Digitální a informační agentura (DIA) vybrala konsorcium, které vyvine a bude provozovat evropskou peněženku digitální identity. Povede ho česká společnost Wultra a aplikace dostane jméno Valetka. Uživatelům umožní prokazovat totožnost jak v Česku, tak i dalších zemí Evropské unie. A nejen to.
Valetka má dorazit do konce roku 2027
Valetka nabídne několik funkcí, které dnes lidé běžně využívají s různými doklady. Aplikaci si budou moci stáhnout do konce roku 2027 a přihlásí se do ní podobně jako do již stávajících eDokladů. Valetka by měla umožnit:
- prokázat totožnost v celé EU (narozdíl od eDokladů, které platí jen v Česku),
- předložit konkrétní údaje z občanského a řidičského průkazu,
- elektronicky podepisovat dokumenty (například nájemní smlouvy či smlouvy v bance),
- ověřit plnoletos bez zobrazení data narození,
- zastupovat další osobu nebo své dítě.
„eDoklady naučily přes milion lidí nosit občanku v mobilu. Valetka na to naváže: bude platit v celé EU, ponese další doklady a umožní občanům se zdarma elektronicky podepisovat. Stát do ní vydá identitu ze svých registrů a dohlédne na její bezpečnost,“ uvádí ředitel DIA Bohdan Urban.
Stát bude do peněženky vydávat identitu ze svých registrů a dohlížet na bezpečnost. Podle DIA nebude sledovat, kde a komu se lidé prokazují. Stát peněženku pořizuje formou koncese. To znamená, že dodavatel zajistí vývoj a provoz aplikace a stát mu na základě kvality a dosažených výsledků zaplatí. Pokud Valetka nesplní dohodnuté cíle, dostane společnost méně peněz.
„Peněženku zadáváme jako koncesi, to znamená, že dodavatel ji postaví, provozuje a nese riziko, stát platí za fungující službu a za to že lidé aplikaci používají. Data a jejich bezpečnost zůstávají v rukou státu,“ říká vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáš Klučka.
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Více informací můžete najít přímo na oficiálním webu Valetky.