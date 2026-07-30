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Poslanci chtějí českým řidičům výrazně usnadnit cestování. Novela zákona přinese více dat o nehodách, objížďkách, MHD a mnoho dalšího

Dominik Dobrozenský
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Novela zákona přinese více informací o dopravě Autor: Aspen.pr
Novela zákona přinese více informací o dopravě
Česko chce zpřístupnit více dopravních dat, která mohou zlepšit navigace, usnadnit plánování cest a nabídnout řidičům i cestujícím lepší přehled o kolonách, uzavírkách, parkování nebo veřejné dopravě.
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Česko chce lidem zpřístupnit mnohem více informací o dopravě. Poslanecká sněmovna projednává novelu zákona o silničním provozu, která už prošla druhým čtením. Pokud bude schválena, řidiči i cestující by mohli snadněji zjistit například informace o uzavírkách, nehodách, kolonách, parkování nebo veřejné dopravě.

Více dat o dopravě i parkování

Návrh počítá s celkem 27 kategoriemi dopravních dat. Lidé by tak mohli získat podrobnější informace o aktuálním stavu silnic, nehodách, kolonách a objížďkách nebo různých dopravních omezeních. Dostupnější by měly být také informace o dočasném dopravním značení, změnách v provozu nebo obsazenosti parkovišť.

„Návrh přebírá aktualizovaná evropská pravidla pro inteligentní dopravní systémy. V praxi to znamená, že stát zpřístupní více dopravních dat a sjednotí způsob jejich poskytování tak, aby je mohli snadněji využívat občané, firmy, města i technologické společnosti. Klíčovou roli bude mít Celostátní dopravní informační systém, který spravuje Ředitelství silnic a dálnic. Jeho prostřednictvím budou data zveřejňována a předávána dalším službám,“ říká Jan Kudrna ze společnosti VARS.

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Ve hře je i veřejná doprava

Novela myslí také na cestující veřejnou dopravou. Postupně mají být dostupné informace o autobusových zastávkách, železničních stanicích a nástupištích, ale také o přístavech, přístavištích nebo letištích s pravidelnou leteckou dopravou.

Součástí mohou být informace o bezbariérovém přístupu, výtazích, nájezdech nebo příjezdových cestách. To může výrazně usnadnit plánování cesty například lidem se sníženou pohyblivostí.

Změny se ale nezavednou najednou po celé republice. Do 30. prosince 2028 se mají povinnosti týkat deseti měst – Prahy, Brna, Ostravy, Plzně, Olomouce, Pardubic, Hradce Králové, Liberce, Ústí nad Labem a Českých Budějovic. Později se mají rozšířit na celé Česko.

Postupné zavádění novinek

Neznamená to však, že okamžitě získáme živé informace o každém parkovacím místě nebo nástupišti. Záležet bude na tom, jaká data budou jednotliví správci infrastruktury schopni poskytovat a v jaké kvalitě.

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„Nejde pouze o technickou změnu zákona. Pokud novela dokončí legislativní proces a podaří se zajistit kvalitní data od jednotlivých poskytovatelů, půjde o důležitý krok k dopravě založené na aktuálních a vzájemně propojitelných informacích. Výsledkem mohou být přesnější navigace, lepší plánování cest a účinnější řízení dopravy ve městech i na hlavních komunikacích,“ dodává Jan Kudrna z VARS. 

zdroje: TZ, Poslanecká sněmovna ČR

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Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

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Poslanci chtějí usnadnit..... Lež hned na začátku článku. Teda :DDD Leda sobě usnadnit, to by uměli dobře.30. 7. 2026, 09:38 editováno autorem komentáře
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