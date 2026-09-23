Porsche má první sériově bezdrátové dobíjení auta: velkou nabíjecí podložku už nakonfigurujete i v Česku

O bezdrátovém nabíjení elektromobilů se mluví dlouhé roky a za tu dobu jsme viděli i několik různých konceptů a prototypů. Až nyní se ale Porsche odhodlalo k sériové výrobě. Pro elektrický Cayenne začíná nabízet indukční nabíjení, které se spustí po zaparkování nad nabíjecí deskou. Levné to ale není.
Stačí správně zaparkovat
Systém tvoří přijímací modul na spodní straně vozu a pevně umístěná podlahová deska. O přenos energie se stará indukční nabíjení stejně jako u telefonů. Deska je odolná a vydrží i nepříznivé počasí, může tedy ležet kdekoliv venku, typicky na vyhrazeném stání nebo u domu. Nabíjecí výkon je 11 kW a odpovídá běžnému domácímu AC wallboxu. Hlavní rozdíl je tedy primárně v pohodlí, kdy odpadá manipulace s kabelem. Porsche u indukčního nabíjení uvádí účinnost až 90 %, takže dobíjecí výkon bude nižší. Zároveň bude kvůli ztrátám k nabití potřeba větší množství energie.
Park Assist řidiči na displeji pomáhá s přesným umístěním auta nad nabíjecí desku. Jakmile vůz stojí správně, nabíjení začne samo. Nechybí ani ochrana prostoru mezi oběma částmi: podle Porsche systém automaticky přeruší přenos v případě, že se k vozu či desce přiblíží například zvíře nebo na desce leží kovový předmět.
Příplatek za pohodlí
Bezdrátové nabíjení je placená výbava a je možné jej nakonfigurovat u elektrického modelu Cayenne. Kompletní sada, která obsahuje přípravu na voze, samotný nabíjecí modul, dobíjecí podložku a zemnicí podložku vyjde na 49 993 Kč. Kdo zatím nechce celý systém, může si při objednávce zvolit pouze přípravu za 6 130 Kč a zbytek dobíjecího příslušenství pořídit později.
Porsche tuto technologii představilo v září 2025 a při listopadové premiéře elektrického Cayenne potvrdilo, že právě tento model ji dostane jako první. Při startu prodejů ale nebylo možné indukční nabíjení nakonfigurovat, dostupné je až nyní. K dispozici je na vybraných evropských trzích včetně Česka, postupně ale bude zavedeno i na další trhy, kde funguje služba Porsche Connect. Výjimkou má být Čína. Porsche zatím nepotvrdilo dostupnost indukčního nabíjení u svých dalších plně elektrických modelů Macan a Taycan.
Zdroj: Porsche