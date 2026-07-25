Porovnejte si, jak velký máte výkon. Je tu nová generace nejpopulárnějšího benchmarku fungujícího napříč PC i mobily

Jeden z nejpopulárnějších všeobecných srovnávačů výkonu procesorů je test Geekbench fungující na počítačích s operačním systémem MacOS a mobilních zařízeních s procesory Arm, ale i ve Windows a Linuxu. A k jeho popularitě přispívá i velká online databáze výsledků, kde občas uniknou i ještě nevydaná zařízení či CPU. Geekbench teď dostává novou verzi 7.0, která výrazně mění jeho podobu a také obrazně řečeno resetuje hierarchii výsledků.
Geekbench 7 přichází s modernějšími úlohami a lepším škálováním
Firma Ptimate Labs, která je autorem tohoto softwaru, oznámila Vydání Geekbench 7 (respektive 7.0, později budou určitě zas přibývat aktualizovaná vydání této verze) tento pátek. Jde o novou „major“ verzí, která je čistým předělem za předchozími verzemi 6.0 až 6.7. Přináší novou skladbu testů, jež mají lépe odpovídat charakteru výkonu, který aktuálně uživatelé potřebují – nebo takový je alespoň záměr.
V sadě testů nechybí komprese souborů (LZ4, zlib, Zstd a verifikace výsledku hashem SHA1), simulace vyhledávání trasy při navigování, simulace webového prohlížeče, PDF prohlížeče, importování a úprav fotografií, kompilování softwaru (Clang), kompresi textur při práci na hrách, softwarový ray tracing a generování 3D modelů z 2D dat (subtest Structure from Motion).
Novou součástí jsou multimediální zátěže – například komprese a dekomprese videa ve formátu AV1 (pomocí libAOM) a audia ve formátu Opus, což má simulovat úlohy sdílení obrazovky a videokonferencování.
Poprvé i s testováním (pseudo)herního výkonu
Poprvé se do Geekbench dostává komponenta, která by mohla reprezentovat výkon ve hrách. Subtest Game Physics, který používá Jolt Physics Engine a počítá různé fyzikální simulace. Je třeba upozornit, že způsob, jakým tento kód spouští a implementuje program Geekbench, nemusí úplně přesně odpovídat tomu, jak by se chovala hra, která kromě takovéhoto fyzikálního enginu počítá i mnohé další úlohy, jako je obsluha GPU a simulace nepřátel, a může mít výrazně jiné nároky a velikost sady zpracovávaných dat (a tým Primate Labs asi nejsou zkušení vývojáři her).
Také jde jenom o jeden dílčí subtest, který se započítá do průměru daného mnoha dalšími (nicméně v podrobném výpisu se můžete podívat na jeho skóre samostatně). Začlenění této položky tak neznamená, že Geekbench najednou začne být hned spolehlivým indikátorem toho, které procesory jsou nejvhodnější pro herní počítač.
(O něco) lepší, více vypovídající mnohovláknový test
Geekbench 7 také reaguje na kritiku mnoohovláknového testu ve verzi 6, který velmi slabě škáloval na více jader či vláken a jeho výsledek mnohem víc než skutečný mnohovláknový výkon (tedy výkon dostupná na všech jádrech CPU dohromady) reflektoval hlavně znovu výkon jednovláknový (výkon jen jediného jádra). V Geekbech 6 tak často vycházely zavádějící výsledky, z kterých se zdálo, že procesor s několika málo jádry může mít vyšší výkon než serverová CPU s třeba trojcifernými počty jader. V Primate Labs patrně uznali, že nešlo o dobré řešení, protože Geekbench 7 mnohovláknový test výrazně mění – mělo by to spočívat v tom, že už se neměří všechny úlohy, které jsou zahrnuté v jednovláknovém testu, ale jen ty, které jsou schopné využít více vláken.
Eliminovány byly úlohy jako třeba simulace zpracování HTML5 webovým prohlížečem, které využijí jen jedno či pár vkláken a výsledek pak zkreslovaly. Geekbench 7 by tedy měl lépe škálovat na více vláken a jader a být víc reprezentativnější pro procesory s vyšším počtem jader.
Ale asi stále nepůjde o silně mnohovláknový test, který je přímo koncipován tak, aby škáloval co nejlépe a dokázal reprezentovat přínos i netypicky vysokého počtu jader. V mnohovláknovém testu je například pořád úloha Photo Editor, kde podle našeho testu na Ryzenu 9 7950X s 32 vlákny uvidíte jen 2,5× vyšší skóre proti jednovláknovému testu. Evidentně tedy tato úloha nedokáže využít víc než pár jader a podceňuje reálný potenciál CPU s více jádry. Celkově nám na procesoru s 16 jádry / 32 vlákny vyšlo škálování jen asi 8,65×, takže test CPU v průměru využil maximálně tak z poloviny (velmi zhruba).
Do nějaké míry se tak i u verze 7.x stále bude dít matoucí fenomén z verze 6.x, kdy se do skóre mnohovláknovém testu nadměrně propisuje i relativně malá výhoda v jednovláknovém výkonu, zatímco velký rozdíl v počtu jader může může být silně podceněn. Může to pak například vypadat, že dotyčný Ryzen 9 7950X není o moc silnější než třeba nějaký tabletový čip od Applu (jehož skóre ale těží z vysokého jednovláknového výkonu, ne ze skutečného mnohovláknového výkonu).
Skórování začíná od znovu, s Geekbench 6 neporovnávejte
Je dobré zdůraznit, že skóre, která procesory dostanou v Geekbench 7.x, nelze srovnávat s výsledky v Geekbench 6.x ani jiných starších verzí. Testy jsou jiné a i „význam“ bodů je odlišný.
Skóre, které procesor dostane, je ve verzi 7.0 zkalibrováno vůči referenčnímu počítači Lenovo Legion s Ryzenem 7 7700. Jde o 65W model prodávaný hlavně v OEM počítačích s osmi jádry Zen 4 a maximálním boostem 5,3 GHz, zatímco na volném trhu se prodávala spíše verze 7700X se 105W TDP a o 100 MHz vyšším maximálním boostem, která by měla mít obecně vyšší výkon. Jednovláknovému výkonu naměřenému na dotyčném PC s Ryzenem 7 7700 odpovídá zisk 2500 bodů. Je to zřejmě poprvé, co je referenčním procesorem něco od AMD, pro Geekbench byl takovýmto referenčním základem (také s 2500 body) procesor Core i7–12700 rovněž v OEM sestavě.
Test GPU
V benchmarku Geekbench 7 zůstal i test GPU, který umožňuje použít backendy OpenCL, Vulkan a z proprietárních CUDA od Nvidie (nově) a Metal Applu. Skóre se budou lišit podle toho, který použijete. Referenčním bodem pro výkon benchmarku GPU je grafika GeForce RTX 4060, které je přiděleno skóre 100 000 bodů. Pamatujte, že ho nelze srovnávat s body získanými u CPU, testuje se úplně jiný kód). Podle Primate Labs je cílem testu GPU zejména simulovat aplikace založené na umělé inteligenci a různý software pro tvorbu obsahu. Tento test GPU tedy nemá reprezentovat výkon ve hrách.
Bohužel se zdá, že se už nedají otevřít metadata k testu jako u předchozích verzí (pomocí připsání .gb5 nebo .gb6 k URL výsledku), nebo alespoň zatím ne. Nicméně jako určitá náhrada se alespoň zobrazuje maximální naměřená frekvence boostu, byť je otázka, jestli toto číslo bude vždy spolehlivé.
Geekbench je v základní verzi zadarmo pro osobní (nekomerční použití), má však to omezení, že vaše výsledky se vždy uloží do veřejně prohlížitelné databáze firmy a zobrazují se jenom přes web (je proto vždy vyžadováno připojení k internetu). Pro testování například nevydaného hardwaru byste proto měli mít zaplacenou licenci, s níž lze testovat bez nahrání výsledků na web a bez připojení.
Geekbench je tradičně multiplatformní benchmark, což pokračuje i s touto novou verzí. Lze tak porovnávat procesory x86 v PC a procesory Arm v mobilech, i když tato srovnání je nutné brát s určitou rezervou. Liší se například použité kompilátory a/nebo systémové knihovny a v minulosti většinou platilo, že některé platformy z toho měly automaticky určitou výhodu, která mohla nadhodnocovat výsledky až o několik procent. Stejný počítač například vždy ukazoval vyšší skóre v Linuxu než ve Windows. Mějte tedy na paměti, že toto meziplatformní srovnání, jakkoli je zajímavé, není úplně spolehlivé a je v něm určitý jablečno-hruškový faktor nejistoty (či potenciální neférovosti).
V požadavcích benchmarku je uvedeno, že verze pro Windows vyžaduje 8 GB paměti RAM a Windows 11 (přičemž existuje verze pro procesory AMD a Intel i verze pro Arm), i když je možné, že neoficiálně půjde spustit i na Windows 10. Verze pro počítače Apple vyžaduje macOS 15 a 8 GB paměti RAM a stále podporuje procesory Intel vedle procesorů Arm. Pro uživatele Linuxu je oficiálně podporován systém Ubuntu 22.04 LTS či novější se 4 GB paměti, ale v tomto případě je k dispozici pouze balíček pro procesory AMD a Intel, Arm verze zřejmě není.
Mobilní verze benchmarku jsou pro iOS 18 a novější a pro Android 12 a novější, tyto verze se jako obvykle ale nestahují přímo ze stránek firmy, ale z dotyčných aplikačních obchodů. Benchmark mimochodem není zrovna nejmenší, verze pro Windows vám zabere 1,3 GB na SSD.
Od včerejška je možné benchmark stahovat, takže si můžete otestovat svá PC a mobily a případně si porovnat, zda se nějak změnily relativní pozice například procesorů Intel a AMD proti předchozím verzím (z prvního pohledu se například zdá, že Geekbench 7.x možná o trošku méně vyhovuje procesorům Intel Core Ultra 200 Arrow Lake než Geekbench 6.x). S výsledky se můžete pochlubit v diskusi.
Kde najít výsledky starších verzí?
Mimochodem, web benchmarku má tu nepříjemnou vlastnost, že se na něm obtížně vyhledávají výsledky starších verzí (včetně jen před pár dny naměřených výsledků z verzí 6.x). Možná se vám proto budou hodit tyto odkazy: