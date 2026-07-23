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Postavil stolní počítač napájený dvěma stovkami tužkových baterií. Zvládnul stress test i nenáročnou hru

Dominik Dobrozenský
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Nadšenec Uwos Lab rozjel stolní počítač na tužkových bateriích Autor: YouTube Uwos Lab
Nadšenec Uwos Lab rozjel stolní počítač na tužkových bateriích
Technologický nadšenec postavil počítač napájený 192 běžnými AA bateriemi, který dokázal bez problémů nabootovat, projít zátěžovým testem a dokonce si zahrát jednoduchou hru.
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Technologičtí nadšenci se předhánějí v tom, kdo dokáže rozjet Doom na co nejbizarnějším zařízení. Jeden to vzal však z jiného konce a rozhodl se zajít ještě dál, když se rozhodl postavit desktopový počítač, který bude poháněný jen za pomoci běžných tužkových baterií.

192 tužkových AA baterií rozjede FreeDoom

Za experimentem stojí tvůrce vystupující na YouTube jako Uwos Lab. Za pomoci 192 alkalických AA článků sestavil bateriový zdroj, který posloužil pro pohon počítačové sestavy. Původně plánoval využít dokonce 400 baterií, nakonec si však vystačil s menším počtem. Pro napájení počítače využil 12V DC-ATX adaptér připojený k základní desce místo klasických 230 V.

Základem napájení se stalo 192 tužkových AA článků

Základem napájení se stalo 192 tužkových AA článků

Autor: síť X (@uwutoowo1)

Samotný počítač byl postaven na platformě AMD AM4 s integrovaným grafickým čipem. Systém neměl klasické úložiště, nýbrž startoval z flash disku, na kterém měl Uwos Lab nainstalovaný Hannah Montana Linux. Pro zajímavost, tento systém vznikl v roce 2009 jako recesistická linuxová distribuce inspirovaná stejnojmennou popovou hvězdou a v poslední době se dočkal nového oživení.

A výsledek? Počítač dokázal z provizorního bateriového zdroje fungovat asi 30 minut, během kterého kleslo napětí z 13 V na stabilních 11,95 V. Během testování prošel také zátěžovým testem stress-ng, při kterém byl procesor vytížen na 98 %.

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Celý záznam stavby baterie a testování počítače najdete na YouTube:

Zdroj: Youtube.com

zdroj: Tom’s Hardware, YouTube, síť X (12)

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Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

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