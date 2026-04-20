Pecka.TV opět výrazně rozšiřuje nabídku. Přidává HBO, vzdělávací i německé kanály

Internetová televize Pecka.TV oznámila posílení programového schématu o řadu nových televizních stanic. Mimo to přidává i prémiový balíček s programy HBO, který však není součástí základních tarifů a je nutné jej přikoupit zvlášť.
Nové kanály v nabídce Pecka.TV
Celkem šest nových kanálů rozšiřuje stávající nabídku stanic ve všech balíčcích:
-
JOJ Svět: slovenská dokumentární stanice se vzdělávacím a populárně-naučným obsahem v češtině.
-
RomaTV: stanice zaměřená na romskou kulturu, hudbu a zpravodajství.
-
RB Fernsehen: okno do srdce Bavorska pro milovníky Alp, lokálních tradic a regionálních dokumentů.
-
WDR Fernsehen: stanice zaměřená na moderní západní Německo. Reportáže z Poryní a německé kriminálky.
-
ARD Alpha: německý kanál zaměřený na vzdělávání v oblastech věda, náboženství, hudba a literatura.
-
Bibel TV: německý křesťanský kanál.
HBO jako volitelný doplněk
Novinkou je také možnost volitelného doplňku ve formě tří stanic HBO (HBO, HBO 2 a HBO 3) za cenu 139 korun měsíčně. Balíček se platí nad rámec základních tarifů skrze Pecka účet na webu televize.
„Partnerství s HBO je pro nás zásadním milníkem a potvrzením, že i ta nejlevnější televize na trhu může hrát první ligu. Naším cílem bylo vždy bořit mýty o tom, že prémiový obsah musí být drahý nebo složitě dostupný. Máme obrovskou radost, že se nám podařilo spojit síly s tak ikonickou značkou jako je HBO a přinést našim divákům hollywoodskou kvalitu přímo do jejich obýváků. Je to spojení špičkového obsahu a naší filozofie maximální svobody bez závazků – a přesně to je pro nás definice té pravé ‚pecky‘ pro zákazníka,“ říká Matěj Čičák, marketingový ředitel Pecka.TV.
zdroj: TZ