB/s 4000 MB/s 4150 MB/s 4150 MB/s Sekvenční zápis 2000 MB/s 3600 MB/s 4150 MB/s 4150 MB/s Náhodné čtení (4K) 240 000 IOPS 450 000 IOPS 600 000 IOPS 600 000 IOPS Náhodný zápis (4K) 450 000 IOPS 750 000 IOPS 750 000 IOPS 750 000 IOPS Průměrná spotřeba při aktivitě 65 mW 65 mW 65 mW 65 mW Spotřeba při nečinnosti (Sleep) 3,3 mW 3,3 mW 3,3 mW 3,3 mW Garantovaný objem zápisu 150 TB 300 TB 600 TB 900 TB Cena 28 $ 32 $ 50 $ 110 $ Cena CZK (přepočet + DPH) 735 Kč 845 Kč 1315 Kč 2890 Kč Cena EUR (přepočet + DPH) 31 € 36 € 55 € 122 €

Velmi nízká spotřeba?

WD v datasheetu uvádí, že spotřeba při nečinnosti je pouze 3,3 miliwattu a při aktivitě je prý spotřeba průměrně jen krásných 65 mW. To je ale asi pro nějakou lehkou zátěž, asi to nebude maximální spotřeba těchto modulů.

Moduly budou mít pětiletou záruku a garanci zápisů odpovídající cca 600 přepisům na buňku (tedy 150 TB pro 250GB model a tak dále), ovšem s výjimkou 2TB modelu. Tomu bohužel WD nedopřál rating 1200 TB celkového zápisu, ale jen 900 TB.

WD Blue SN580 Autor: Western Digital

Ceny začínají na 28 dolarech za 250GB model – u nás něco pod 735 Kč či 31 eury na Slovensku – a 32 dolarech za 500GB verzi (845 Kč / 36 €). Momentálně jsou v tuzemských obchodech tato SSD vidět jen formou předběžných listingů v malých e-shopech za o dost vyšší částky, ale to je zřejmě tím, že prodej ještě nezačal.

Přímo WD má tato SSD na svém vlastním e-shopu za ceny, které můžete vidět v tabulce výše, a lze je tedy považovat za oficiální. Mimochodem, 2TB model s cenou 110 $ stojí přesně tolik, za kolik šel na podzim 2021 na trh WD Blue SN570 v 1TB verzi. Alespoň u SSD tedy pořád funguje princip, že po uplynutí určitého času dostanete za stejnou cenu výrazně lepší počítačovinu.

Zdroje: Western Digital, AnandTech