Poslední školní rok s telefony. Babišova vláda je od příštího roku až na výjimky zakázala

Vláda 20. července 2026 jednomyslně podpořila poslaneckou novelu premiéra Andreje Babiše a ministra školství Roberta Plagy, která má od 1. září 2027 zavést plošný zákaz používání mobilních telefonů a podobných zařízení ve vybraných školách.
Zákaz po celý den
Opatření se má vztahovat na mateřské a základní školy a samozřejmě zahrnuje také nižší stupně víceletých gymnázií a konzervatoří. Děti by nesměly zařízení používat po celou dobu pobytu ve škole. Zákaz tedy pokryje výuku, přestávky i čas v jídelně či družině. Výjimku dostanou děti, které telefon potřebují ze zdravotních důvodů nebo kvůli speciálním vzdělávacím potřebám. Škola bude moci zařízení povolit při výuce a na vzdělávacích akcích. Školní řád může určit také způsob odkládání telefonů a po porušení pravidel bude možné zařízení dočasně odebrat.
Používání telefonů už nyní ve školním řádu upravuje 93 procent škol. Mobil však často slouží také pro přístup k rozvrhu a elektronické žákovské knížce. Systémy Bakaláři a Škola OnLine používá přibližně 3300 základních škol. Zaregistrováno je v nich asi 800 000 žáků. Na mobilu je aktivně využívá 350 000 žáků a 650 000 rodičů.
Vláda očekává od zákazu lepší soustředění žáků a klidnější prostředí ve třídách. Omezení má podpořit osobní komunikaci a snížit rizika spojená s nadměrným používáním sociálních sítí. Ministerstvo se odvolává také na doporučení Národního ústavu duševního zdraví.
Výzkumníci z Masarykovy univerzity upozorňují na nejednoznačné výsledky takového opatření. Analýza dat z 21 evropských zemí ukázala menší rozptylování žáků, současně se však někde zvýšil neklid při výuce. V českých školách bylo zlepšení výsledků pouze okrajové. Zákazy podle analýzy nesouvisejí s nižší mírou kyberšikany ani online závislosti.
Ohlasy z obou stran
Ředitelka Základní školy Mníšek pod Brdy Michala Pažoutová omezení podporuje. Její škola již nyní ukládá telefony žáků druhého stupně do uzamčených boxů. „Děti se určitě více soustředí na výuku. Vidíme dokonce, že se spolu v těch třídách více baví,“ popsala zkušenost školy. Podle Pažoutové opatření podpořila také většina rodičů.
Proti celostátní úpravě se naopak postavil dětský ombudsman Martin Beneš. Školy podle něj mají dostatek pravomocí už nyní. „Zásadně pochybuji o tom, že je důvodné upravovat zákaz mobilních telefonů celostátně,“ uvedl. Varuje také před zhoršením vztahu dětí ke škole a kritizuje jejich malé zapojení do přípravy pravidel.
Návrh odmítá rovněž ODS. Její předseda Martin Kupka tvrdí, že stát přesouvá odpovědnost na pedagogy. „Plošný zákaz udělá z kantorů kontrolory batohů,“ prohlásil. Strana prosazuje používání školních tabletů a notebooků se spravovaným přístupem k internetu.
Protože předloha vznikla jako poslanecký návrh, neprošla standardním meziresortním připomínkovým řízením. Školy a jejich zřizovatelé tak nedostali obvyklý prostor pro připomínky. Plaga tento postup vysvětlil snahou urychlit schvalování.
Zdroj: Vláda ČR