Pecka.TV výrazně rozšiřuje nabídku. Přidává Eurosport i Discovery, cena zůstává stejná

Dnes
Internetová televize Pecka.TV Autor: Pecka.TV (úprava Cnews)
Internetová televize Pecka.TV
Devítka nových stanic včetně Eurosportu obohatí stávající nabídku internetové televize Pecka.TV, a to bez jakéhokoliv navýšení ceny.

Internetová televize Pecka.TV vstoupila do nového roku výrazným rozšířením své programové nabídky. Od 1. ledna 2026 zařadila do svého portfolia devět nových televizních kanálů spadajících pod mediální skupinu Warner Bros. Discovery.

Podle serveru Lupa.cz se ceny stávajících balíčků ani po přidání stanic nemění, uvedl provozovatel ve svém sdělení pro zákazníky. Všechny nové kanály jsou dostupné zákazníkům, kteří si platí alespoň tarif Zlatá střední.

Klíčovou novinkou pro sportovní fanoušky je přidání stanic Eurosport 1 a Eurosport 2. Diváci tak získávají přístup k přímým přenosům z aktuálních vrcholných akcí zimní sezóny, jako jsou Tour de Ski nebo skokanské Turné čtyř můstků. Nabídka pokrývá také motoristickou Rallye Dakar a blížící se tenisový grandslam Australian Open, který startuje 12. ledna.

Vedle sportu se programová nabídka rozrostla o populární dokumentární a lifestylové stanice. Do nabídky přibyly kanály Discovery ChannelAnimal Planet, zaměřené na přírodu a vědu, či stanice Investigation Discovery vysílající kriminální dokumenty. Segment životního stylu nově doplňují kanály HGTVTravel Channel, věnující se bydlení a cestování, a stanice TLC.

Součástí aktualizace programové skladby je také reakce na změny na českém televizním trhu. Nově přidaná stanice Warner TV v nabídce operátora nahrazuje kanál Paramount Network, který v České republice ukončil své vysílání.

zdroj: Lupa.cz, Pecka.TV

