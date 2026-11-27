Tuzemští poskytovatelé internetu mají od roku 2021 povinnost uvádět konkrétní rychlosti připojení a informovat zákazníky o tom, za jakých okolností mohou nedodržení sjednaných parametrů reklamovat (všeobecné oprávnění VO-S/1). Český telekomunikační úřad (ČTÚ) jakožto regulátor sektoru od té doby providery prověřuje. Kontrola proběhla i letos, a to u 144 subjektů. Nedostatky byly zjištěny u 28 z nich.
“Nejčastěji se jednalo o nesprávně uvedené rychlosti internetového připojení. V dalších případech poskytovatelé zákazníky dostatečně neinformovali o odchylkách od sjednaných parametrů nebo o možnostech reklamace. U sedmi kontrolovaných subjektů příslušné údaje zcela chyběly, případně byly nesprávné,” uvedlo podle serveru Lupa.cz ČTÚ v monitorovací zprávě.
“Úřad prověřoval také další informace, které mají být zákazníkům dostupné, a zjistil například nedostatky týkající se paušální náhrady, informování o možnostech řešení sporů nebo ověřovacího kódu účastníka (OKU). Právě chybějící OKU patří mezi problémy, s nimiž se spotřebitelé na ČTÚ obracejí při změně poskytovatele,” shrnul dále regulátor.
Jaký internet je dostupný na vaší adrese? Tato šikovná mapa ukáže rychlost i poskytovatele
ČTÚ připomněl podmínky pro reklamaci: “U pevného připojení musí smlouva obsahovat rychlost inzerovanou, maximální, běžně dostupnou a minimální, vždy zvlášť pro stahování a odesílání dat. U mobilního připojení se uvádí rychlost inzerovaná a odhadovaná maximální.”
“Pro posouzení kvality služby je podstatné, že jednotlivé parametry mají odlišný význam. Krátkodobý pokles pod inzerovanou rychlost sám o sobě neznamená porušení smluvních podmínek. Rozhodující je velikost odchylky, její trvání a případné opakování,” popsal ČTÚ.
“Pravidla proto rozlišují velké trvající a velké opakující se odchylky, přičemž jejich vymezení se u pevného a mobilního připojení liší. Oba typy velkých odchylek zakládají právo na reklamaci, pokud jsou splněny stanovené podmínky. Reklamovat lze samozřejmě rovněž i výpadek služby.” Další informace jsou na těchto obrázcích.
Úřad se dnes při kontrolách soustředí hlavně na nové poskytovatele. Informovanost zákazníků se podle něj za pět let významně zlepšila.