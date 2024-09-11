PlayStation 5 Pro oficiálně představen. Výkonnější konzole s lepším ray tracingem podporuje až 8K rozlišení

Měsíce úniků a desítky teorií ohledně výkonnější verze PlayStation 5 Pro jsou konečně minulostí. Sony během speciální technické prezentace oficiálně představilo výkonnější konzoli PlayStation 5 Pro. Podle hlavního architekta PS5 Pro Marka Cerny se nová konzole zaměřuje na tři klíčové prvky: větší a výkonnější GPU, pokročilou raytracingovou grafiku a vlastní upscaling řízený pomocí umělé inteligence.
V téměř desetiminutovém videu jsme se dozvěděli nejen podobu nové konzole, ale také její podrobnější specifika společně se srovnáním základního PlayStationu 5 a také cenu. Nová konzole nabízí o 67 % více výpočetních jednotek a má o 28 % rychlejší paměť, čímž by měla v konečném důsledku zrychlit vykreslování her o 45 %, aniž by hráči ztratili vizuální věrnost.
K vylepšenému výkonu přidalo Sony vylepšený ray tracing a vlastní upscalovací technologii PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), která díky umělé inteligenci a strojovému učení dokáže zlepšit množství detailů. Tuto technologii ostatně Sony demonstrovalo i ve videu na hrách jako The Last of Us Par II, Spider-Man nebo Hogwarts Legacy.
Sony nové konzoli dopřála i funkci PS5 Pro Game Boost, jejíž cílem je stabilizovat a zlepšit výkon u více než 8500 zpětně kompatibilních titulů z her vydaných na PlayStation 4 a základní PlayStation 5. Aktualizací se dočkala také konektivita, konkrétně Wi-Fi 7, podpora VRR a až 8K rozlišení. PlayStation 5 Pro dostane v základu 2TB úložiště a přijde o mechaniku (lze ji dokoupit samostatně).
Aby bylo možné nové funkce a výkon PS5 Pro naplno využít, budou muset vývojáři v bezplatných aktualizacích přinést hráčům mírně upravené verze svých her. Tyto hry obdrží označení PS5 Pro Enhanced a už nyní se mezi ně řadí tituly jako Alan Wake 2, Assassin's Creed Shadows, Demon's Souls, Dragon's Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel's Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Crew Motorfest, The First Descendant nebo The Last of Us Part II.
Cena a dostupnost
Pokud vás PlayStation 5 Pro zaujal a brousíte si na něj zuby, připravte si 20 290 Kč. Právě tolik totiž konzole bude při svém startu stát. Pro srovnání základní PlayStation 5 stál při svém vydání 399 dolarů, potažmo 499 dolarů za verzi s mechanikou. Oficiální start prodeje je stanoven na 7. listopadu letošního roku.
Jak informoval magazín Vortex, doporučená maloobchodní cena 20 290 Kč není konečná a může se v době startu prodeje změnit na základě aktuálního kurzu eura.