Cnews.cz  »  Mobilovinky

Mobilovinky

Poslední školní rok s telefony. Babišova vláda je od příštího roku až na výjimky zakázala

Matěj Vlk
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Školy mají již nyní možnost telefony na své půdě zakázat, ty jsou nejčastěji ukládány do vyhrazených skříněk. Autor: Unsplash
Školy mají již nyní možnost telefony na své půdě zakázat, ty jsou nejčastěji ukládány do vyhrazených skříněk.
Od školního roku 2027/28 se budou muset žáci mateřských a základních škol kompletně obejít bez telefonů, tabletů či chytrých hodinek. Vláda to schválila bez škol a širší debaty s odborníky.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Vláda 20. července 2026 jednomyslně podpořila poslaneckou novelu premiéra Andreje Babiše a ministra školství Roberta Plagy, která má od 1. září 2027 zavést plošný zákaz používání mobilních telefonů a podobných zařízení ve vybraných školách.

Zákaz po celý den

Opatření se má vztahovat na mateřské a základní školy a samozřejmě zahrnuje také nižší stupně víceletých gymnázií a konzervatoří. Děti by nesměly zařízení používat po celou dobu pobytu ve škole. Zákaz tedy pokryje výuku, přestávky i čas v jídelně či družině. Výjimku dostanou děti, které telefon potřebují ze zdravotních důvodů nebo kvůli speciálním vzdělávacím potřebám. Škola bude moci zařízení povolit při výuce a na vzdělávacích akcích. Školní řád může určit také způsob odkládání telefonů a po porušení pravidel bude možné zařízení dočasně odebrat.

Ministři Vlády ČR po jednání, na kterém schválili plošný zákaz telefonů ve školách.

Ministři Vlády ČR po jednání, na kterém schválili plošný zákaz telefonů ve školách.

Autor: Vláda ČR

Používání telefonů už nyní ve školním řádu upravuje 93 procent škol. Mobil však často slouží také pro přístup k rozvrhu a elektronické žákovské knížce. Systémy Bakaláři a Škola OnLine používá přibližně 3300 základních škol. Zaregistrováno je v nich asi 800 000 žáků. Na mobilu je aktivně využívá 350 000 žáků a 650 000 rodičů.

Vláda očekává od zákazu lepší soustředění žáků a klidnější prostředí ve třídách. Omezení má podpořit osobní komunikaci a snížit rizika spojená s nadměrným používáním sociálních sítí. Ministerstvo se odvolává také na doporučení Národního ústavu duševního zdraví.

Výzkumníci z Masarykovy univerzity upozorňují na nejednoznačné výsledky takového opatření. Analýza dat z 21 evropských zemí ukázala menší rozptylování žáků, současně se však někde zvýšil neklid při výuce. V českých školách bylo zlepšení výsledků pouze okrajové. Zákazy podle analýzy nesouvisejí s nižší mírou kyberšikany ani online závislosti.

Ohlasy z obou stran

Ředitelka Základní školy Mníšek pod Brdy Michala Pažoutová omezení podporuje. Její škola již nyní ukládá telefony žáků druhého stupně do uzamčených boxů. „Děti se určitě více soustředí na výuku. Vidíme dokonce, že se spolu v těch třídách více baví,“ popsala zkušenost školy. Podle Pažoutové opatření podpořila také většina rodičů.

Proti celostátní úpravě se naopak postavil dětský ombudsman Martin Beneš. Školy podle něj mají dostatek pravomocí už nyní. „Zásadně pochybuji o tom, že je důvodné upravovat zákaz mobilních telefonů celostátně,“ uvedl. Varuje také před zhoršením vztahu dětí ke škole a kritizuje jejich malé zapojení do přípravy pravidel.

Návrh odmítá rovněž ODS. Její předseda Martin Kupka tvrdí, že stát přesouvá odpovědnost na pedagogy. „Plošný zákaz udělá z kantorů kontrolory batohů,“ prohlásil. Strana prosazuje používání školních tabletů a notebooků se spravovaným přístupem k internetu.

Cyber26

Protože předloha vznikla jako poslanecký návrh, neprošla standardním meziresortním připomínkovým řízením. Školy a jejich zřizovatelé tak nedostali obvyklý prostor pro připomínky. Plaga tento postup vysvětlil snahou urychlit schvalování.

Zdroj: Vláda ČR

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Plánujete nakupovat z Číny i po zadevení cla?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz


Komerční sdělení