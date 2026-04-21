Petice proti „vypínání“ her uspěla, v europarlamentu nebyl jediný odpor. Svítá hráčům lepší budoucnost?

Kauza vyvolaná vypnutím serverů hry The Crew od Ubisoftu vedla kromě zklamání hráčů ke vzniku petice Stop Killing Games. Ta od roku 2024 nasbírala přes 1,4 milionu podpisů a její zakladatel Ross Scott se vydal do Bruselu s cílem přesvědčit zákonodárce o nutnosti legislativních změn.
Evropští politici petici ocenili
Iniciativa Stop Killing Games se v evropském veřejném prostoru řeší už delší dobu. Až nyní však její autor vystoupil před stovkami evropských politiků v Bruselu. Ve svém projevu představil argumenty petice a cíle, kterých se autoři snaží dosáhnout.
Proslov zakladatele petice Rosse Scotta na půdě evropského parlamentu.
Během diskuze se upřesnily pevné základy toho, co je vyžadováno, a to, že nejde o nic nerealistického. Iniciativa se nesnaží oživit dávno vypnuté hry, ale zamezit tomu, aby vývojáři hru po ukončení podpory zcela vypnuli, čímž se pro vlastníky stane nehratelnou. Přesně to se stalo v případě závodní hry The Crew v roce 2024.
Projednávání skončilo překvapivě dobře a návrh získal podporu napříč celým politickým spektrem. Dokonce se nenašel jediný politik, který by s cíli petice nesouhlasil, což je v Evropském parlamentu poměrně vzácné.
Do finálního zákona je ještě daleko
Projednání sice proběhlo dobře, ale k realizaci plánu vede dlouhá cesta. V létě by mělo být vydáno finální stanovisko. Teprve poté se začne řešit, co bude dál. Buď vznikne nová legislativa na základě předložených požadavků, nebo dojde k úpravě existujícího nařízení. Z reakcí je však patrné, že jistá forma implementace je pravděpodobná.
Pokud petice Stop Killing Games uspěje, nebude možné vypnout servery hry po skončení podpory. Vývojáři budou muset zachovat hratelnost i po jejich vypnutí. To ale nebude uplatňováno zpětně, a tak vývojáři nebudou muset oživovat dávno zrušené tituly.