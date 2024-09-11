PlayStation 5 Pro oficiálně představen. Výkonnější konzole s lepším ray tracingem podporuje až 8K rozlišení

Dominik Dobrozenský
11. 9. 2024
Autor: Sony
Vylepšené verze PS5 Pro se dočkáme už v listopadu. V případě zájmu už nyní začněte šetřit, levná totiž nebude.

Měsíce úniků a desítky teorií ohledně výkonnější verze PlayStation 5 Pro jsou konečně minulostí. Sony během speciální technické prezentace oficiálně představilo výkonnější konzoli PlayStation 5 Pro. Podle hlavního architekta PS5 Pro Marka Cerny se nová konzole zaměřuje na tři klíčové prvky: větší a výkonnější GPU, pokročilou raytracingovou grafiku a vlastní upscaling řízený pomocí umělé inteligence.

V téměř desetiminutovém videu jsme se dozvěděli nejen podobu nové konzole, ale také její podrobnější specifika společně se srovnáním základního PlayStationu 5 a také cenu. Nová konzole nabízí o 67 % více výpočetních jednotek a má o 28 % rychlejší paměť, čímž by měla v konečném důsledku zrychlit vykreslování her o 45 %, aniž by hráči ztratili vizuální věrnost.

K vylepšenému výkonu přidalo Sony vylepšený ray tracing a vlastní upscalovací technologii PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), která díky umělé inteligenci a strojovému učení dokáže zlepšit množství detailů. Tuto technologii ostatně Sony demonstrovalo i ve videu na hrách jako The Last of Us Par II, Spider-Man nebo Hogwarts Legacy.

Sony nové konzoli dopřála i funkci PS5 Pro Game Boost, jejíž cílem je stabilizovat a zlepšit výkon u více než 8500 zpětně kompatibilních titulů z her vydaných na PlayStation 4 a základní PlayStation 5. Aktualizací se dočkala také konektivita, konkrétně Wi-Fi 7, podpora VRR a až 8K rozlišení. PlayStation 5 Pro dostane v základu 2TB úložiště a přijde o mechaniku (lze ji dokoupit samostatně).

Srovnání kvality PS5 na Performance režim a výchozí PS5 Pro

Autor: Sony

Aby bylo možné nové funkce a výkon PS5 Pro naplno využít, budou muset vývojáři v bezplatných aktualizacích přinést hráčům mírně upravené verze svých her. Tyto hry obdrží označení PS5 Pro Enhanced a už nyní se mezi ně řadí tituly jako Alan Wake 2, Assassin's Creed Shadows, Demon's Souls, Dragon's Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel's Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Crew Motorfest, The First Descendant nebo The Last of Us Part II.

dane

Rekordně rychlý herní monitor: Novinka Aceru vám dovolí hrát s 600 snímky za sekundu Přečtěte si také:

Rekordně rychlý herní monitor: Novinka Aceru vám dovolí hrát s 600 snímky za sekundu

Cena a dostupnost

Pokud vás PlayStation 5 Pro zaujal a brousíte si na něj zuby, připravte si 20 290 Kč. Právě tolik totiž konzole bude při svém startu stát. Pro srovnání základní PlayStation 5 stál při svém vydání 399 dolarů, potažmo 499 dolarů za verzi s mechanikou. Oficiální start prodeje je stanoven na 7. listopadu letošního roku.

Jak informoval magazín Vortex, doporučená maloobchodní cena 20 290 Kč není konečná a může se v době startu prodeje změnit na základě aktuálního kurzu eura.

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Nejnovější články

Komerční sdělení

Dále u nás najdete

Otestovali jsme ultrychlý čínský SSD disk

OSVČ ušetří na minimálních zálohách sedm stovek měsíčně

Segment počítačů pod 500 dolarů do dvou let zcela zmizí

AI v marketingu: Technologie bez strategie a citu nestačí

Mzdy ovlivní několik novinek. Měly by pomoci hlavně ženám

Zaměstnanci musejí do hlášení doplnit údaje o zaměstnancích

Medvědí česnek už roste. Víme, kde i proč je nejlepší ho zamrazit

Úskalí zaměstnaneckých benefitů v roce 2026

Netflix v Česku znovu zdražuje

Soud zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr

ChatGPT spotřebuje stejně elektřiny jako některé státy

ÚOOÚ: nápor stížností, biometrické kauzy i nové digitální regulace

Nová zelená úsporám, nebo lobby bank? Sítě vřou kvůli úvěrům

Co agent, to člověk – start-up představuje nové ověřování identity

Qualcomm chce Nvidii konkurovat v provozu AI

Přehled změn u daňových přiznání k dani z příjmů a přehledů

Vzniká vakcína proti tuberkulóze, která nenenchá jizvičku na paži

Krátké připomenutí povinností před spuštěním JMHZ

Refurbed má největší tržiště s repasovanými produkty v Evropě

Čech buduje fintech z platebního chaosu Latinské Ameriky

ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
VÍCE INFO