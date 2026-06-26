Plánujete výlet v horku? Tento nástroj vám ukáže, kde najdete stín. Zdarma a přímo na mapě

V horkých dnech jako jsou tyto (a následující) přijde každý kousek stínu vhod. Ne vždy je ale snadné odhadnout, kam během dne dopadnou sluneční paprsky a kde naopak bude příjemný chládek. Právě s tím pomůže bezplatný nástroj Shadowmap.
Pomocník při plánování výletů i posezení
Shadowmap funguje přímo v prohlížeči na adrese app.shadowmap.org. Stačí si na mapě vyhledat konkrétní místo nebo do vyhledávače zadat přímo adresu a následně podle časové osy nastavit hodinu, kdy se na daném místě plánujete pohybovat.
Aplikace následně ukazuje, jak se bude v průběhu dne měnit poloha stínu podle okolních budov. Snadno tak zjistíte například to, jestli bude v době návštěvy restaurace venkovní zahrádka zastínění, nebo se vyplatí přibalit tričko (a ručník) navíc.
Přestože je nástroj užitečný, dokonalý není. Bezplatná verze nezohledňuje stromy ani menší zeleň, takže nejlépe funguje ve městech a místech, kde stín vytvářejí především budovy. Pokročilejší možnosti jsou dostupné až v placené verzi. Pokud potřebujete zjistit, jak by to mohlo být se stínem kvůli stromům, může posloužit třeba aktuální ortofotomapa na webu Chytremapy.cz.