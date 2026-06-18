Postavy „oživené“ umělou inteligencí jdou do her. AI boty Nvidia ACE můžete vyzkoušet v PUBG

Nvidia v posledních letech věnuje i v herní grafice čím dál větší pozornost umělé inteligenci. Ta zatím nejvíc sloužila k nahrazování reálně vypočítaného obrazu při upscalingu a interpolaci snímků. Teď firma vydala něco, co je bližší roli, která se dřív od umělé inteligence ve hrách byla očekávána – totiž AI ve smyslu řízení chování herních postav. Funkce tohoto typu má přinést technologie, kterou firma vydává pod jménem ACE.
Tato technologie byla oznámena už před delší třemi roky, psali jsme o ní zde. ACE generuje řeč postav (podobně jako na vás „mluví“ AI chatboty) a současně je animuje a převádí jejich textové promluvy na řeč. Postavy tím pádem ale musí mluvit robotickým hlasem, nemohou být dabované reálnými herci. AI modely také zajišťují porozumění řeči (tedy převod řeči hráče na text, s nímž jazykový model pracuje), aby byla s „botem“ programovaným pomocí ACE možná i hlasová komunikace.
Nvidia ACE Game Agent SDK a pluginy pro Unreal Engine 5
Teď Nvidia posunula tuto technologii blíž k praxi. Firma vydala SDK (Nvidia ACE Game Agent SDK), které mohou vývojáři použít k vývoji na ACE založených herních postav či společníků. Toto SDK má být open source, ale není řečeno, zda výsledek poběží jen na grafikách Nvidia, nebo i na GPU Intelu nebo AMD.
Kromě SDK byly také vydány pluginy pro použití ACE v Unreal Engine 5, jejichž součásti jsou i modely pro implementaci funkcí ACE. Tyto modely ve hře běží lokálně na zařízení, neměly by potřebovat nějaký cloudový backend (a tím pádem posílání uživatelských dat na servery).
Asistent faraóna a AI bot pro PUBG
Letos v zimě Nvidia oznámila, že ACE se dostane do hry Total War: Pharaoh, kde na ní bude založen herní rádce, analyzující pravidla hry, informace z Wiki a herní data, aby mohl hráči dávat tipy nebo odpovídat na jeho dotazy (funguje tedy vlastně podobně jako dobře známé chatboty přístupné přes internet).
Tato funkce by ve hře měla být pro hráče uvedena někdy letos, Nvidia zatím stále nesdělila nějaké přesné datum.
Nicméně technologie ACE už by teď měla být k vyzkoušení ve hře PUBG firmy Krafton. Ta dostává (zatím ve fázi otevřeného beta testování) arcade režim Ally Duo Mode, ve kterém hráč dostane do týmu bota řízeného právě pomocí AI a přijímajícího textové a hlasové povely (v angličtině). Podle vývojářů „AI“ tohoto bota kombinuje technologii ACE s tradiční programování umělé inteligence (ne)přátel.
Tento režim je teď v PUBG možné aktivovat na Steamu, pro spuštění vyžaduje grafickou kartu GeForce RTX s alespoň 8 GB paměti. Normálně se pro PUBG uvádí jako minimální požadavek grafiky Radeon R7 370 nebo GeForce GTX 960, která mají pouze 2 GB paměti. Nevíme však, zda celý rozdíl (6 GB) odráží kombinovanou spotřebu grafické paměti různých použitých AI modelů.
Použitý je model Parakeet pro převod řeči na text, malý jazykový model Mistral-Nemo-Minitron s 2 miliardami parametrů a pro hlasový projev bota má Krafton vlastní model převádějící text na řeč. Všechny tyto modely ale logicky potřebují svůj díl paměti navíc k běžné spotřebě hry. To je v dnešní době, kdy levné karty mají už tak silně omezenou kapacitu a AI hype paměťové čipy extrémně zdražil, celkem nevýhoda.
PUBG Ally Duo Mode bude k dispozici jenom do konce června
Ovšem pozor, nejde o trvale dostupnou funkci. Režim Ally Duo Mode bude k dispozici jenom dva týdny do 30. 6. (respektive 1. 7., záležet asi bude na časové zóně), takže pokud ho chcete zkoušet, musíte nyní. Poté ho firma stáhne z oběhu a bude analyzovat výsledky. Je tedy možné, že se poté funkce opět vrátí, byť možná v nějaké přepracované podobě, ale úplně jisté to asi není.
Krafton asi může být opatrný vzhledem k tomu, že chování bota založeného na jazykovém modelu není zcela předvídatelné. Hráči pravděpodobně budou zkoušet povely uniknout z jeho „sandboxu“, což by pak mohlo vývojáři dost komplikovat snahy udržovat v této online hře vyváženost a podobně.