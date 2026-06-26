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Návody a tipy

Plánujete výlet v horku? Tento nástroj vám ukáže, kde najdete stín. Zdarma a přímo na mapě

Dominik Dobrozenský
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Nástroj Shadowmap zdarma ukáže, kde v danou dobu najdete stín Autor: Cnews (Dominik Dobrozenský)
Nástroj Shadowmap zdarma ukáže, kde v danou dobu najdete stín
Nejste si jistí, kde během horkého dne najdete příjemný stín? Bezplatný nástroj Shadowmap vám ukáže, jak se bude slunce během dne pohybovat a kam dopadnou stíny.
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V horkých dnech jako jsou tyto (a následující) přijde každý kousek stínu vhod. Ne vždy je ale snadné odhadnout, kam během dne dopadnou sluneční paprsky a kde naopak bude příjemný chládek. Právě s tím pomůže bezplatný nástroj Shadowmap.

Pomocník při plánování výletů i posezení

Shadowmap funguje přímo v prohlížeči na adrese app.shadowmap.org. Stačí si na mapě vyhledat konkrétní místo nebo do vyhledávače zadat přímo adresu a následně podle časové osy nastavit hodinu, kdy se na daném místě plánujete pohybovat.

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Aplikace následně ukazuje, jak se bude v průběhu dne měnit poloha stínu podle okolních budov. Snadno tak zjistíte například to, jestli bude v době návštěvy restaurace venkovní zahrádka zastínění, nebo se vyplatí přibalit tričko (a ručník) navíc.

Přestože je nástroj užitečný, dokonalý není. Bezplatná verze nezohledňuje stromy ani menší zeleň, takže nejlépe funguje ve městech a místech, kde stín vytvářejí především budovy. Pokročilejší možnosti jsou dostupné až v placené verzi. Pokud potřebujete zjistit, jak by to mohlo být se stínem kvůli stromům, může posloužit třeba aktuální ortofotomapa na webu Chytremapy.cz.

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Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

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