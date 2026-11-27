Správce hesel 1Password ve středu přiznal bezpečnostní incident. Firma začala situaci prošetřovat 19. listopadu, veřejně ji pak oznámila až 25. listopadu. Útočník se zmocnil firemního GitHub účtu jednoho ze zaměstnanců, dostal se přes něj k soukromým repozitářům se zdrojovým kódem a do serverových služeb podstrčil škodlivý kód, který stahoval záznamy o zákaznických účtech.
Odcizená jména, adresy i identifikátory
U části uživatelů se útočník dostal ke jménům a e-mailovým adresám, identifikátorům účtů, časům vytvoření účtu a posledního přihlášení, veřejným klíčům a parametrům protokolu SRP. Odnesl také tokeny z některých e-mailů s pozvánkami a s obnovou účtu a další neveřejná metadata. Zkopíroval navíc zdrojový kód ze soukromých repozitářů a získal přístup k systému CI/CD, ve kterém jsou uložené přístupové údaje k infrastruktuře. Ty už podle firmy změnila.
Přesný počet zasažených uživatelů 1Password neuvedl. Podle firmy se útočník nedostal k obsahu trezorů, ke klíčům, které je chrání, ani ke klíčům pro obnovu účtu. Hlavní heslo ani tajný klíč (Secret Key) navíc firma podle svých slov vůbec neukládá. Na ochranu před zneužitím tokenů prodloužila kódy v e-mailech s pozvánkou a obnovou účtu ze šesti číslic na deset znaků.
Co byste měli udělat?
1Password tvrdí, že v účtu nemusíte nic měnit. Doporučuje ale dávat si pozor na nečekané e-maily, SMS a telefonáty, které zmiňují 1Password, pozvánky nebo obnovu účtu. Heslo a tajný klíč zadávejte jen v oficiální aplikaci nebo na webu, na který jste přešli sami. Odcizená jména a e-maily se totiž hodí právě k cíleným phishingovým útokům.
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Server PCWorld je však opatrnější a připomíná incident LastPass. Ten v srpnu 2022 také tvrdil, že data v trezorech zůstala v bezpečí, útočníci se ale do konce roku dostali dovnitř podruhé a trezory odnesli. Navíc se ukázalo, že ne všechna data v nich byla šifrovaná. Pokud tak chcete mít stoprocentní jistotu, změňte si heslo k účtu 1Password i k dalším důležitým službám, které máte skrze správce hesel uložené.
Kdo cloudovým správcům hesel nedůvěřuje, může sáhnout po lokálně uložené alternativě, například KeePassXC.
zdroje: Bleeping Computer, 1Password, PCWorld