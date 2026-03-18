Povinné opravy místo vyhazování. Co od srpna přinese nová evropská směrnice?

V červenci uplynou přesně dva roky od chvíle, kdy Evropský parlament schválil novou směrnici zvanou „Right to Repair“. Jejím cílem je podpořit udržitelnost vybraného zboží a omezit množství odpadu tím, že se více výrobků opraví místo toho, aby se vyhazovaly.
Od 31. července 2026 se nová pravidla promítnou i do praxe. Výrobci budou muset umožnit opravy i po skončení záruky, pokud je produkt technicky opravitelný. Výrobci budou muset zajistit opravy za přiměřenou cenu a v rozumném čase, aby byla pro zákazníky oprava atraktivnější než nákup nového zařízení. Rovněž bude zakázáno instalovat tzv. „kurvítka“.
Zatím jen vybrané produkty
Směrnice se aktuálně vztahuje na vybrané typy produktů, jako jsou domácí spotřebiče (pračky, myčky, ledničky, atd.), různou elektroniku (například elektrické koloběžky a kola) nebo mobilní zařízení (například tablety či smartphony). Od léta začne platit povinnost pouze pro některé výrobky, Evropská unie však chce seznam postupně rozšiřovat.
Kompletní seznam produktů, které již jsou v platnosti, které v platnost teprve vstoupí a které naopak zatím úplně chybí, je dostupný online. U každého produktu je zároveň odkaz k příslušným právním textům.
Nově budou mít firmy také povinnost jasně informovat o možnostech oprav, dostupnosti náhradních dílů i cenách. Pomoci má i jednotný formulář, díky kterému si lidé snadno porovnají nabídky servisů a vyberou tu nejvýhodnější.
zdroj: Repair.eu, Evropská komise