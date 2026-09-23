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Věda a technika

Porsche má první sériově bezdrátové dobíjení auta: velkou nabíjecí podložku už nakonfigurujete i v Česku

Matěj Vlk
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Pro nabití vozu staří najet nad nabíjecí indukční podložku. Autor: Porsche
Pro nabití vozu staří najet nad nabíjecí indukční podložku.
Porsche jako první zavádí indukční nabíjení elektromobilu. Nabíjecí podložka pro Cayenne vyjde na 50 tisíc a umí akumulátor nabíjet výkonem 11 kW.
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O bezdrátovém nabíjení elektromobilů se mluví dlouhé roky a za tu dobu jsme viděli i několik různých konceptů a prototypů. Až nyní se ale Porsche odhodlalo k sériové výrobě. Pro elektrický Cayenne začíná nabízet indukční nabíjení, které se spustí po zaparkování nad nabíjecí deskou. Levné to ale není.

Stačí správně zaparkovat

Systém tvoří přijímací modul na spodní straně vozu a pevně umístěná podlahová deska. O přenos energie se stará indukční nabíjení stejně jako u telefonů. Deska je odolná a vydrží i nepříznivé počasí, může tedy ležet kdekoliv venku, typicky na vyhrazeném stání nebo u domu. Nabíjecí výkon je 11 kW a odpovídá běžnému domácímu AC wallboxu. Hlavní rozdíl je tedy primárně v pohodlí, kdy odpadá manipulace s kabelem. Porsche u indukčního nabíjení uvádí účinnost až 90 %, takže dobíjecí výkon bude nižší. Zároveň bude kvůli ztrátám k nabití potřeba větší množství energie.

Infotainment pomůže se správným napozicováním vozidla nad nabíječku.

Infotainment pomůže se správným napozicováním vozidla nad nabíječku.

Autor: Porsche

Park Assist řidiči na displeji pomáhá s přesným umístěním auta nad nabíjecí desku. Jakmile vůz stojí správně, nabíjení začne samo. Nechybí ani ochrana prostoru mezi oběma částmi: podle Porsche systém automaticky přeruší přenos v případě, že se k vozu či desce přiblíží například zvíře nebo na desce leží kovový předmět.

Příplatek za pohodlí

Bezdrátové nabíjení je placená výbava a je možné jej nakonfigurovat u elektrického modelu Cayenne. Kompletní sada, která obsahuje přípravu na voze, samotný nabíjecí modul, dobíjecí podložku a zemnicí podložku vyjde na 49 993 Kč. Kdo zatím nechce celý systém, může si při objednávce zvolit pouze přípravu za 6 130 Kč a zbytek dobíjecího příslušenství pořídit později.

Cyber26

Pro bezdrátové nabíjení je potřeba příprava vozidla, kterou je třeba realizovat při první konfiguraci.

Pro bezdrátové nabíjení je potřeba příprava vozidla, kterou je třeba realizovat při první konfiguraci.

Autor: Porsche

Porsche tuto technologii představilo v září 2025 a při listopadové premiéře elektrického Cayenne potvrdilo, že právě tento model ji dostane jako první. Při startu prodejů ale nebylo možné indukční nabíjení nakonfigurovat, dostupné je až nyní. K dispozici je na vybraných evropských trzích včetně Česka, postupně ale bude zavedeno i na další trhy, kde funguje služba Porsche Connect. Výjimkou má být Čína. Porsche zatím nepotvrdilo dostupnost indukčního nabíjení u svých dalších plně elektrických modelů Macan a Taycan.

Zdroj: Porsche

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Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

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