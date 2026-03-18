Povinné opravy místo vyhazování. Co od srpna přinese nová evropská směrnice?

Dominik Dobrozenský
Dnes
Nová směrnice přinese od léta povinnost oprav i po záruce. Cílem je motivovat spotřebitele, aby místo nákupu nových zařízení častěji volili opravdu těch stávajících.

V červenci uplynou přesně dva roky od chvíle, kdy Evropský parlament schválil novou směrnici zvanou „Right to Repair“. Jejím cílem je podpořit udržitelnost vybraného zboží a omezit množství odpadu tím, že se více výrobků opraví místo toho, aby se vyhazovaly.

Od 31. července 2026 se nová pravidla promítnou i do praxe. Výrobci budou muset umožnit opravy i po skončení záruky, pokud je produkt technicky opravitelný. Výrobci budou muset zajistit opravy za přiměřenou cenu a v rozumném čase, aby byla pro zákazníky oprava atraktivnější než nákup nového zařízení. Rovněž bude zakázáno instalovat tzv. „kurvítka“.

Zatím jen vybrané produkty

Směrnice se aktuálně vztahuje na vybrané typy produktů, jako jsou domácí spotřebiče (pračky, myčky, ledničky, atd.), různou elektroniku (například elektrické koloběžky a kola) nebo mobilní zařízení (například tablety či smartphony). Od léta začne platit povinnost pouze pro některé výrobky, Evropská unie však chce seznam postupně rozšiřovat.

Tabulka přehledu produktů, na které se vztahuje nová směrnice

Autor: Right to Repair

Kompletní seznam v přehledné tabulce najdete zde. V ní najdete barevně označené produkty, které již jsou v platnosti, které v platnost teprve vstoupí a které naopak zatím úplně chybí. U každého produktu je zároveň odkaz k příslušným právním textům.

Nově budou mít firmy také povinnost jasně informovat o možnostech oprav, dostupnosti náhradních dílů i cenách. Pomoci má i jednotný formulář, díky kterému si lidé snadno porovnají nabídky servisů a vyberou tu nejvýhodnější.

zdroj: Repair.eu, Evropská komise

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Nejnovější články

Dále u nás najdete

Americká televize Newsmax se chystá do Česka

Refurbed má největší tržiště s repasovanými produkty v Evropě

Medicína na míru s AI pomalu vstupuje do zdravotnictví

V IT a podnikových službách už v Česku pracuje 200 tisíc lidí

Co hradí pojišťovny u domácí péče

Při podezření na rakovinu jděte za praktikem, nehledejte na internetu

Český SAP posilují Štěpánka Ryšavá a Štěpán Kroupa

Firmy se vyhnou auditu, účetní závěrku 2025 ale ještě ověřit musí

Přeplatek paušální daně se OSVČ vracet nebude

Otestovali jsme ultrychlý čínský SSD disk

Zuzana svým byznysem podporuje nigerijské trhovkyně

O2 chce kupovat další menší poskytovatele internetu

Medvědí česnek už roste. Víme, kde i proč je nejlepší ho zamrazit

Mzdy ovlivní několik novinek. Měly by pomoci hlavně ženám

Úskalí zaměstnaneckých benefitů v roce 2026

Google Mapy se dočkaly vylepšení, na pomoc dostanete AI

AI v marketingu: Technologie bez strategie a citu nestačí

Čech buduje fintech z platebního chaosu Latinské Ameriky

Lipedém a celulitida se dědí. Lékař radí, jak na prevenci

Kyberútoků v Česku přibývá. Jen NIS2 a DORA ale firmy nespasí

ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
VÍCE INFO